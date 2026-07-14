《逐玉》、《莫離》搶第一！2026上半年十大陸劇討論度

2026-07-14 11:02 網路溫度計DailyView

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《逐玉》以402,365筆聲量奪冠，遠超第二名20倍。
  • 重點二：《白日提燈》與《成何體統》靠高話題與爭議衝上前段班。
  • 重點三：榜單涵蓋古裝權謀、仙俠虐戀與現偶，多劇口碑聲量雙高。

2026上半年十大話題陸劇盤點

2026年上半年陸劇市場話題不斷，從古裝權謀、仙俠虐戀到懸疑探案、都會愛情，各類型作品接連掀起追劇熱潮，不僅締造亮眼的收視成績，也在社群平台引發熱烈討論。不少新劇憑藉精彩劇情、高顏值卡司成功出圈，讓觀眾一追就停不下來；也有改編自熱門小說的影視作品，在開播前便累積原著粉的高度期待，播出後更是佳評如潮，一舉成為今年的爆款夯劇。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個最受網友喜愛的現象級陸劇。榜單中集結多部討論度破表的熱門作品，包括口碑與聲量雙收的《逐玉》、堪稱開年黑馬神作的《成何體統》，以及《雨霖鈴》、《佳偶天成》等人氣新劇皆強勢上榜。究竟哪一部神作能殺出重圍、成功奪下聲量冠軍？又有哪些作品值得入坑？最新追劇清單馬上揭曉！

No.10 軋戲

iQIYI愛奇藝國際版提供

網路聲量：10,182筆

改編自同名小說的《軋戲》，是一部融合都市愛情與懸疑冒險的作品。該部由陳星旭、盧昱曉領銜主演，故事描述慘遭未婚夫悔婚的胡羞，在因緣際會下進入沉浸式劇本殺遊戲，並對冷峻神祕的軍閥NPC「秦宵一」逐漸產生好感 ，沒想到對方的真實身份竟是才華橫溢的建築師「肖稚宇」（陳星旭 飾），兩人在虛實交錯的遊戲與現實中，展開一場互相治癒的愛情故事。

《軋戲》開播後雖未掀起現象級追劇熱潮，整體討論度不及《難哄》、《狙擊蝴蝶》等現偶熱門作品，但憑藉打破傳統套路的劇情設定、實力派演員的精湛表現，仍收穫不少劇迷好評，甚至被許多觀眾譽為「冷門但高評分」的寶藏作品。尤其陳星旭飾演的肖稚宇，憑藉顏值與演技皆在線的魅力，在大結局播出後一舉登上微博角色人氣榜冠軍；而飾演反派的代旭同樣以突出表現圈粉無數，被不少網友封為「現象級男二」，成為全劇另一大亮點，也讓《軋戲》在口碑與角色討論度上交出亮眼的成績單。

No.9 佳偶天成

網路聲量：11,650筆

由任嘉倫、王鶴潤領銜主演的《佳偶天成》，改編自十四郎的同名小說。該劇融合了仙俠、懸疑與甜虐交織的元素，講述帶有剋夫命格的修仙少女辛湄（王鶴潤 飾），與戰鬼族少主陸千喬（任嘉倫 飾）之間的契約虐戀，兩人從最初互相利用，到攜手對抗各方勢力與重重危機，在一次次生死考驗中逐漸建立信任，最終也譜出一段跨越宿命的命定愛戀。

《佳偶天成》開播初期因採空降播出、宣傳資源有限，並未獲得太多關注，但隨著劇情逐步推進，憑藉反套路的新穎劇情、節奏明快的敘事，以及主演之間的火花，成功吸引大批觀眾入坑，在社群平台掀起一波熱烈討論。該劇不只熱度碾壓同期強檔作品《愛情沒有神話》，更在競爭激烈的上半年檔期上演口碑逆襲。即使在收官後，仍長時間穩居各大熱度榜單前段班，展現亮眼的長尾效應。

No.8 雨霖鈴

Disney+提供

網路聲量：11,918筆

改編自經典名著《三俠五義》的《雨霖鈴》，是由楊洋、章若楠首度攜手合作的古裝武俠大劇。故事講述展昭為護送牽動朝局的密信而慘遭惡勢力追殺，在途中結識逃婚的玲瓏山莊大小姐霍玲瓏，以及以暴治惡的白玉堂，三人隨即展開一場驚心動魄的正邪對決，並聯手揭開襄陽王的叛亂陰謀。有別於一般以愛情線為主軸的古裝劇，該部融合探案、武俠與權謀等多重元素，劇中展昭與白玉堂在追查真相的過程中，展現出極佳的默契，不少劇迷更將這對搭檔戲稱為「貓鼠CP」，兩人之間互動成全劇最大的看點之一。

