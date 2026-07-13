2026-07-13 16:06 女子漾／編輯黃冠婷
下雨天也能穿得時髦！盤點6個雨天穿搭技巧、防水單品推薦一次看
台灣氣候潮濕多雨，尤其到了梅雨季，或是突如其來的午後雷陣雨、颱風來襲時，出門總是讓人措手不及，更別說還要顧及穿搭，對女生來說，雨天最怕遇到褲管濕透、鞋子進水發臭，或是衣服黏在身上的悶熱不適感，不過只要掌握好「材質挑選」與「單品搭配技巧」，即使下雨天也能兼顧舒適與時髦。這回JUKSY整理出實用的雨天穿搭技巧，讓你就算遇上大雨，也能輕鬆維持俐落又有型！
下雨天怎麼穿不狼狽？
6 大雨天穿搭技巧！下雨天也能時髦不狼狽！
6 大雨天穿搭技巧！下雨天也能時髦不狼狽！
雨天穿搭技巧 1：下半身長度是關鍵，露出腳踝更俐落顯瘦！
雨天穿搭的第一法則，就是避免讓下半身成為「吸水海綿」，建議優先選擇短褲、短裙、及膝裙，或是九分褲等不易拖地的褲長，適度露出腳踝不僅能在視覺上拉長腿部比例，讓整體造型看起來更加俐落顯瘦，也能避免行走在積水路面時，褲管沾滿泥水、吸飽雨水而變得濕重難受。如果真的想穿長褲，則建議挑選褲長落在腳踝上方、版型偏合身的款式，避免過長褲腳拖地，不僅能維持乾爽舒適，也能讓雨天穿搭依然兼具時髦感與實穿性。
文章目錄
- 雨天穿搭技巧 1：下半身長度是關鍵，露出腳踝更俐落顯瘦！
- 雨天穿搭技巧 2：挑對布料最重要，避開厚重、易吸水材質！
- 雨天穿搭技巧 3：深色下身搭亮色上衣，耐髒又提亮整體氣色！
- 雨天穿搭技巧 4：挑對雨天鞋款，兼顧防水、舒適與時髦感！
- 雨天穿搭技巧 5：輕薄機能外套必備，防風、防潑水又能應對溫差！
- 雨天穿搭技巧 6：善用防潑水包款與雨具，細節也能提升穿搭質感！
- 雨天穿搭 NG 單品 1：超長落地褲、喇叭褲最容易拖地吸水
- 雨天穿搭 NG 單品 2：淺色、易透膚下著，淋雨後容易尷尬
- 雨天穿搭 NG 單品 3：麂皮鞋、麂皮包，下雨天盡量別穿！
- 雨天穿搭單品推薦 1：修身短版防水風衣，兼具機能與時髦感
- 雨天穿搭單品推薦 2：百搭顯瘦雨靴，雨天也能穿出好比例
- 雨天穿搭單品推薦 3：厚底樂福鞋，兼顧正式感與實穿性
- 雨天穿搭單品推薦 4：防水涼鞋、洞洞鞋，雨天最不怕濕
- 雨天穿搭單品推薦 5：快乾九分寬褲，舒適俐落不黏腿
雨天穿搭技巧 2：挑對布料最重要，避開厚重、易吸水材質！
雨天穿搭技巧 2：挑對布料最重要，避開厚重、易吸水材質！
布料的選擇，往往決定了雨天穿搭的舒適度與乾爽程度，建議優先挑選防潑水布料、尼龍、聚酯纖維、雪紡或涼感快乾等材質，不僅遇水後乾得快，也不容易因吸水而變得厚重，更能避免衣物緊貼肌膚帶來的悶熱不適感。相反地，丹寧牛仔布、純棉及針織毛料等吸水性較高的材質，遇雨後不僅容易變得沉重，還需要較長時間才能乾燥，尤其牛仔褲吸飽水後不但影響活動，也容易摩擦雙腿造成不適。因此，雨天穿搭應盡量避開這類易吸水的布料，改以輕盈、快乾的材質為主，才能兼顧舒適度與造型感，即使遇上突如其來的大雨，也能保持清爽自在。
雨天穿搭技巧 3：深色下身搭亮色上衣，耐髒又提亮整體氣色！
雨天穿搭技巧 3：深色下身搭亮色上衣，耐髒又提亮整體氣色！
下雨天走在路上，最怕遇到汽機車高速駛過濺起大片水花，因此下半身建議優先選擇黑色、深藍色、深灰色等深色系褲裝或裙裝，不僅較不容易顯髒，也能減少泥水噴濺留下的痕跡，讓整體造型看起來更加乾淨俐落。不過，雨天若全身都穿深色，容易顯得沉悶且缺乏精神，建議上半身可搭配白色、奶油色、粉色、天空藍或淡黃色等淺色系單品，或是帶有亮眼印花、條紋元素的服裝，利用色彩為穿搭增添層次與亮點，不僅能提亮整體氣色，也能在陰雨綿綿的天氣中展現輕盈、有活力的時髦氛圍。
