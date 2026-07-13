2026-07-13 15:00 女子漾／編輯劉芫榛
《鬼怪十週年之旅》孔劉慘收雙重好人卡，李棟旭霸氣送劉寅娜包包！秒拆吊牌怕被退貨
經典韓劇《鬼怪》播出滿10週年，孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜再度合體推出韓綜《鬼怪十週年之旅》，帶觀眾重返熟悉場景，也公開多年來培養出的真實默契。節目上線後空降Hami Video影劇館冠軍，最終回不只重現「地獄使者CP」的鬥嘴日常，李棟旭還霸氣送包給劉寅娜；孔劉則意外被金高銀、劉寅娜聯手發好人卡，四人自然又犀利的互動讓劇迷笑到停不下來。
李棟旭、劉寅娜海邊約會，一開口就互嗆
《鬼怪十週年之旅》最終回延續四人的江陵回憶之旅，李棟旭與劉寅娜這對昔日「地獄使者CP」一早相約到海邊散步，再度成為全場焦點。
望著眼前海景，劉寅娜感嘆自己很想住在這裡，沒想到李棟旭立刻潑冷水，直說她一定住不了，之後肯定會開始嫌東嫌西、抱怨生活不方便。
劉寅娜後來偷偷準備一頂神似陰間使者造型的帽子，原本想和李棟旭重現經典回憶，男方卻不太配合，讓她忍不住抱怨：「為什麼不肯配合我啦！」兩人一見面就鬥嘴的模樣，也讓觀眾彷彿瞬間回到《鬼怪》與《觸及真心》的熟悉氛圍。
李棟旭霸氣買包送劉寅娜，女方秒拆吊牌防退貨
兩人隨後到咖啡廳休息，劉寅娜看中一款包包，不斷拿著不同款式詢問李棟旭的意見。面對女方期待的眼神，李棟旭卻一本正經給出超直男回答，只說那個包「很像就是拿這個包的人」，完全沒有提供實質建議。
沒想到嘴上嫌歸嫌，他最後竟直接買單，把包包送給劉寅娜。收到禮物後，劉寅娜馬上請店員拆掉吊牌，還笑說：「不然等等他又叫我拿去退貨！」神反應讓現場笑聲不斷。
回到民宿後，李棟旭還立刻向其他人「告狀」，表示自己只是出去買咖啡，結果卻被劉寅娜「敲」了一個包，再度展現兩人像老夫老妻般的自然默契。
劉寅娜形容兩人「像離婚夫妻」，多年友情仍站在彼此這邊
談到與李棟旭多次合作後的關係，劉寅娜感性表示，兩人已經熟悉到即使很久沒見，重新碰面時依舊沒有距離感。
她還幽默形容，兩人就像「曾經一起生活很久、後來離婚的夫妻」，既熟悉對方個性，也知道彼此會在哪些地方鬥嘴。雖然一見面總是互嗆，但真正遇到事情時，仍會毫不猶豫站在對方這邊。
從《鬼怪》到《觸及真心》，兩人的螢幕CP形象深植人心，如今即使沒有劇本，依舊能靠真實默契製造滿滿笑點，也讓不少觀眾再度敲碗兩人合作新戲。
孔劉被問適不適合交往，金高銀一句話直接補刀
除了地獄使者CP持續發糖，孔劉也意外成為戀愛話題的主角。四人閱讀劇迷來信時，有粉絲好奇詢問：「孔劉是適合交往的人嗎？」
劉寅娜先大讚孔劉不只外型帥氣，更是個真正成熟、值得尊敬的人。沒想到金高銀下一秒立刻補刀：「不過真的交往就不知道了。」一句話讓現場瞬間笑翻。
李棟旭接著追問：「好人跟好男友是不一樣嗎？」金高銀與劉寅娜毫不猶豫點頭，讓孔劉當場收下雙重好人卡。
最後金高銀仍替他緩頰，表示以孔劉的外表與高人氣來說，已經算是相當體貼的人。孔劉則笑著回應，未來會努力成為更好的人，將尷尬場面化為笑點。
李棟旭公開理想型，霸氣喊「她花我的錢也沒關係」
四人在旅程中也毫不避諱談論感情，並玩起「理想型三選一」，必須從「賢妻良母」、「性感」及「職場專業女性」之間選出最喜歡的類型。
李棟旭毫不猶豫選擇「職場專業女性」，認為另一半最重要的是擁有熱愛的工作，以及屬於自己的人生目標。
劉寅娜進一步追問，假如對方工作很專業，卻完全賺不到錢，甚至一直花他的錢，是否仍能接受？李棟旭依舊霸氣回答：「沒關係，我養得起。」讓劉寅娜當場忍不住稱讚他真的很帥。
孔劉、金高銀默契像老夫老妻，李棟旭笑稱把孔劉養大
最終回除了感情話題，也收錄不少讓《鬼怪》劇迷會心一笑的幕後互動。孔劉與金高銀多年後再度同框，互相吐槽又自然接話的默契，被形容像是老夫老妻。
孔劉與李棟旭也首度聊起兩人在服兵役期間的緣分，李棟旭更開玩笑表示：「其實是我把孔劉養大的。」再次展現兩人戲外同樣愛鬥嘴的友情。
從經典場景、角色回憶到演員之間的真實交情，《鬼怪十週年之旅》不只是單純的紀念節目，也像是一場屬於演員與劇迷的同學會。
精華 FAQ
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因為四位主演久違合體，重返《鬼怪》與《觸及真心》的熟悉場景，並在節目中自然鬥嘴、互虧，展現出多年培養出的真實默契，讓劇迷彷彿重回追劇時光。
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劉寅娜挑中包包後不停詢問意見，李棟旭嘴上吐槽卻最後直接買單送她；她一收到就立刻請店員拆吊牌，還笑說怕被他叫去退貨，兩人的互動十分像老夫老妻。
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當粉絲問孔劉適不適合交往時，劉寅娜先稱讚他成熟帥氣，金高銀卻補一句「真的交往就不知道了」，再加上眾人點頭認同好人不等於好男友，讓孔劉當場成了話題焦點。
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