《雨霖鈴》的商業成績可說是十分亮眼，不只網播量衝破4.6億，也帶動大量的廣告與版權收益。不過，因劇中感情線遭大幅刪減，加上女主角的武打力度不足引發而部分觀眾不滿，使整體口碑呈現兩極化評價。「章若楠打戲是真不行，但她的顏值扛打」、「很有質感的劇，楊洋的文戲武戲都不錯，貓鼠很愛」、「光看展白霍三人就值得看下去啊」。

No.7 玉茗茶骨

isney+提供

網路聲量：13,435筆

古裝劇《玉茗茶骨》是一部融合了探案、宅鬥與商戰的原創愛情劇，該劇由《延禧攻略》製作團隊打造，並找來古裝神顏侯明昊與流量小花古力娜扎擔任主演。劇情描述狀元郎陸江來（侯明昊 飾）為追查一樁滅門懸案潛入茶商重鎮，在遭遇暗算命危時，被茶王榮氏之女「榮善寶」（古力娜扎 飾）所救，兩人表面維持主僕關係，私下卻從互相試探到情愫漸生，並展開一段雙強互撩的愛情故事。值得一提的是，侯明昊飾演的男主角在劇中表面沉穩低調，實則心思縝密，面對危機總能冷靜布局、見招拆招。這種一路逆襲的人物設定，被不少劇迷形容為「男版魏瓔珞」，吸引不少網友入坑追劇。

《玉茗茶骨》在播出前已有400萬預約量，正式上線後人氣持續攀升，不僅全網累計播放量衝破40億大關，更拿下17個衛視收視日冠軍，整體表現相當亮眼。憑藉新穎的題材設定、緊湊流暢的劇情節奏，《玉茗茶骨》成功掀起網友關注，順利躋身2026年上半年最受矚目的古裝劇之一。

No.6 驕陽似我

翻攝微博／驕陽似我官微

網路聲量：13,492筆

《驕陽似我》改編自人氣作家顧漫的同名小說，由宋威龍、趙今麥領銜主演，自開播以來便掀起追劇熱潮。故事圍繞隱藏富家千金身分的職場菜鳥聶曦光（趙今麥 飾）展開，她邂逅了因車禍轉行的職場菁英林嶼森（宋威龍 飾），兩人從最初的誤會重重到解開心結，最終譜出一段雙向奔赴的浪漫戀曲。

全劇最大的看點，莫過於高度還原原著的人物選角，宋威龍憑藉出眾外型與細膩演技，成功詮釋林嶼森外冷內熱、深情專一的魅力，被許多書迷大讚是「宛如從小說裡走出來的林嶼森」；而趙今麥則將女主角活潑開朗、勇於追愛的形象刻畫得鮮明討喜。兩人不僅角色契合度極高，充滿火花的對手戲也讓不少觀眾直呼「CP感爆棚」。

《驕陽似我》在口碑與收視上雙雙稱霸，不僅在網路上的總流量累積超過7.1億，更在豆瓣開出7.4的亮眼高分，甚至遠勝過同年度的《難哄》、《許我耀眼》等多部夯劇，並獲封為最高評分的現代偶像劇，人氣不容小覷。

No.5 月鱗綺紀

網路聲量：14,283筆

由鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈領銜主演的《月鱗綺紀》，改編自《聊齋志異》中的經典名篇〈畫皮〉，並巧妙融合《山海經》、《淮南子》及《西遊記》等古典神話元素，打造出橫跨人、妖、神三界的龐大奇幻世界觀。故事講述神秘組織「無相月」的九尾狐露蕪衣（鞠婧禕 飾）與霧妄言（陳都靈 飾），為追捕帶著龍神之力逃亡的妖狐小唯，潛入洛安韋府。她們結識了身負血海深仇的捉妖師武拾光（曾舜晞 飾）及法師寄靈（田嘉瑞飾），四人從互不信任到攜手對抗萬妖之首九嬰，最終為解救蒼生而面臨生死抉擇。

《月鱗綺紀》透過大量神話意象與奇幻設定，成功吸引不少觀眾入坑追劇，其開播僅3天熱度便迅速破萬，開播5天播放量更是衝破2億。不過，隨著劇情推進，因劇情複雜、刪減集數過多，加上集數刪減與角色戲份分配等問題，引發觀眾兩極化評價，最終在豆瓣僅獲5.3的評價。儘管口碑褒貶不一，但憑藉居高不下的討論熱度，該劇仍被列為2026年上半年最具話題性的古裝奇幻劇之一。

