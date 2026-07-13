2026-07-13 14:43 女子漾／編輯黃冠婷
ATEEZ崔傘177公分擁28吋腰！〈BAD〉抖胸舞爆紅，超自律身材鍛鍊技巧公開
韓國男團 ateez 崔傘身高 177 公分，近日因在〈Bad〉舞台大秀「抖胸舞」掀起超高討論度，影片更在 Threads 上瘋傳，還有脆友特地剪輯「崔傘震胸合集」，並幽默寫下：「幫你們把崔傘震胸弄一個合輯出來了。」影片曝光後迅速吸引大批網友朝聖。
ATEEZ 崔傘身高 177 公分抖胸舞爆紅？
影片在 Threads 瘋傳後，留言區瞬間湧入大批網友朝聖，紛紛表示「此處將是我的葬身之地（安詳閉上眼）」、「這編舞真的太有魅力了」、「我試了好幾次，還是沒辦法把視線從白背心移開」、「已經看崔傘震胸好幾天了，完全看不膩！」除了舞台表現成為焦點，他結實的胸肌與精壯體態也再次引發討論。事實上，崔傘身高 177 公分，剛出道時並非現在的肌肉身材，而是靠著長時間規律健身，才練出如今的倒三角體格，甚至連金鐘國都曾公開稱讚過他的身材。究竟他是如何練成這副令人稱羨的體態？這次就帶大家一起解析崔傘的健身秘訣。
ATEEZ 崔傘身高 177 公分、28 吋腰肌肉身材鍛鍊技巧曝光！
技巧1：少量多次鍛鍊
崔傘擁有 177 公分身高、28 吋腰圍與寬厚肩線，舞台上兼具爆發力與線條感的身材，一直是粉絲熱議焦點。對他而言，維持體態沒有太多花俏技巧，而是透過每天都能完成的小習慣累積成果。
他曾提到，每天至少喝一杯水、睡前就算只有幾分鐘也會運動，讓身體維持活動狀態，這樣比三天打魚、兩天曬網更有效。
技巧2：每天維持 10 至 20 分鐘運動
崔傘即使行程忙碌，也會要求自己睡前完成基本訓練，例如伏地挺身或簡單核心動作，培養規律運動習慣。很多人減肥或增肌失敗，不是方法不好，而是無法持續。
與其一次做一個半小時，不如每天維持 10 至 20 分鐘運動，更容易形成長期習慣，也能降低放棄的機率。
技巧3：高強度舞台的秘密，就是強大的核心肌群！
ATEEZ 的表演向來以高難度編舞聞名，因此崔傘平時非常重視核心與全身穩定性訓練。他會透過伏地挺身、棒式、腹部訓練等基礎動作，提升核心力量，讓身體在跳舞、轉身與爆發動作時更加穩定。
技巧4：伏地挺身只是開始，核心才是真正重點！
崔傘伏地挺身除了訓練胸肌與手臂，也需要核心持續出力維持身體一直線，因此能同時鍛鍊多個肌群。不少人認為腹肌就是一直做捲腹，其實真正影響體態的是核心穩定能力。核心越穩，不只運動表現提升，平時站姿、坐姿也會改善，看起來自然更有精神。
技巧5：分部位重量訓練，打造立體肩膀與倒三角身形
除了舞蹈訓練，崔傘也會安排重量訓練，並採用分部位方式鍛鍊，不會每天都練同一個部位，而是依序安排胸部、背部、肩膀及下半身，每個動作約進行 3 至 4 組，讓肌肉有足夠刺激，也能保留恢復時間。
技巧6：胸、背、肩輪流練，提高效率也降低受傷風險
分化訓練可以讓每個肌群有充分休息，不會因天天重複訓練而造成疲勞累積。如果是剛開始健身的新手，其實不需要一開始就每天練不同部位，可以先採全身訓練；當訓練基礎建立後，再逐漸改成分部位課表，效果通常會更好。
技巧7：團體互相督促，也是崔傘能持續進步的重要原因
崔傘在團體中被成員形容是「運動夥伴」，大家經常一起到健身房訓練，甚至會採三人一組互相計數、觀察姿勢，確保每個動作都做到位，也避免偷懶。
技巧8：有人陪著練，更容易突破瓶頸
同伴除了能幫忙確認姿勢是否正確，也能在重量訓練時協助保護，提高安全性。研究顯示，與朋友一起運動的人，通常比自己運動更容易持續。除了增加趣味性，也能互相鼓勵，尤其重量訓練有夥伴協助，更能降低受傷風險。
技巧9：運動前後伸展不能少，才能提升恢復效率
除了正式訓練，崔傘也相當重視運動前暖身與運動後伸展。透過動態暖身喚醒肌肉、增加關節活動度，訓練結束後再進行靜態伸展，有助於放鬆肌肉、改善柔軟度，降低運動傷害風險。
技巧10：暖身與收操，是很多人最容易忽略的一步
充分暖身能幫助身體進入運動狀態，而收操則能讓心率慢慢恢復，減少隔天肌肉緊繃。不少人急著開始訓練，卻忽略暖身和伸展。雖然這兩個步驟無法直接增加肌肉量，卻是延長運動壽命的重要關鍵。對於一般人來說，與其追求高重量，不如先建立正確的暖身與恢復習慣，才能穩定進步、不容易受傷。
除了舞台上的超強表現力，崔傘的身材管理也一直是粉絲關注焦點。身高 177 公分的他，擁有寬肩、厚實胸肌與精壯手臂，不過這副令人稱羨的體態並非天生養成，而是多年來靠著規律訓練與自律生活累積而來。
【本文為JUSKY街星授權提供】
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