2026-07-13 12:32 女子漾／編輯周意軒
《公寓黑風暴》結局兇手是誰？5大伏筆整理，池晟追查真相卻發現每個人都有嫌疑
池晟主演的懸疑韓劇《公寓黑風暴》開播後話題不斷，劇中圍繞神秘公寓展開的連環事件，更讓觀眾每週都忙著當柯南。隨著案件逐漸升溫，網路上也開始出現各種「兇手猜測論」，有人認為是最不起眼的鄰居，有人則懷疑整棟公寓根本就是共犯結構。究竟目前劇情埋下哪些重要線索？以下整理現階段最值得注意的伏筆。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：劇情以神秘公寓連環案件為核心，首集死亡事件疑非意外。
- 重點二：神秘住戶、管理員與住戶關係都被懷疑，嫌疑範圍持續擴大。
- 重點三：男主角池晟過去留白，公寓本身也可能藏有更大的秘密。
伏筆1：第一集死亡事件根本不是意外
從首集開始，劇組便刻意將案件包裝成意外事故。然而監視器畫面缺失、關鍵時間點出現空白，以及證人說詞前後矛盾，都讓事件顯得極不單純。不少觀眾認為，第一位死者很可能早已發現公寓隱藏的秘密，因此遭到滅口。
伏筆2：神秘住戶總在案發前後出現
劇中有一名行蹤詭異的住戶。每當案件發生時，他總會出現在附近，但又沒有直接證據能證明他涉案。編劇刻意安排大量可疑鏡頭，也讓他成為目前網友票選最熱門的嫌疑人之一。不過韓劇向來喜歡誤導觀眾，因此也不排除只是煙霧彈角色。
伏筆3：公寓住戶彼此其實早就認識
表面上大家只是鄰居。但隨著劇情發展，越來越多角色被發現過去曾有交集。有人曾是同學，有人涉及相同案件，甚至有人與死者家屬存在不為人知的關係。這也讓外界開始懷疑，案件背後可能不是單一兇手，而是一場集體隱瞞。
伏筆4：池晟角色的過去仍有空白
池晟飾演的男主角看似只是調查真相的人，但編劇始終沒有完整交代他的過去。部分觀眾推測，他可能與案件存在某種關聯，甚至曾經是事件受害者之一。如果這條支線成立，後續劇情恐怕還會迎來更大反轉。
伏筆5：公寓本身才是真正主角
許多懸疑劇會把焦點放在人物。但《公寓黑風暴》最大的特色，是整棟公寓本身就像一個巨大謎團。從神秘地下空間、封閉樓層，到刻意被掩蓋的建築歷史，每個細節都可能與真相有關。因此不少劇迷認為，最終揭曉的恐怕不只是兇手身分，而是整棟公寓隱藏多年的秘密。
目前最熱門的3大兇手猜測
猜測一：神秘鄰居是真兇
支持者認為他的出現頻率太高，而且掌握許多不該知道的資訊。
猜測二：管理員才是幕後黑手
管理員熟悉所有住戶生活，也是最容易操控監視器與出入紀錄的人。
猜測三：集體共犯論
近年韓劇很喜歡「全員有罪」設定。不少觀眾猜測，真正的兇手或許不只一人，而是整棟公寓共同掩蓋某個陳年秘密。
精華 FAQ
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包括第一集死亡疑似不是意外、神秘住戶總在案發前後出現、住戶彼此早有交集、池晟角色過去仍有空白，以及公寓本身隱藏著地下空間與建築秘密。
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因為神秘鄰居出現頻率過高，且常掌握不該知道的資訊；管理員則熟悉住戶生活，也最容易動手腳操控監視器與出入紀錄，因此都被視為高風險嫌疑人。
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劇情不只在追查單一兇手，還可能揭露整棟公寓多年來隱瞞的秘密，例如住戶集體共犯、過去案件的真相，甚至公寓本身才是整起事件的核心。