No.4 莫離

Disney+提供

網路聲量：15,724筆

近日收官的古裝權謀劇《莫離》，改編自網路小說《盛世嫡妃》，由白鹿、丞磊領銜主演。講述背負滅門血海深仇的離山後人「葉璃」（白鹿 飾），為了復仇被迫嫁給雙腿殘疾的定王「墨修堯」（丞磊 飾），兩人從互相猜忌到生死同盟，最終聯手扳倒把持朝政的太后，為離山書院雪冤並平定天下。該劇開播僅15分鐘熱度即破23,000，並登上Disney+收視冠軍。而男主丞磊人氣也隨之暴漲，熱播期間漲粉超過50萬；反觀白鹿則因為濫用替身以及傳出與高層關係匪淺之故，引發負評連連，粉絲瞬間蒸發60萬人。

雖然該劇在開播初期引發不少關注，但部分觀眾認為劇情太寡淡又拖戲，因此口碑呈現兩極化反應，無緣躋身上半年古裝劇網播量前十名。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年6月21日，一名網友於社群上發文表示棄追《莫離》的四大理由，留言區掀起兩派論戰，「只看兩集就棄了，兩人沒有CP感」、「真的劇情很寡淡」、「每天都在等更新，越來越精彩了」、「這是一部需要慢品的劇，已經算好看了」。

No.3 成何體統

翻攝微博／網劇成何體統

網路聲量：16,839筆

《成何體統》改編自作家七英俊的同名反套路穿書小說，憑藉原著小說與動畫版累積大批粉絲，自開播前便備受期待。故事以「雙穿越」為最大亮點，描述現代社畜王翠花（王楚然 飾）因意外穿書成禍國妖妃庾晚音，並與同樣穿越而來的暴君夏侯澹聯手，並試圖逆天改命的故事。該劇巧妙結合喜劇、權謀與甜寵元素，不僅節奏明快、笑點密集，更透過雙主角的現代思維與古代宮廷文化碰撞，創造出許多搞笑幽默的經典橋段。

值得一提的是，其首播當日就創下1,785萬網播量，迅速躍居各大平台熱播榜前段班，成為2026年初最令人驚豔的聲量黑馬。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年2月11日，當日聲量飆破千筆。一名網友發文表示《成何體統》與《唐宮奇案》哪部最值得先追，留言區湧入大量《成何體統》的支持者，「成何體統第一集就笑爛」、「先追成何體統，很多笑點」、「成何體統輕鬆有趣，先看 」。

No.2 白日提燈

Disney+提供

網路聲量：20,583筆

古裝奇幻劇《白日提燈》講述活了四百年的鬼王賀思慕（迪麗熱巴 飾），意外遇見腹黑的少年將軍段胥（陳飛宇 飾），兩人因一紙「五感契約」結下命運羈絆，在經歷多場生死後，雙方打破陰陽隔閡，譜出一段充滿宿命感的虐戀故事。該劇自開播前便展現驚人氣勢，不僅預約量突破數六百萬，平台熱度也迅速衝高，可說是未播先轟動。然而，隨著劇情推進，男主角陳飛宇被嫌演技呆滯、和女主角迪麗熱巴之間更是毫無CP感可言，兩大敗筆導致整體口碑急轉直下，使後續熱度未能延續開播時的強勁氣勢。

儘管評價兩極，《白日提燈》仍憑藉超高討論度穩居本次排行榜第二名。一名網友以「《白日提燈》好看嗎？」為題的貼文，在社群上引發大量網友參與討論，有人直言「期待很久卻看不下去」、「男女主角沒有CP感」，但也有網友認為「劇情緊湊、特效很有誠意」、「越追越精彩」。正反評價持續交鋒，不只助攻其網路聲量，也讓該劇成為2026年上半年最具話題性與爭議性的古裝劇之一。

No.1 逐玉

翻攝微博／網劇逐玉

網路聲量：402,365筆

毫無懸念，本次由張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》奪下冠軍寶座，該劇在近半年累積402,365筆網路聲量，討論度甚至是第二名《白日提燈》的20倍，展現壓倒性的超高人氣。而在收視表現上同樣創下多項傲人紀錄，不僅締造突破33億次網播量的亮眼成績，更成為首部打進Netflix全球非英語節目週榜的陸劇，在台灣也連續稱霸熱門排行榜冠軍，種種成績使其成為2026年上半年最具代表性的現象級陸劇。

