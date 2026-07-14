2026-07-14 10:12 女子漾／編輯劉芫榛
九大啦啦隊女神夢幻合體！《應援帝國，璀璨之星》劇情由觀眾親選誰走到最後
台灣影劇再添全新跨界嘗試！《應援帝國，璀璨之星》集結啦啦隊文化、互動影集與遊戲玩法，觀眾可透過選擇推進劇情、解鎖不同結局。作品不只網羅多位人氣啦啦隊成員與實力派演員，也希望透過「影集＋遊戲」雙軌布局，讓應援文化從球場延伸至更完整的娛樂IP。
台灣影劇再添全新跨界嘗試！《應援帝國，璀九位啦啦隊女神跨隊合體，社群粉絲突破500萬
近年啦啦隊文化在台灣持續升溫，不同球團的應援女孩各自累積大批支持者。《應援帝國，璀璨之星》此次打破球隊與舞台界線，邀請九位風格不同的人氣女神共同演出，也成為台灣少見由多位啦啦隊成員擔綱主演的影遊互動作品。
九位演出成員包括瑟七、岱縈、侯芳、小映、琳妲、沁沁、穎樂、曲羿與張愛，從甜美、性感到活潑率性的個人特色，社群粉絲總數更突破500萬。當九位女神在開鏡現場一次到齊，也讓現場宛如大型粉絲見面會，掀起高度關注。
製作人王振維表示，這次的演員組合在台灣影視作品中相當少見，除了看中每位成員的人氣與話題度，也希望透過戲劇角色，讓觀眾看見她們在球場應援之外，不同於以往的表演魅力。
觀眾可以決定劇情走向，追劇升級成「玩劇」
《應援帝國，璀璨之星》最大特色，就是採用「影遊互動」形式。觀眾在觀看故事的過程中，將會遇到不同的關鍵選項，並能依照自己的選擇改變劇情發展，進一步解鎖不同角色關係與多重結局。
相較於傳統戲劇只能跟著既定故事觀看，互動劇讓觀眾從旁觀者變成參與者，每一次選擇都可能改變角色的命運。觀眾可以按照個人喜好推進故事，也能重複遊玩，探索不同支線與隱藏內容，增加作品的娛樂性與討論空間。
同名遊戲也將延伸戲劇故事，進一步描寫角色內心與情感糾葛，透過「劇集＋遊戲」雙軌方式，嘗試將啦啦隊應援文化發展成更完整的娛樂IP。
段鈞豪、范姜彥豐加入演出，導演預告節奏緊湊
除了九位啦啦隊女神，《應援帝國，璀璨之星》也邀請段鈞豪與范姜彥豐加入主演陣容，替故事增添更多戲劇張力。
導演蔡旻樺透露，作品將透過細膩的鏡頭語言與緊湊敘事節奏，呈現九位女神各自不同的角色性格與魅力。如何讓多位主要角色在有限篇幅中各自擁有完整故事線，也將成為本劇的一大看點。
製作團隊希望觀眾除了關注明星陣容，也能投入角色之間的競爭、友情與情感選擇，讓作品不只是粉絲向內容，同時具備完整的戲劇性。
開鏡眾星齊聚上香，預計2027年第一季推出
開鏡當天，劇組依循台灣影視圈傳統舉行祭拜儀式，由導演蔡旻樺、製作人王振維率領演員與工作人員共同上香，祈求接下來拍攝過程順利平安，也正式為製作工作揭開序幕。
《應援帝國，璀璨之星》由怡人傳播、原來娛樂、力榮影業與杰奇傳播共同出品，原來娛樂製作。同名互動作品與遊戲預計於2027年第一季登上Steam全球平台，九位啦啦隊女神將在劇中扮演哪些角色、觀眾又能解鎖哪些故事結局，後續消息值得粉絲期待。璨之星》集結啦啦隊文化、互動影集與遊戲玩法，觀眾可透過選擇推進劇情、解鎖不同結局。作品不只網羅多位人氣啦啦隊成員與實力派演員，也希望透過「影集＋遊戲」雙軌布局，讓應援文化從球場延伸至更完整的娛樂IP。
精華 FAQ
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這部作品主打「影集＋遊戲」的互動形式，觀眾在追劇過程中能透過選項推進劇情，解鎖不同關係與結局，讓娛樂體驗從被動觀看變成主動參與。
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演出陣容包括瑟七、岱縈、侯芳、小映、琳妲、沁沁、穎樂、曲羿與張愛，9人社群粉絲總數超過500萬，跨隊同框也讓話題度與討論熱度大增。
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作品預計2027年第一季登上Steam全球平台，並由怡人傳播、原來娛樂等共同出品；此外還邀請段鈞豪與范姜彥豐參演，強化戲劇張力與故事完整性。
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