2026-07-13 12:35 女子漾／編輯ANDREA
2026下半年運勢大洗牌！命理師點名「3星座」破財、健康亮紅燈
2026下半年正式展開，星象的變動也將為個人運勢帶來不小的衝擊！知名星座塔羅專家小孟老師特別點名了「3個星座」，在下半年必須要特別提高警覺。受到冥王星與土星逆行等星象影響，這幾個星座恐怕會面臨破財、健康亮紅燈，甚至是精神壓力緊繃的危機。
快來看看你或身邊的親友有沒有上榜，以及該如何透過「幸運色」來逢凶化吉！
第3名：摩羯座（健康拉警報、當心發胖）
小孟老師指出，受到土星開始逆行並進入宮位的影響，摩羯座下半年首當其衝的就是「健康狀況」。若平時有不良的生活作息或飲食習慣，這段期間特別容易發胖，甚至會出現頭暈目眩的症狀。小孟老師建議，從事高壓工作的摩羯朋友，一定要記得保養身體，不妨多安排海外旅遊，或是到戶外走走、感受大自然的芬多精。
第2名：雙魚座（精神欠佳、易破財惹罰單）
因為冥王星進入精神宮位，導致雙魚座下半年的精神狀態較差，容易為了各種瑣事操心煩惱。除了建議多聽心靈音樂來釋放壓力外，小孟老師也嚴肅警告雙魚座要特別注意「破財」危機！在投資理財上千萬別盲目聽信他人，否則極易賠錢；此外，外出旅遊開車或停車時也要格外謹慎，以免發生交通事故或吃上罰單。如果想改運，小孟老師建議可以多穿綠色衣服、戴綠色帽子，男生若忌諱戴綠帽，也可以隨身攜帶一片綠色樹葉在身上，同樣能帶來好運。
第1名：水瓶座（冥王星入命宮、投資切忌追高）
運勢最需要注意的榜首就是水瓶座！小孟老師表示，受到冥王星進入本命宮位的影響，水瓶座下半年在投資理財方面務必極度謹慎。他特別提醒，千萬不要輕信道聽塗說，更不要盲目「追高」，如果想買的股票或基金已經在相對高點，一定要冷靜判斷，別因為別人說還能追就衝動進場。
小孟老師開運祕法
：多用「綠色」來解厄 針對以上3個上榜的危險名單，小孟老師也大方傳授了下半年的開運祕訣！他建議這三個星座可以多加利用「綠色」來釋放身心壓力、舒緩腦壓。大家不妨在辦公桌、洗手間、化妝室或梳妝台擺放綠色植物，只要多看綠植，大腦就能自然放鬆。最後，小孟老師也祝福大家下半年都能平安順心、順利賺大錢
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