2026-07-13 14:29 女子漾／編輯劉芫榛
《婚姻之後》劇情大反轉！南宮珉遭誣陷綁架妻子，為救妻踩過法律紅線
一場綁架案，把即將離婚的夫妻重新綁在一起，也把一名原本救人的醫師逼成亡命之徒。南宮珉主演的《婚姻之後》開播後迅速掀起討論，從婚姻危機、警匪追逐到角色黑化，每集都用新反轉拉高緊張感。劇中他為救回妻子一步步越過法律界線，戲外卻罕見分享與妻子的相處之道，戲裡戲外形成強烈反差，也讓這部驚悚動作韓劇更添話題。
《婚姻之後》收視持續上升，台日韓Disney+全登頂
《婚姻之後》自開播以來，憑藉緊湊節奏與連環反轉迅速累積口碑。上線7天內，該劇在韓國Disney+連續6天排名第一，台灣與日本也分別霸榜5天及3天，展現強勁的亞洲收視熱度。
電視收視方面，第三集全國收視率升至5.3%，呈現穩定成長。從婚姻危機一路拍成城市追凶與綁架懸案，劇情幾乎每集都拋出新謎團，也成功抓住喜愛高張力犯罪劇的觀眾。
南宮珉遭誣陷成共犯，背上教唆殺人罪名
南宮珉在劇中飾演知名醫院院長「姜泰柱」，原本事業成功、生活看似體面，與妻子高世允的婚姻卻早已走到破裂邊緣。就在兩人關係岌岌可危之際，高世允突然遭到綁架，姜泰柱也被反派設局，遭誣陷為綁架妻子的共犯。
情況隨後急速惡化，他不只成為警方追捕的對象，更背上教唆謀殺的罪名。為了查明真相並救回妻子，姜泰柱只能在沒有任何人可以信任的情況下獨自追凶。
首爾市中心亡命飆車，樓梯間肉搏突圍
最新劇情中，姜泰柱為躲避警方追捕，在首爾市中心展開一場驚險飆車。車輛高速穿梭街道、警方緊追不放，將逃亡場面拍出近似電影的壓迫感。
成功甩開部分追兵後，他又在大樓樓梯間與警方近身搏鬥，靠著肉搏突圍逃脫。南宮珉從冷靜克制的醫院院長，逐步變成被逼到絕境的逃亡者，動作戲與情緒爆發交錯，也成為目前最受討論的亮點之一。
為救妻徹底黑化，親自當綁匪勒索30億韓元
姜泰柱追查到一名握有重要線索的神祕前刑警，對方的妻子數年前也曾遭到同一名綁匪撕票。面對對方質問「為了妻子，你能殺人嗎」，姜泰柱冷冷回應，殺人與救人只有一線之隔，自己只想知道妻子現在身在何處。
為了引出真正幕後黑手，他決定執行一場近乎瘋狂的計畫，親自化身綁匪，持槍闖入岳父母家中，甚至開口勒索30億韓元。
從救人的醫師變成持槍勒索的綁匪，角色立場瞬間翻轉。姜泰柱究竟是真的不惜犯法，還是利用極端手段設局反擊，也成為接下來劇情的最大懸念。
戲裡婚姻瀕臨破裂，戲外南宮珉是寵妻代表
相較於劇中充滿猜疑與危機的婚姻，南宮珉戲外則是韓國演藝圈著名的寵妻代表。近期他登上節目宣傳新劇時，也罕見分享與妻子的相處故事。
南宮珉透露，當年求婚時特別請朋友把手機藏在包包裡，偷偷記錄自己單膝下跪的珍貴畫面。如今每次與妻子吵架或出現意見分歧，他便會重新拿出求婚影片觀看。
看到影片後，他就會想起當初心中「非她不可」的感覺，也會覺得不需要為生活中的小事持續爭吵，這段甜蜜分享與劇中婚姻危機形成強烈反差。
南宮珉曝婚姻維持關鍵，最重要的是「體貼」
被問到戀愛、結婚多年後，維持婚姻長久的關鍵是什麼，南宮珉認為最核心的價值就是「體貼」。
他也不忘發揮幽默感，順勢對鏡頭宣傳，呼籲觀眾鎖定這部充滿「體貼」的新劇。雖然《婚姻之後》講的是一段瀕臨崩解的婚姻，但在追凶、綁架與逃亡之外，故事真正想追問的，或許正是夫妻在失去信任後，是否還願意為彼此走到最後。
精華 FAQ
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該劇開播7天內，韓國Disney+連續6天排名第1，台灣與日本也分別霸榜5天與3天；電視收視方面，第三集全國收視率升至5.3%，顯示熱度持續上升。
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他飾演的醫院院長姜泰柱，原本為救妻追查真相，卻遭反派設局誣陷為綁架妻子的共犯，還背上教唆謀殺罪名，只能在警方追捕下獨自查案。
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他透露當年求婚時有偷偷錄下單膝下跪畫面，每次與妻子吵架就會重看影片，提醒自己當初的心意；他也認為婚姻長久最重要的關鍵就是體貼。
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