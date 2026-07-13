2026-07-13 15:18 女子漾／編輯劉芫榛
吉卜力公園暑假新企劃公開，全景盒展31件作品登場，新短篇《魔女之谷的夜晚》登場
吉卜力迷今年暑假又多了一個必訪理由。吉卜力公園推出兩大新企劃，包括首部專為園區打造的原創短篇動畫《魔女之谷的夜晚》，以及宮崎駿歷時約3年親手創作的「全景盒展」。不只SixTONES成員傑西首度挑戰吉卜力動畫配音，85歲的宮崎駿也被兒子宮崎吾朗爆料仍持續創作，新畫作甚至多到「從箱子裡溢出來」。
《魔女之谷的夜晚》登場，打造吉卜力公園專屬奇幻故事
《魔女之谷的夜晚》是首部為吉卜力公園量身打造的原創短篇動畫，由宮崎吾朗負責原案，並與曾擔任《崖上的波妞》、《風起》作畫監督的山下明彥共同執導。
宮崎吾朗表示，對吉卜力公園來說，最適合成為「遊樂設施」的內容，正是由吉卜力工作室製作的影像，因此促成這部園區限定動畫誕生。
故事背景設定在吉卜力公園的「魔女之谷」，描述在園區工作的「新人君」，接連遇上建築物維修、暖爐自行點火等不可思議的事件。直到閉園後，前輩「菊江小姐」突然對他坦白：「因為我是魔女啊！」一場發生在夜晚的奇幻冒險也隨之展開。
SixTONES傑西首度配音，帥氣外型反差演出搞笑角色
動畫主角「新人君」由日本人氣男團SixTONES成員傑西擔任配音，這也是他首度參與吉卜力作品。前輩「菊江小姐」則由創作歌手AiNA THE END獻聲。
宮崎吾朗透露，兩位配音人選由吉卜力新任社長依田謙一推薦並牽線。談到傑西的表現，他大讚對方擁有超乎外表想像的即興能力，不只演技自然，現場反應也讓人相當驚豔。
共同導演山下明彥則笑說，傑西外型非常帥氣，沒想到卻能完美詮釋劇中的「搞笑擔當」，展現十足幽默感；AiNA THE END也呈現出有別於歌手身分的全新魅力，兩人都是令人滿意的選角。
宮崎駿歷時3年創作「全景盒展」，31件作品一次看
除了全新短篇動畫，吉卜力公園也推出宮崎駿全新企劃「全景盒展」，共展出31件機關立體畫，全部由宮崎駿歷時約3年親手打造。
展覽以宮崎駿童年時期著迷的「紙手工藝」為靈感，將多張圖畫一層層重疊放入盒中，創造出充滿縱深感的立體空間。展出主題橫跨《風之谷》、《龍貓》、《蒼鷺與少年》等長篇動畫，也包括部分珍貴短篇作品。
宮崎吾朗表示，父親能把時間與空間濃縮進小小盒子裡，正是孕育宮崎駿動畫世界的重要創作力量，也讓他再次感受到父親驚人的表現力。
重現《蒼鷺與少年》時間迴廊，拉開窗就能看見奇幻世界
「全景盒展」的會場設計取材自《蒼鷺與少年》中的「時間迴廊」，牆面設置多個窗口，觀眾只要拉開滑門向內窺探，就能看見風中搖曳的草木、游動的魚群，以及宛如正在運轉的機械場景。
立體畫不只能呈現視覺景深，也讓人彷彿聽見海浪、風聲與引擎運轉的聲音，將吉卜力電影中的世界濃縮成一個個精緻小宇宙。
展覽窗口高度也特別為兒童與輪椅使用者設計，宮崎吾朗推薦觀眾把頭靠近窗口觀看，眼前的空間會瞬間被放大，希望孩子能透過展覽接觸吉卜力早期作品，進而產生重新觀看經典動畫的興趣。
85歲宮崎駿創作欲未減，宮崎吾朗笑稱「會一直畫下去」
宮崎吾朗也在活動上分享父親近況，透露宮崎駿雖然已經85歲，創作熱情卻完全沒有衰退，目前仍持續畫新作品。
他幽默表示，吉卜力公園建設初期，父親幾乎沒有參與，似乎因此感到不甘心，想在園區留下屬於自己的痕跡。拍攝《蒼鷺與少年》接近尾聲時，宮崎駿手邊工作稍微減少，便主動提出要為吉卜力公園製作展覽。
宮崎吾朗形容，父親的新畫作多到幾乎從箱子裡溢出來，像是一個沒有框架的巨大全景盒，還開玩笑說：「既然都走到這一步，他應該會一直畫到死為止吧。」話語中也流露出對父親創作熱情的敬佩。
吉卜力公園暑假新亮點，三大展區同步更新
「全景盒展」與《魔女之谷的夜晚》目前已在吉卜力公園「吉卜力大倉庫」正式登場。此外，「充滿吉卜力展」也同步改版，加入製作人鈴木敏夫相關的珍貴展示內容。
從限定動畫、立體機關畫到經典作品回顧，吉卜力公園今年暑假一次推出多項新內容，讓粉絲不只能重溫《龍貓》、《風之谷》、《蒼鷺與少年》等作品，也能看見宮崎駿父子以不同方式延續吉卜力世界的創作生命。
精華 FAQ
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這是首部為吉卜力公園量身打造的原創短篇動畫，由宮崎吾朗與山下明彥共同執導，傑西配新人君、AiNA THE END配菊江小姐，呈現園區限定的奇幻故事。
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展覽共展出31件機關立體畫，主題涵蓋《風之谷》、《龍貓》、《蒼鷺與少年》等作品，並以紙手工藝為靈感，宮崎駿歷時約3年親手完成。
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宮崎吾朗透露，85歲的宮崎駿創作熱情不減，新畫作甚至多到像從箱子裡溢出來；公園目前還同步更新「充滿吉卜力展」，加入鈴木敏夫相關展示內容。
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