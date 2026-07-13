六月初六最強開運日！天赦、天貺、虎爺聖誕三大吉節相會

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026年7月19日逢天赦、天貺與虎爺聖誕三吉節。

2026年7月19日逢天赦、天貺與虎爺聖誕三吉節。 重點二： 天赦重在反省改過，天貺強調謝天承福與惜福。

天赦重在反省改過，天貺強調謝天承福與惜福。 重點三：參拜虎爺應依廟規動線，求財更要配合行動。

文／谷帥臻｜設計學博士．風水命理專家

天赦改過、天貺謝恩承福、虎爺護身守財

2026年7月19日星期日，適逢農曆六月初六。這一天不只是民間所稱的虎爺聖誕，也是具有謝天承福意涵的天貺節，更逢夏季甲午日「天赦日」。三項民俗吉意在同一天相會，一個象徵赦過改過，一個代表上天賜福，一個則有護身守財之意。對於上半年工作停滯、財運不順，或正想重新整理生活方向的人而言，這一天真正值得把握的，不只是到廟裡求一份好運，而是為自己完成三件事：放下過去、承接福氣，並守住未來的財路。

天赦、天貺、虎爺聖誕，各有不同的開運意義

傳統擇日法以「春戊寅、夏甲午、秋戊申、冬甲子」作為天赦日的推算原則。天赦日被視為適合懺悔過失、化解心結、祈福改運與重新出發的日子。不過，天赦並不是請求上天將所有錯誤一筆勾銷，而是藉由吉日反省過去，誠實面對自己的疏忽、習氣與錯誤，並願意以實際行動修正。

農曆六月初六亦稱「天貺節」，「貺」有賜予、恩賜之意，民間相信這一天具有上天廣施恩澤、賜福人間的象徵。傳統習俗中常見曬書、曬衣、除濕防霉，也有人會在這一天敬天謝恩、行善布施，祈求添福、添壽、除厄，以及下半年平安順遂。天貺節真正重要的，不只是向天求福，更要先看見自己已經擁有的福氣。懂得知福、惜福與再造福，才有能力承接更多善緣與福報。

農曆六月初六在不少廟宇中也被視為虎爺聖誕。虎爺又稱虎爺公、下壇將軍或黑虎將軍，在不同廟宇信仰中，可能是土地公、城隍爺、保生大帝、王爺等神明的部將或坐騎，具有護壇、鎮煞、驅邪與守護地方的意涵。民間相信老虎善於「咬」，因此又衍生出咬錢納財、咬除小人、守護財庫等信仰，使虎爺成為生意人、業務工作者與求財信眾親近的守護神。

因此，這一天較完整的開運順序，可以理解為：先藉天赦日反省改過，再於天貺節謝天承福，最後敬拜虎爺，祈求護身、守財與工作順利。

拜虎爺之前，先了解各廟宇的供奉方式

虎爺大多供奉於神桌下方，但並非所有廟宇皆是如此。例如嘉義新港奉天宮的虎爺即供奉於桌上，並以招財信仰聞名。不同廟宇有不同的神祇配置與祭祀禮制，參拜時應依現場規範，不宜以單一做法套用所有廟宇。

若虎爺供奉於神桌下方，參拜者應蹲下來誠心稟告，而不是站著彎腰拜。女性尤其要留意服裝，建議穿著過膝裙裝或長褲，避免蹲拜時衣著走光。這不只是儀態問題，也是對神明與廟宇空間應有的尊重。

進入廟宇後，仍應依照廟方參拜動線，先拜天公爐、主神及陪祀神明，最後再向虎爺祝壽祈願，不宜一進門便直奔虎爺。祈求時可以稟告姓名、出生年月日、居住地與一項最重要的願望。所求宜明確而不貪多，並且必須是自己願意付諸行動的目標。

天赦與天貺，可以這樣祈福

在天公爐前，可先完成天赦與天貺祈福，誠心稟告：

「弟子○○○，出生於○年○月○日，現居○○地。今日適逢天赦日與天貺節，弟子誠心反省過去因無知、疏忽與習氣所犯之過，願意改正，不再重犯。感謝上天過去的護佑，祈求賜予下半年平安、健康、智慧與正當財祿，也願惜福行善，以善念回報所得之福。」

真正的祈福，不在於說得多華麗，而在於願望是否真誠，行動是否一致。若希望工作順利，就要改善拖延與溝通；若希望財運好轉，就要整理帳務、控制支出並降低不熟悉的投資風險；若希望遠離小人，也要先檢視自己是否守信、謹言與懂得界線。

部分廟宇設有虎爺錢水、發財金或錢母，可依廟方規定擲筊請示，以大錢換小錢，不貪多，取其「錢咬錢、財生財」的吉祥寓意。參拜者不可自行伸手拿取錢水缸內的硬幣，也不宜將其他廟宇的做法直接套用。

將錢母帶回家後，可放入乾淨的紅包袋，收藏於皮夾、辦公桌抽屜或固定的聚財處，同時完成「三清一亮」：清理大門入口、清整皮夾雜物、清點收支帳務，並點亮工作區或家中明亮整潔的位置。如此不只是象徵承接財氣，也能讓生活重新恢復秩序。

真正的開運，是改過、惜福與守住所得

天赦，是放下錯誤；天貺，是懂得感恩；虎爺守財，則提醒我們珍惜所得。真正的開運，不只是祈求獲得更多，而是懂得改過、惜福，並以行動守住自己辛苦累積的一切。

2026年農曆6月初6，不妨為自己懺悔一件過去的錯，感謝一份已經擁有的福氣，再為未來選定一條願意認真走下去的財路。當一個人願意修正自己、珍惜當下，也願意為目標付出行動，所求的福氣，才真正有地方可以安住。

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