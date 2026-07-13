2026-07-13 18:05 女子漾／編輯周意軒
Netflix《公寓黑風暴》池晟是誰？為了當演員睡公園、如今成韓劇頂級男神
Netflix韓劇《公寓黑風暴》開播後掀起討論，池晟一改過往檢察官、醫師、法官等菁英形象，化身為了100億韓元修繕基金再度出山的前黑幫老大朴海剛。事實上，這位被韓國觀眾稱為「信看演員」（值得信賴的演員）的人氣男神，從出道至今已累積超過20年資歷，更曾憑《Kill Me Heal Me》、《被告人》等作品封神。這篇帶你認識池晟的5個故事，以及入坑必追代表作。
《公寓黑風暴》池晟化身前黑幫老大
在新劇《公寓黑風暴》中，池晟飾演前黑幫「綠洲幫」老大朴海剛。為了取得藏在公寓中的巨額修繕基金，他決定參選社區管委會主任，卻意外捲入公寓內部的貪腐與權力鬥爭。這也是池晟繼《惡魔法官》、《Adamas》後，再度挑戰帶有黑色幽默色彩的特殊角色。
本名其實不叫池晟！藝名藏著成功寓意
1977年出生的池晟，本名為郭太根（곽태근）。出道初期曾使用本名活動，後來在經紀公司建議下改用藝名「地成」，象徵事業有成，也有「至誠感天」的寓意。中文譯名歷經池城、池成等版本後，最終統一為現在大家熟悉的「池晟」。
為了當演員離家出走，曾在公園和地鐵站過夜
學生時期的池晟原本是棒球少年，夢想成為運動員。但在看過電影《雨人》後，被達斯汀霍夫曼的演出深深感動，決定朝演員之路邁進。然而父母強烈反對，讓他一度離家流浪，甚至曾在公園和地鐵站過夜，只為爭取更多接觸戲劇的機會。
主動打電話爭取試鏡，人生第一個角色自己找來的
池晟並非靠星探發掘出道。當年他主動聯絡韓劇《KAIST》製作公司，希望獲得試鏡機會。編劇宋智娜看見他的努力與準備後，甚至特別為他修改角色設定，成為他正式踏入演藝圈的重要轉捩點。
與李寶英愛情長跑多年，被封韓國模範夫妻
除了演技備受肯定，池晟與李寶英的婚姻也是韓國演藝圈佳話。兩人因合作《最後之舞，請與我一起》結緣，交往6年後於2013年結婚，婚後育有一子一女。多年來感情穩定，是韓國演藝圈最具代表性的恩愛夫妻之一。
《Kill Me Heal Me》讓他封神
若要說哪部作品最能代表池晟，《Kill Me Heal Me》幾乎沒有懸念。他在劇中一人挑戰七重人格，從霸氣的申世期、可愛的佩里朴到叛逆少年安耀燮，每個人格都演出完全不同的氣場，至今仍被許多韓劇迷視為演技教科書。
精華 FAQ
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他在劇中飾演前黑幫「綠洲幫」老大朴海剛，為了取得藏在公寓內的100億韓元修繕基金而參選管委會主任，並捲入權力與貪腐鬥爭。
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池晟並非被星探發掘，而是主動打電話爭取《KAIST》試鏡機會。為了堅持當演員，他甚至曾離家流浪，睡過公園和地鐵站，最終才成功出道。
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因為他在《Kill Me Heal Me》中一人詮釋7重人格，能在霸氣、可愛與叛逆等氣質間自由切換，演技層次鮮明，至今仍被韓劇迷視為經典。