雨天穿搭技巧 4：挑對雨天鞋款，兼顧防水、舒適與時髦感！
雨天穿搭技巧 4：挑對雨天鞋款，兼顧防水、舒適與時髦感！
鞋子進水絕對是雨天穿搭中最令人崩潰的瞬間！除了雙腳濕黏不舒服，潮濕環境也容易讓鞋內產生異味，因此雨天出門時應優先選擇具備防水機能的鞋款，果斷避開吸水性高的帆布鞋、麂皮鞋等材質。想兼顧實穿與造型感，可以挑選具備防水功能的 Gore-Tex 運動鞋，不僅能應付突如其來的降雨，也能維持日常穿搭的休閒感，或選擇俐落有型的切爾西短雨靴，搭配裙裝、褲裝都能展現時髦氣息，近年流行的厚底洞洞鞋、防水涼鞋也是雨天好選擇，透氣又方便清潔。
雨天穿搭技巧 5：輕薄機能外套必備，防風、防潑水又能應對溫差！
雨天穿搭技巧 5：輕薄機能外套必備，防風、防潑水又能應對溫差！
雨天的室內外溫差往往比想像中更明顯，尤其搭乘捷運、進入辦公室或逛街場所時，強烈冷氣容易讓人感到寒意，因此建議採用「洋蔥式穿搭」法則，透過多層次搭配靈活應對氣溫變化。外層可選擇一件具備防潑水功能的連帽風衣、輕薄防水外套或短版機能夾克，不僅能有效抵擋突如其來的小雨與風勢，也能在需要時隨手脫下收納，兼具便利性與實穿度。此外，短版剪裁或腰身設計的機能外套，還能提升腰線、修飾身形比例，讓雨天穿搭不再只是追求防護功能，也能展現俐落有型的時尚感。
雨天穿搭技巧 6：善用防潑水包款與雨具，細節也能提升穿搭質感！
雨天穿搭技巧 6：善用防潑水包款與雨具，細節也能提升穿搭質感！
除了衣物與鞋款之外，包包與雨具也是雨天穿搭中不可忽略的重要細節，雨天出門時，建議優先選擇尼龍、防潑水材質、PVC 或具備防水塗層的包款，不僅能降低雨水滲入的風險，也更方便日常清潔保養，若偏好皮革包，則建議挑選有拉鍊設計或表面具備防護處理的款式，避免包內物品因潮濕受損。相反地，吸水性較高的帆布包、麂皮包等材質，則不太適合在雨天使用。除此之外，一把兼具功能與設計感的質感雨傘，也能成為提升整體造型的小巧思，選擇與服裝配色呼應的傘款，或以亮色、特殊圖案作為造型亮點，讓原本只是防雨的必備單品，搖身一變成為雨天穿搭中的時髦配件。
雨天穿搭 3 大 NG 單品請避開！
雨天穿搭 3 大 NG 單品請避開！
雨天穿搭 NG 單品 1：超長落地褲、喇叭褲最容易拖地吸水
雨天穿搭 NG 單品 1：超長落地褲、喇叭褲最容易拖地吸水
超長落地褲與喇叭褲雖然能營造出慵懶隨性的時髦氣息，但在雨天卻容易成為穿搭地雷，這類褲款因為褲管較長、版型較寬鬆，走在濕漉漉的街道上時，褲腳很容易拖地，宛如吸水怪獸般將路面的泥水、灰塵全部帶回身上，不僅讓褲管變得又濕又重，也容易留下難以清潔的污漬，尤其搭配球鞋或平底鞋時，更容易因褲腳浸水而影響整體俐落感。因此，雨天建議改穿九分褲、直筒褲或褲長剛好落在腳踝上方的款式，既能保持修飾腿型的效果，也能避免因濕褲管破壞整體造型。
雨天穿搭 NG 單品 2：淺色、易透膚下著，淋雨後容易尷尬
雨天穿搭 NG 單品 2：淺色、易透膚下著，淋雨後容易尷尬
淺色系單品雖然能營造清爽、輕盈的夏日氛圍，但在雨天卻容易成為穿搭陷阱，尤其是淺色雪紡、棉麻等材質的下身，遇水後容易因布料濕透而變得透光，不僅可能顯現內搭衣物的輪廓與痕跡，也容易因泥水濺染而留下明顯污漬，造成尷尬情況。因此，雨天穿搭時建議避開過於輕薄、透膚的淺色褲裙，改選擇深色或具備一定厚度、較不易透光的材質，不僅更耐髒，也能讓整體造型維持乾淨俐落的質感。若想穿著淺色單品，也可以選擇搭配防潑水材質或在外層加上一件長版外套，提升雨天穿搭的安全感。
雨天穿搭 NG 單品 3：麂皮鞋、麂皮包，下雨天盡量別穿！
