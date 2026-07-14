放鬆又暖心的〈My Guy〉，Sam Smith 唱出穩定感情關係中的依戀及親密

AI重點 文章重點整理： 重點一： Sam Smith 於6月底推出新單曲〈My Guy〉並宣布新專輯《Hazel Eyes》

Sam Smith 於6月底推出新單曲〈My Guy〉並宣布新專輯《Hazel Eyes》 重點二： 歌曲以溫柔節奏描寫穩定關係中的依戀、滿足與佔有欲。

歌曲以溫柔節奏描寫穩定關係中的依戀、滿足與佔有欲。 重點三：MV以日常生活與男友身影貫穿，呈現平凡卻甜蜜的親密感。

Hi there，目前為止維持著三年發一張專輯的規律，Sam Smith在今年又準時地回歸樂壇啦！他首先在6月底時發行了單曲〈My Guy〉(2026)，緊接著在單曲釋出的隔天宣布最新專輯《Hazel Eyes》(2026) 即將在今年的8月21日發行！這是件不少人意料中卻又有些意外的事，本以為今年已經接近下半年了，或許 Sam 因為上一首單曲〈Love Is A Stillness〉(2025) 的迴響不怎麼樣就準備在沉潛一段時間，幸好他還是如期而至了。

從上一首〈Love Is A Stillness〉就可以大致看出這次新專輯的走向，而在這次重要時間點而發行的〈My Guy〉基本上就確定了專輯基調，這是首 Sam 的招牌情歌，在輕柔節奏中展現出溫暖、穩定的情緒，和先前作品不同的或許是這次在歌曲中並沒有心碎，而是滿滿的平凡幸福，在經歷了上一張專輯中的《Gloria》(2023) 的浮華之後，在新的專輯時代回到真摯的內心，無論從自己的心境或音樂風格來說都是最好不過的調整了。

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或許有在關注 Sam 的歌迷會知道，就在前陣子剛好傳出他和英國設計師男友Christian Cowan低調訂婚的消息，雖然未經兩人本人證實，不過在這個時間點來看，〈My Guy〉這首歌更能夠顯現出 Sam 的內心情感，在這樣穩定而甜蜜的感情關係之下，當然不會出現苦情的心碎情歌，而是像這首新歌一樣，唱著微小、平凡卻又甜美的依戀，在表達內心感到滿足的同時，也透露出對於目前這段關係的佔有欲，從歌名就能看出的喊話：他是我的男人！

Sam 在這首〈My Guy〉里的嗓音非常溫柔，幾乎像是不曾使過多少力氣，但效果卻非常地穿透人心，這樣的感覺讓我覺得像是回到了他早期出道時，第一、二張專輯時期的那種真摯及爛漫，純粹用聲音傳遞出自己的內心情緒，不只在錄音室版本如此，現場演出一向是強項的他，早在歌曲發行前就在日本搶先演唱這首歌，可以聽到現場演出也依舊十分令人心醉，那份柔情就好似由內而外地影響著我們的耳朵、甚至到心底。

在 MV 部分並沒有用很多的場景或是編寫誇張劇情去呈現，Sam 就只是呈現了一些和男友 Christian 的日常生活情景，像是起床、喝咖啡等這些生活小事，而雖然沒有露臉，不過 Christian 的身影貫串了整部影片，就像他的背影直接被 Sam 放在單曲的封面上一樣，儘管沒有正面出現但卻到處都是他。這樣的表現手法正好非常適合〈My Guy〉，實際、平凡，但卻迷人；整體氛圍很剛好地傳達出歌曲的精神及情感。

Sam Smith 一直以來都是情歌領域的高手，即便在近兩張專輯不以情歌為主打，但這一點是無法被忽視的，而在今年他就像是要提醒大家他的情歌仍舊一流的，祭出了〈My Guy〉這種很明顯不利於在榜單上衝刺的歌曲，這也代表了他的這張新專輯不為商業成績而來，而是一張自我情感流露的紀錄，從今天分享的這首單曲開始，我們應該又能在這張新專輯裡獲得放鬆內心的好歌了。

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🎧〈My Guy〉官方收聽連結：samsmith.lnk.to/myguyID

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