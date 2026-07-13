2026-07-13 12:15 女子漾／編輯ANDREA
愛奇藝黑馬爆款《雀骨》空降霸榜！侯明昊、艾米「先婚後愛」超好嗑，4大必看亮點一次看！
暑假檔期簡直是神仙打架！但最近有一部古裝劇才剛在愛奇藝空降首播，就以黑馬之姿直接衝上收視排行榜第一名霸榜，那就是由侯明昊、艾米領銜主演的《雀骨》！這部劇不僅劇情清爽完全不注水，男女主角的顏值跟演技更是雙雙在線，讓許多網友直呼：「熬夜也要追平！」到底這部劇有什麼魔力可以殺出重圍？今天小編就來為大家整理《雀骨》的故事劇情、角色介紹以及爆紅的超強看點，劇荒的女孩們趕緊加進片單吧！
故事劇情：契約夫妻的極致權謀拉扯
《雀骨》是一部難得的「原創」古裝劇，沒有原著小說的劇透，追起來更帶感！劇情主要講述靖安王府世子、同時也是北府兵統帥的「蕭無衣」，與被迫嫁入王府成為側妃的太傅之女「謝嘉魚」，兩人結為「契約夫妻」。他們一邊在波譎雲詭的朝堂上對抗陰謀，一邊利用神奇的墨家機關術破解身世謎團。從最初的互相算計、利益交換，到最後成為生死相守的知己，這段「勢均力敵」的極致拉扯，絕對會讓喜歡「智性戀」的妳嗑到停不下來！
男女主角介紹：戰神世子 ✕ 天才機關師
侯明昊 飾演 蕭無衣： 這次侯明昊化身為戰神世子！
表面上看起來專橫強勢、腹黑又冷酷，但其實心懷家國大義。首集他穿著重甲浴血奮戰、歸來復仇的模樣真的帥出新高度！把那種「鐵面將軍」的破碎感跟宿命感捏得死死的。
艾米 飾演 謝嘉魚： 艾米這次的角色設定超級帶感！
不僅是個專注內斂的「天才機關巧匠」，私下還是個伶牙俐齒的「小財迷」。面對權貴毫不畏懼，遇事更能瞬間切換成氣場全開的「權謀大佬」。這種反差萌的機敏少女，真的讓人一看就愛上！
為何能第一名霸榜？《雀骨》4大必看亮點
1. 「權謀＋機關術」設定超新穎，拒絕無腦戀愛
不同於市面上千篇一律的古偶，《雀骨》把重心放在高智商的朝堂權謀與超酷的「墨家機關術」。劇組可是下了血本，不僅實體打造了27種精巧的機關道具，侯明昊更是親自穿上30斤的重甲拍攝打戲，刀刀到肉的武打動作加上燒腦的機關解密，視覺效果與爽度直接拉滿！
2. 先婚後愛＋宿命感，感情線超好嗑
男女主從一開始的「契約夫妻」互相防備，到後來將背後交給對方的「生死知己」，這種「我本不信天命，但唯一的例外是你」的霸氣宣言，極致的拉扯感跟宿命論敘事真的讓人嗑生嗑死，甜虐交織的節奏掌握得剛剛好，完全戳中少女心！
3. 原創劇本清爽不注水，節奏快到飛起
因為是原創劇本，觀眾完全無法預測下一步會發生什麼事！從首集的高能開局到後續的伏筆反轉，一局死棋暗藏救世宏圖，劇情環環相扣，沒有為了拖戲而硬加的無聊橋段，被網友大讚是「近期節奏最舒服的古裝劇」，點開第一集就會忍不住一直看下去。
4. 超狂「神仙級老戲骨」配角陣容
除了男女主角超吸睛，《雀骨》的配角群更是大有來頭！包含了何潤東、王麗坤、金莎，甚至還有《甄嬛傳》的「安陵容」陶昕然驚喜飾演何太后，以及盛一倫、王以綸、張雨劍等實力派演員助陣。這群神仙陣容同台飆戲，群像刻畫超級立體，絕對是演技與品質的雙重保證！
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