2026-07-15 21:23 女子漾／編輯王廷羽
Netflix《毛骨悚然的戀愛》7大看點！朴恩斌化身見鬼女霸總，梁世宗怕鬼還要查命案
朴恩斌、梁世宗主演的Netflix韓劇《毛骨悚然的戀愛》，把靈異、懸疑辦案與浪漫喜劇放進同一個故事！朴恩斌飾演能看見鬼魂的財閥繼承人，梁世宗則化身正義感十足、私下極度怕鬼的王牌檢察官，兩人從互相利用到並肩查案，還要面對權勢犯罪、家暴與殺人案件。《毛骨悚然的戀愛》於2026年7月18日播出，這篇女子漾整理劇情介紹、演員角色與7大看點，一起看下去吧～
文章目錄
- 《毛骨悚然的戀愛》劇情介紹
- 《毛骨悚然的戀愛》7大看點
- 《毛骨悚然的戀愛》看點1. 朴恩斌化身「見鬼女霸總」，華麗人生藏著失眠祕密朴恩斌飾演的千如麗，是韓國頂尖企業集團的繼承人，同時也是飯店代表，她外型亮眼、工作能力強，處理公司危機時果斷俐落，是典型不需要別人拯救的強勢女主角。 《毛骨悚然的戀愛》看點2. 梁世宗變身熱血檢察官，敢抓壞人卻不敢看鬼梁世宗飾演的馬康旭，是首爾地方檢察廳的王牌檢察官，他對案件充滿執著，為了找出真相可以連夜追查證據，即使嫌疑人擁有龐大財力與人脈，也不願因壓力而放棄。他在法庭與偵查現場看起來天不怕地不怕，最大的弱點卻是極度怕鬼！只要遇到靈異現象，原本冷靜專業的形象就會瞬間崩塌，梁世宗將在嚴肅辦案與驚慌失控之間切換，反差演出也成為本劇重要笑點。 《毛骨悚然的戀愛》看點7. 從互相利用到彼此依靠，感情線跟著案件慢慢升溫千如麗與馬康旭一開始並不是因為心動而合作，千如麗需要檢察官替亡魂查明真相，馬康旭則需要她提供一般人無法取得的線索，兩人的關係更像是一場利益交換。 ｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower Fb：https://www.facebook.com/udnGpower IG：https://www.instagram.com/udnGpower
- 《毛骨悚然的戀愛》看點2. 梁世宗變身熱血檢察官，敢抓壞人卻不敢看鬼梁世宗飾演的馬康旭，是首爾地方檢察廳的王牌檢察官，他對案件充滿執著，為了找出真相可以連夜追查證據，即使嫌疑人擁有龐大財力與人脈，也不願因壓力而放棄。他在法庭與偵查現場看起來天不怕地不怕，最大的弱點卻是極度怕鬼！只要遇到靈異現象，原本冷靜專業的形象就會瞬間崩塌，梁世宗將在嚴肅辦案與驚慌失控之間切換，反差演出也成為本劇重要笑點。 《毛骨悚然的戀愛》看點7. 從互相利用到彼此依靠，感情線跟著案件慢慢升溫千如麗與馬康旭一開始並不是因為心動而合作，千如麗需要檢察官替亡魂查明真相，馬康旭則需要她提供一般人無法取得的線索，兩人的關係更像是一場利益交換。 ｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower Fb：https://www.facebook.com/udnGpower IG：https://www.instagram.com/udnGpower
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《毛骨悚然的戀愛》劇情介紹
《毛骨悚然的戀愛》劇情介紹
千如麗是韓國頂尖企業集團的繼承人兼飯店代表，外表亮麗、能力出眾，卻因為能看見鬼魂，長期飽受失眠與亡魂糾纏。某天，她遇見首爾地方檢察廳檢察官馬康旭。馬康旭辦案認真、不畏權勢，偏偏膽子極小，光是聽到鬼就足以讓他臉色大變。千如麗能從亡魂口中取得線索，馬康旭則能追查證據、將犯人送上法庭，兩人因此組成特殊搭檔，攜手調查一樁樁被權力與金錢掩蓋的案件，也在合作過程中逐漸靠近彼此。
《毛骨悚然的戀愛》7大看點
《毛骨悚然的戀愛》7大看點
《毛骨悚然的戀愛》看點1. 朴恩斌化身「見鬼女霸總」，華麗人生藏著失眠祕密朴恩斌飾演的千如麗，是韓國頂尖企業集團的繼承人，同時也是飯店代表，她外型亮眼、工作能力強，處理公司危機時果斷俐落，是典型不需要別人拯救的強勢女主角。
《毛骨悚然的戀愛》看點2. 梁世宗變身熱血檢察官，敢抓壞人卻不敢看鬼梁世宗飾演的馬康旭，是首爾地方檢察廳的王牌檢察官，他對案件充滿執著，為了找出真相可以連夜追查證據，即使嫌疑人擁有龐大財力與人脈，也不願因壓力而放棄。他在法庭與偵查現場看起來天不怕地不怕，最大的弱點卻是極度怕鬼！只要遇到靈異現象，原本冷靜專業的形象就會瞬間崩塌，梁世宗將在嚴肅辦案與驚慌失控之間切換，反差演出也成為本劇重要笑點。
《毛骨悚然的戀愛》看點7. 從互相利用到彼此依靠，感情線跟著案件慢慢升溫千如麗與馬康旭一開始並不是因為心動而合作，千如麗需要檢察官替亡魂查明真相，馬康旭則需要她提供一般人無法取得的線索，兩人的關係更像是一場利益交換。
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