2026-07-14 10:13 女子漾／編輯王廷羽
Netflix《毛骨悚然的戀愛》7大看點！朴恩斌化身見鬼女霸總，梁世宗怕鬼還要查命案
朴恩斌、梁世宗主演的Netflix韓劇《毛骨悚然的戀愛》，把靈異、懸疑辦案與浪漫喜劇放進同一個故事！朴恩斌飾演能看見鬼魂的財閥繼承人，梁世宗則化身正義感十足、私下極度怕鬼的王牌檢察官，兩人從互相利用到並肩查案，還要面對權勢犯罪、家暴與殺人案件。《毛骨悚然的戀愛》於2026年7月18日播出，這篇女子漾整理劇情介紹、演員角色與7大看點，一起看下去吧～
文章目錄
《毛骨悚然的戀愛》劇情介紹
《毛骨悚然的戀愛》劇情介紹
千如麗是韓國頂尖企業集團的繼承人兼飯店代表，外表亮麗、能力出眾，卻因為能看見鬼魂，長期飽受失眠與亡魂糾纏。某天，她遇見首爾地方檢察廳檢察官馬康旭。馬康旭辦案認真、不畏權勢，偏偏膽子極小，光是聽到鬼就足以讓他臉色大變。千如麗能從亡魂口中取得線索，馬康旭則能追查證據、將犯人送上法庭，兩人因此組成特殊搭檔，攜手調查一樁樁被權力與金錢掩蓋的案件，也在合作過程中逐漸靠近彼此。
《毛骨悚然的戀愛》7大看點
《毛骨悚然的戀愛》7大看點
《毛骨悚然的戀愛》看點1. 朴恩斌化身「見鬼女霸總」，華麗人生藏著失眠祕密
《毛骨悚然的戀愛》看點1. 朴恩斌化身「見鬼女霸總」，華麗人生藏著失眠祕密
朴恩斌飾演的千如麗，是韓國頂尖企業集團的繼承人，同時也是飯店代表，她外型亮眼、工作能力強，處理公司危機時果斷俐落，是典型不需要別人拯救的強勢女主角。
然而，看似完美的人生背後，千如麗從小就能看見鬼魂，亡魂隨時可能出現在飯店、辦公室甚至臥室，讓她長年無法好好入睡。這項能力不只帶來恐懼，也讓她逐漸與外界保持距離，形成外表強悍、內心疲憊的反差角色。
《毛骨悚然的戀愛》看點2. 梁世宗變身熱血檢察官，敢抓壞人卻不敢看鬼
《毛骨悚然的戀愛》看點2. 梁世宗變身熱血檢察官，敢抓壞人卻不敢看鬼
梁世宗飾演的馬康旭，是首爾地方檢察廳的王牌檢察官，他對案件充滿執著，為了找出真相可以連夜追查證據，即使嫌疑人擁有龐大財力與人脈，也不願因壓力而放棄。他在法庭與偵查現場看起來天不怕地不怕，最大的弱點卻是極度怕鬼！只要遇到靈異現象，原本冷靜專業的形象就會瞬間崩塌，梁世宗將在嚴肅辦案與驚慌失控之間切換，反差演出也成為本劇重要笑點。
《毛骨悚然的戀愛》看點3. 荒謬又有趣的破案搭檔！
《毛骨悚然的戀愛》看點3. 荒謬又有趣的破案搭檔！
千如麗雖然可以看見亡魂，卻無法單靠鬼魂的說法將犯人定罪；馬康旭熟悉法律與偵查程序，卻看不見案件中最關鍵的「證人」。兩人因此決定合作，一個負責接收亡魂留下的訊息，一個負責在現實世界找到物證與人證。
這組搭檔最有趣的地方，在於兩人能力互補，個性卻完全不合，千如麗習慣直接命令別人，馬康旭則堅持依法辦案，兩人從互相懷疑、彼此嫌棄，到逐漸建立默契，辦案過程自然充滿衝突與火花。
《毛骨悚然的戀愛》看點4. 每個靈異事件都是一樁未解冤案
《毛骨悚然的戀愛》看點4. 每個靈異事件都是一樁未解冤案
《毛骨悚然的戀愛》雖然加入驚悚與驅魔元素，故事核心仍放在案件與受害者身上，出現在千如麗身邊的鬼魂，往往都是因為真相尚未被揭開，才無法離開人間。劇中兩人將面對遭權勢掩蓋的犯罪、家庭暴力、殺人案件，以及利用金錢逃避制裁的既得利益者。鬼魂提供的訊息只是起點，真正困難的是如何突破權力阻礙、找到可以讓犯人定罪的證據，讓每起案件同時具備靈異感與社會議題。
《毛骨悚然的戀愛》看點5. 女強男弱設定反差又浪漫！
《毛骨悚然的戀愛》看點5. 女強男弱設定反差又浪漫！
一般愛情劇常由男主角負責保護女主角，《毛骨悚然的戀愛》卻反過來安排！面對犯罪嫌疑人時，馬康旭會站在前方保護千如麗；但只要鬼魂現身，他立刻失去戰鬥力，反而要靠千如麗冷靜帶他離開現場。這種「人類歸男主角、鬼魂歸女主角」的分工，讓兩人的互動更有新鮮感，馬康旭可能因害怕而突然靠近、抓住千如麗，原本驚悚的場面也會意外變成曖昧瞬間，讓恐怖與浪漫自然交錯。
《毛骨悚然的戀愛》看點6. 邕聖祐加入三角關係，溫柔繼承人是否另藏祕密
邕聖祐飾演的姜民煥，是頂尖飯店與度假村集團的繼承人，他外表出眾、態度溫和，與強勢直接的千如麗相比，顯得更加成熟體貼，也更熟悉財閥家族內部的生存規則。姜民煥不只可能成為馬康旭的感情競爭對手，也可能與飯店集團、企業利益或主要案件存在關聯。在充滿權力鬥爭與隱藏真相的故事中，他看似完美的形象是否只是表面，將成為劇情的重要懸念。
《毛骨悚然的戀愛》看點7. 從互相利用到彼此依靠，感情線跟著案件慢慢升溫
千如麗與馬康旭一開始並不是因為心動而合作，千如麗需要檢察官替亡魂查明真相，馬康旭則需要她提供一般人無法取得的線索，兩人的關係更像是一場利益交換。
隨著案件變得越來越危險，他們開始看見彼此不願示人的一面，馬康旭發現千如麗並非真的無所畏懼，千如麗也逐漸理解他即使害怕，仍會為了受害者繼續追查。從鬥嘴、互相利用到願意把安全交給對方，感情發展建立在共同經歷與信任之上，也讓戀愛線更有說服力。
精華 FAQ
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故事描述財閥繼承人千如麗能看見鬼魂，卻因此長期失眠；檢察官馬康旭雖正義感強，卻非常怕鬼。兩人因辦案合作，追查被權勢掩蓋的命案與冤案。
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朴恩斌飾演千如麗，是能看見鬼魂的飯店代表兼財閥繼承人；梁世宗飾演馬康旭，是敢抓壞人卻怕鬼的王牌檢察官，兩人形成強烈反差。
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看點包含女強男弱的反差設定、靈異事件背後的未解冤案、從互相利用到彼此依靠的感情線，以及邕聖祐加入後可能帶來的三角關係與秘密。
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