雨天穿搭 NG 單品 3：麂皮鞋、麂皮包，下雨天盡量別穿！
麂皮材質雖然自帶高級質感，也是秋冬穿搭中提升造型層次的熱門選擇，但在潮濕多雨的天氣裡卻相當不適合，由於麂皮表面細緻的絨毛結構容易吸收水分，一旦遇到雨水，不僅可能留下明顯水漬、色澤不均等問題，也會讓材質變硬、變形，影響鞋包原有的質感與使用壽命，尤其麂皮鞋更容易因踩到積水或泥濘路面而難以清潔。因此，雨天出門時建議先將麂皮鞋、麂皮包留在衣櫃中，改選尼龍、防潑水皮革或 PVC 等較耐濕材質，不僅更方便應對突如其來的降雨，也能維持整體穿搭的俐落與精緻感。
雨天穿搭 5 大神隊友單品推薦！
雨天穿搭 5 大神隊友單品推薦！
雨天穿搭單品推薦 1：修身短版防水風衣，兼具機能與時髦感
雨天穿搭單品推薦 1：修身短版防水風衣，兼具機能與時髦感
修身短版防水風衣可說是雨天穿搭中的必備神隊友，不僅能有效應付毛毛雨與突如其來的小雨，輕薄材質也方便隨身攜帶，隨時應對天氣變化，相較於寬鬆厚重的雨衣，具備腰身剪裁的短版風衣更能修飾身形，透過提高腰線拉長下半身比例，讓整體造型看起來更加俐落顯瘦，搭配九分褲、短裙或寬褲都能展現不同風格，再結合防風、防潑水等機能設計，兼顧實穿性與時髦感，即使在陰雨天氣也能穿出清爽有型的造型。
雨天穿搭單品推薦 2：百搭顯瘦雨靴，雨天也能穿出好比例
雨天穿搭單品推薦 2：百搭顯瘦雨靴，雨天也能穿出好比例
百搭顯瘦雨靴是雨天穿搭中兼具機能與造型感的實用單品，除了能有效防止雨水滲入鞋內，避免雙腳濕冷不適，也能為整體造型增添俐落氣場，建議選擇及踝或小腿長度的款式，不僅能修飾腿部線條，也能避免厚重感，其中切爾西短雨靴、方頭雨靴等設計，更能兼顧時髦感與日常搭配性，無論搭配短裙、洋裝或九分褲都十分合適。若想進一步拉長比例，可以挑選與下身同色系的雨靴，利用視覺延伸效果打造纖長雙腿，讓原本功能取向的雨具，也能成為提升雨天穿搭質感的關鍵配件。
雨天穿搭單品推薦 3：厚底樂福鞋，兼顧正式感與實穿性
雨天穿搭單品推薦 3：厚底樂福鞋，兼顧正式感與實穿性
厚底樂福鞋也是雨天通勤與日常穿搭的理想選擇，既保留經典鞋款的知性與正式感，相較於容易吸水的帆布鞋或麂皮鞋，具備防水塗層的皮革、合成材質樂福鞋更適合潮濕天氣，不僅方便清潔，也能降低雨水造成的損傷，搭配西裝褲、直筒牛仔褲或短裙，都能輕鬆打造俐落又有質感的造型；若想增加雨天穿搭的時髦度，可以選擇方頭或金屬釦飾設計，讓簡約的樂福鞋成為提升造型層次的關鍵單品，在陰雨天氣中依然維持優雅與舒適。
雨天穿搭單品推薦 4：防水涼鞋、洞洞鞋，雨天最不怕濕
雨天穿搭單品推薦 4：防水涼鞋、洞洞鞋，雨天最不怕濕
防水涼鞋與洞洞鞋是近年雨天穿搭中越來越受歡迎的實用單品，最大的優點就是不怕碰水、容易清潔，即使遇到大雨或積水路面，也能快速瀝乾，避免鞋內長時間保持潮濕，選擇具備防水材質、防滑鞋底的款式，不僅能提升行走時的安全性，也更適合台灣潮濕多雨的氣候環境，除了機能性之外，厚底洞洞鞋、造型涼鞋等設計也能為穿搭增添休閒時髦感，搭配短褲、寬褲或輕盈洋裝都十分合適。
雨天穿搭單品推薦 5：快乾九分寬褲，舒適俐落不黏腿
雨天穿搭單品推薦 5：快乾九分寬褲，舒適俐落不黏腿
快乾九分寬褲是雨天穿搭中兼具舒適度與時髦感的實用單品，相較於容易吸水、緊貼肌膚的牛仔褲或窄版褲款，採用快乾材質打造的寬褲，不僅能快速排除濕氣，也能減少衣料與肌膚接觸帶來的黏膩感，九分褲長剛好露出腳踝，能避免褲管拖地沾濕，同時在視覺上拉長腿部比例，搭配雨靴、樂福鞋或運動鞋都能展現俐落感。選擇垂墜感佳、版型挺括的寬褲款式，還能修飾腿型、提升整體造型層次，即使遇上陰雨天氣，也能維持乾爽舒適與時髦氣場。
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