2026-07-13 15:35 女子漾／編輯劉芫榛
《海洋奇緣》真人版奪全台新片票房冠軍！兩代莫娜合唱〈Along the Way〉感動粉絲，巨石強森也加入合唱
迪士尼《海洋奇緣》真人版上映後，再次掀起莫娜與毛伊熱潮。這次電影不只放大海洋冒險的視覺規模，也用全新歌曲串起動畫版與真人版的世代交棒；從神奇魚鉤到特菲堤之心，道具團隊更藏了大量觀眾在銀幕上未必會注意到的細節，讓熟悉的故事多了新的情感與驚喜。
上映首週末票房破1471萬元，勇奪全台新片冠軍
《海洋奇緣》真人版在台上映後，以寫實視覺特效、經典音樂與莫娜、毛伊之間的逗趣互動，成功吸引觀眾進場。
電影上映首週末累積新台幣1471萬元票房，拿下全台新片票房冠軍。真人版除了保留動畫熟悉的冒險精神，也重新呈現莫娜為拯救族人踏上海洋、與半神人毛伊並肩迎戰危機的成長旅程。
巨石強森再度飾演毛伊，從動畫版配音走到真人版演出，也讓這名人氣角色更具存在感。
兩代莫娜世紀同台，合唱全新單曲〈Along the Way〉
最新曝光的幕後花絮中，最受粉絲矚目的亮點，就是「兩代莫娜」首度同台合唱。
動畫版莫娜配音員、同時也是本片監製的奧莉伊卡拉瓦爾荷侯，與真人版莫娜凱薩琳拉加阿雅，共同演唱全新原創歌曲〈Along the Way〉。這首歌由音樂創作者林曼努爾米蘭達操刀，象徵兩代莫娜的旅程彼此交會，也延續角色傳承的意義。
奧莉伊表示，能將接力棒交給凱薩琳，是一件非常榮幸的事。巨石強森也以強烈節奏加入合唱，讓歌曲同時擁有新生代莫娜的聲音、動畫版情懷，以及毛伊熟悉的熱血能量。
真人版莫娜接棒，延續角色勇敢精神
凱薩琳拉加阿雅接下真人版莫娜一角，不只要重現角色外型與動作，也必須延續莫娜勇敢、堅定又渴望探索未知的特質。
對粉絲而言，奧莉伊與凱薩琳共同演唱新歌，不只是幕後合作，更像是動畫版莫娜正式把角色交棒給真人版莫娜。兩位演員以音樂完成跨世代對話，也成為真人版宣傳中最具情感的畫面之一。
毛伊神奇魚鉤超講究，劇組打造超過20個版本
真人版《海洋奇緣》除了音樂受到關注，道具製作也投入大量細節。為了忠實還原毛伊的神奇魚鉤，道具團隊依照動畫原稿，製作超過20個不同功能的版本。
其中包括能承受巨石強森全身重量與激烈動作的堅固版、內部可散發神祕光芒的塑料裂紋版，以及供特技動作使用、能降低演員受傷風險的輕量版本。
這些魚鉤雖然外觀看似相同，實際上卻必須因應不同鏡位、特技與動作場景調整，才能同時兼顧視覺效果與拍攝安全。
「特菲堤之心」不用廉價塑料，約150顆全由天然螢石打造
電影中最重要的關鍵道具「特菲堤之心」，製作規格也比想像中更加講究。
為了讓寶石在大銀幕上呈現自然質感，劇組捨棄一般塑料，改用帶有深綠色澤的天然寶石「螢石」雕琢。由於拍攝過程必須配合不同燈光、特寫與高強度動作場面，道具容易產生磨損，因此團隊前後製作約150顆特菲堤之心。
大量道具版本不只讓演員能安心完成特技，也確保每個鏡頭中的寶石色澤與光線效果都能保持一致。
劇組深入考察文化，忠實延續動畫版精神
真人版《海洋奇緣》以太平洋島嶼文化為故事核心，劇組在服裝、舞蹈、音樂、場景與角色呈現上，都投入文化考察，希望避免只複製動畫外觀，而是保留作品原本的精神。
從幕後花絮畫面可見，演員與舞者以大規模歌舞場面重現島嶼生活，服裝、髮型及動作設計也融入文化特色，讓真人版在擴大視覺規模的同時，仍維持故事的情感與文化脈絡。
經典歌曲再回歸，真人版加入全新音樂驚喜
《海洋奇緣》動畫版推出近10年，多首歌曲早已成為影迷熟悉的經典。真人版除了重新演繹原有音樂，也加入〈Along the Way〉等全新作品，讓觀眾在熟悉旋律與新鮮感之間取得平衡。
兩代莫娜合唱、巨石強森再度開口唱歌，加上更具現場感的大型歌舞場面，也讓真人版不只是動畫翻拍，而是以音樂重新串起角色傳承與海洋冒險。
精華 FAQ
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真人版《海洋奇緣》上映首週末累積新台幣1471萬元，拿下全台新片票房冠軍，顯示觀眾對經典動畫改編與真人化版本仍有高度期待。
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動畫版莫娜配音員兼監製奧莉伊卡拉瓦爾荷侯，與真人版莫娜凱薩琳拉加阿雅合唱新歌〈Along the Way〉，象徵角色傳承與世代交棒，也讓粉絲感受到動畫情懷與新版本的連結。
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劇組為毛伊神奇魚鉤製作超過20個版本，兼顧特技、安全與發光效果；特菲堤之心則以天然螢石打造約150顆，並配合燈光與動作場面使用，凸顯製作的用心。
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