2026-07-14 09:56 女子漾／編輯Wendi
孟子義、何與組女強男弱CP！盤點《百花殺》8大要角，孔雪兒化身亡國公主自毀美貌！
古裝女神孟子義、95後小生何與領銜主演的人氣新劇《百花殺》近期掀起熱議，2人在戲裡分別飾演復仇郡主「沈汐和」、東宮太子「蕭華雍」譜出權謀愛戀，先前憑著報款劇《逐玉》爆紅的人氣女星孔雪兒所飾演的亡國公主「李雁回」更以驚人毀容橋段引發討論。女子漾盤點《百花殺》8大要角設定，帶領粉絲們搶先掌握人物關係！
《百花殺》要角1：沈汐和──孟子義 飾演
昭寧郡主「沈汐和」前世為身負血海深仇的重生滅門孤女顧青梔，她以調香為刃攪動朝堂，信奉「百花殺盡唯我獨活」，性格清醒狠厲、絕不內耗，與東宮太子「蕭華雍」政治聯姻。
《百花殺》要角2：蕭華雍──何與 飾演
東宮太子「蕭華雍」6歲時曾遭下毒暗算，之後便偽裝成病嬌體弱的模樣，擁有繡衣使、富商、大理寺少卿四重身份，在朝堂內外布下龐大勢力網。蕭華雍與昭寧郡主「沈汐和」從互相算計到生死相託，上演雙強博弈、先婚後愛。
《百花殺》要角3：蕭長卿──徐正溪 飾演
五皇子「蕭長卿」被封為信王，表面溫潤如玉、內裡偏執瘋批，對外表酷似前妻「顧青梔」、重生歸來的「沈汐和」有著極深執念與不甘。「蕭長卿」因對亡妻「顧青梔」的情感而深陷虐戀，渴望屬於自己的愛情。
《百花殺》要角4：李雁回──孔雪兒 飾演
定王妃「李雁回」曾在賞菊宴上被反派顧青姝等人挾其過往取笑，她拿起碎瓷片劃傷自己的臉，展現心死之人的無所畏懼，「沈汐和」隨後為其報仇。「李雁回」真實身分為亡國貴族昭陽公主，性格孤傲、不依附權貴。
《百花殺》要角5：步疏林──范帥琦 飾演
「步疏林」是「沈汐和」的好友，性格颯爽、瀟灑隨性，她不僅女扮男裝化身為蜀南侯世子，還曾挺身為閨蜜擋下毒蛇襲擊，與大理寺官員「崔晉百」擁有情感糾葛，真實姓名為「步疏杳」。
《百花殺》要角6：蕭長贏──賴偉明 飾演
九皇子「蕭長贏」性格赤誠熱烈、仗義深情，不僅是少年將軍，也被封為烈王。「蕭長贏」初遇「沈汐和」時被女方拯救，隨後展開熱烈追求，與兄長蕭華雍形成雄競局面，兄弟因此反目。
《百花殺》要角7：天圓──林子燁 飾演
少年侍衛「天圓」原名「曹天圓」，自幼被太子「蕭華雍」從亂葬崗撿回收養，後被培養為貼身保鏢，教其讀書習武。「天圓」對「蕭華雍」絕對忠誠，認為世上只有太子殿下和其他人兩類人，軟萌又毒舌的人設吸睛可愛。
《百花殺》要角8：崔晉百──董子凡 飾演
大理寺少卿「崔晉百」，因幼年被繼母趕出家門，從此將律法條文當作唯一信仰，審查不近人情，除了是冷面判官，也是皇都聞名的剛正不阿的「崔石頭」。「崔晉百」因對女扮男裝的「步疏林」萌生好感產生自我懷疑，難以自拔、反覆擺盪的情感令人莞爾。
【首發預告】百花殺｜娶她便得半壁江山｜何與、孟子義