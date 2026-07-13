2026-07-13 21:22 女子漾／編輯周意軒
《請世界吃桌》掀分工風波！隋棠爭議事件一次看：從惡鄰居糾紛、美工刀事件到管理費風波都曾登熱搜
隨著實境節目《請世界吃桌》播出，隋棠再次成為網友討論焦點。節目中因分工安排與發言內容引發部分觀眾質疑，相關話題迅速延燒至社群平台，也讓她過去多年來曾捲入的爭議事件再度被翻出討論。從演藝圈知名的「美工刀事件」、大直豪宅鄰居糾紛，到近期的管理費爭議與節目風波，隋棠一路走來始終話題不斷。以下整理近年最受關注的幾起事件。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《請世界吃桌》播出後，隋棠因分工與發言再掀討論。
- 重點二：大直豪宅鄰居糾紛、管理費欠繳等舊爭議也被翻出。
- 重點三：從美工刀事件到時事發言，她長期維持高討論度。
《請世界吃桌》分工爭議掀討論
近期實境節目《請世界吃桌》集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千等人，前往海外推廣台灣辦桌文化。不過節目播出後，有網友在Threads發文表示，原本是為了浩子追節目，最後卻意外被千千圈粉，認為她做事有條理、情緒穩定，展現出極高的團隊合作能力。
反觀隋棠則因節目中的部分發言受到討論。尤其第四集中，她提到希望能固定待在後場協助，並表示固定安排能帶來安全感，引發部分觀眾質疑是否過於著重個人需求。此外，也有網友針對她在團隊討論時的態度、中途離開會議等橋段提出不同看法。
不過也有觀眾認為節目經過剪輯，外界難以得知完整情況，不應僅憑片段內容就對藝人下定論。
大直豪宅「惡鄰居事件」鬧上新聞版面
2023年，隋棠入住台北大直豪宅後，遭樓下住戶指控長期放任孩子在家奔跑跳躍，造成噪音困擾。消息曝光後迅速登上新聞版面，外界原本熟悉的「愛家好媽媽」形象也受到衝擊。面對指控，隋棠發文反擊，表示對方長期以來不斷投訴各種生活聲響，甚至曾因孩子正常活動而多次抗議，認為鄰居對聲音過度敏感，甚至有情緒失控情形。事件延燒多時，雙方各執一詞，也成為隋棠近年最具代表性的爭議之一。
管理費欠繳風波意外出現大反轉
2025年底，隋棠再度因居住社區問題登上新聞版面。管委會指控她積欠超過11萬元管理費，並向法院聲請支付命令，希望依法追討欠款。不過法院審理後發現，管委會未能證明已依法完成催告程序，因此駁回支付命令聲請。事件曝光後出現大逆轉，引發外界關注。隋棠則公開表示，自己並非惡意欠費，而是因社區公共設施與漏水問題多年未獲改善，才依法採取管理費抵銷方式作為抗議手段。她更指控管委會長期消極處理住戶問題，雙方隔空交火，再度成為娛樂與社會版焦點。
「美工刀事件」至今仍被反覆討論
提到隋棠爭議史，最具代表性的仍是與姚元浩、王心凌有關的感情風波。當年隋棠與姚元浩結束多年感情後，曾在記者會上形容自己「心像被美工刀一筆一筆割著」，這段發言後來被媒體與網友稱為「美工刀事件」。由於王心凌後續與姚元浩交往，當時不少輿論將矛頭指向王心凌，讓她背負多年罵名。隨著時間過去，不少網友重新檢視事件始末，也開始出現不同聲音，認為當年的輿論氛圍對王心凌並不公平。因此每當隋棠相關新聞登上版面，這段往事往往也會再次被提起。
時事評論發言曾引發兩極反應
除了演藝工作外，隋棠長期透過社群平台關注社會議題。不過部分時事發言也曾引發正反兩派討論。例如過去曾針對單親媽媽殺子案發文，希望外界關注事件背後的社會結構問題，但有部分網友認為相關內容可能模糊案件本質。
另外，她也曾就性侵案件、兒少保護等議題表達看法，雖然支持者認為她願意關心公共事務值得肯定，但反對者則認為部分論述角度不夠周全，因此引發論戰。
《犀利人妻》時期曾爆排擠傳聞
另一項經常在論壇被提起的，則是《犀利人妻》拍攝期間的陳年傳聞。當時網路上曾流傳隋棠與劇組關係良好，因此有排擠同劇演員朱芯儀、甚至影響戲份安排等說法。不過相關內容多年來始終停留在傳聞階段，當事人並未公開證實，也沒有明確證據佐證，因此外界普遍將其視為娛樂圈流傳已久的八卦話題。
爭議不斷卻仍維持高人氣
從《犀利人妻》爆紅至今，隋棠始終是演藝圈討論度極高的女星之一。無論是家庭生活、社會議題發言，還是近期《請世界吃桌》的實境表現，都容易引發網友熱烈討論。支持者認為她勇於表達立場、不怕面對爭議；反對者則認為她部分言行容易引起誤解。無論立場如何，可以確定的是，每當隋棠出現在新聞版面，總能掀起新一波話題與關注。
精華 FAQ
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因節目中她對分工安排與部分發言引發觀眾質疑，尤其固定待在後場、需要安全感等說法被放大解讀，也讓她過去的爭議事件一併被重新討論。
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2023年她被樓下住戶指控孩子奔跑造成噪音；2025年底又遭管委會追討超過11萬元管理費，但法院因催告程序不足駁回聲請，隋棠則稱是因社區問題未改善而依法抵銷。
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因她曾在與姚元浩分手時形容心像被美工刀割著，後續牽動王心凌長年承受輿論；再加上時事發言與《犀利人妻》傳聞，都讓她每逢新聞曝光就容易被翻出檢視。