《逐玉》改編自作家團子來襲的同名小說，劇情描述擁有一身怪力的屠戶女樊長玉（田曦薇 飾），在雪地中救下身受重傷的武安侯謝徵（張凌赫 飾）。為保住家產，兩人決定以假結婚的方式共度難關，不料卻在亂世之中從互相利用逐漸萌生真情，最終攜手對抗外敵、洗刷朝堂冤案，共同譜寫一段甜中帶虐的亂世愛情。除了扣人心弦的劇情設定，《逐玉》也憑藉細膩的畫面美學、精緻的古裝造型及高顏值演員陣容掀起熱烈討論。其中，張凌赫的古裝扮相更被網友大讚為「建模級顏值」，吸引無數女性粉絲入坑追劇。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量從2026年3月8日起逐日攀升，每日討論度穩定落在兩千筆以上，直至2026年3月30日完美收官當日更是創下13,576筆驚人聲量。即便播畢，該劇仍展現驚人的長尾效應，討論熱度一路延燒至2026年4月25日，網路上仍不斷湧現劇情解析、角色討論及二創內容，也讓相關話題持續攻占社群平台，拿下本次聲量冠軍可說是實至名歸。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年7月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 由張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》以402,365筆網路聲量奪冠，討論度是第2名的20倍，並憑藉高網播量、Netflix週榜表現與長尾熱度，成為最具代表性的現象級陸劇。

  • 前段班包括《白日提燈》、《成何體統》、《莫離》、《驕陽似我》與《雨霖鈴》等，題材從古裝權謀、奇幻虐戀到現偶愛情都有，顯示觀眾對強情節與高顏值卡司仍高度買單。

  • 排行由《網路溫度計DailyView》結合《KEYPO大數據關鍵引擎》進行輿情分析，統計2026年1月1日至7月5日的社群與媒體討論聲量，名次代表網路熱度大小，不等於正負評價。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#陸劇 #莫離 #逐玉

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【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？

2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

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家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

2026-07-03 16:30 女子漾／編輯張念慈
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖

有些女生看起來不多話，也不太會把委屈掛在嘴邊，但真正遇到事情時，卻往往是最能穩住局面的人。搜狐網分享，有3個星座女天生心理素質強大，面對壓力不輕易崩潰，遇到家庭變故也能冷靜處理。她們不是沒有情緒，而是太清楚，真正能守住家人的不是哭鬧，而是穩穩撐下去的力量。

圖片來源：官方微博
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最能扛事星座女1.摩羯座：責任感超強，家裡有她就安心

圖片來源：官方 微博
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摩羯座女生是典型的「扛事型人格」。她們不太會把脆弱表現出來，就算壓力再大，也習慣先讓自己冷靜下來，想辦法解決眼前的問題。

當家庭遇到變故，摩羯女很少第一時間崩潰。她們會快速進入處理模式，開始盤點資源、規劃下一步，甚至默默替所有人把最困難的部分先扛起來。她們不一定說很多安慰的話，但她們的存在本身，就會讓人覺得事情還有希望。

摩羯女的強大，來自骨子裡的責任感。她們不愛炫耀自己的付出，也不喜歡把辛苦說得轟轟烈烈，但只要是她在乎的人，她就會用行動守護到底。這種沉穩又可靠的力量，讓她成為家中最讓人安心的靠山。

最能扛事星座女2.金牛座：耐受力驚人，再苦也會把日子過穩

圖片來源：電視劇官方微博
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金牛座女生的韌性，就像大地一樣厚實。她們不會因為一時挫折就輕易放棄，也不會因為生活壓力變大，就讓自己亂了陣腳。

當家裡經濟緊張，金牛女會開始精打細算，把每一筆花費安排得清清楚楚；當親人情緒低落，她也許不會說漂亮話，卻會默默陪在身邊，用實際行動給對方安全感。

金牛女不一定是最會表達愛的人，但她們的愛往往最實在。她們會把家裡需要的東西準備好，把生活細節照顧好，把不安定的日子慢慢過回軌道。她們不哭不鬧，不是沒有感受，而是知道自己一旦穩住，整個家也會跟著穩下來。

最能扛事星座女3.天蠍座：冷靜果斷，越是逆境越能看清局勢

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

天蠍座女生的心理素質非常強。她們可以內心翻湧，表面卻依然保持冷靜；也可以明明很受傷，卻還是先把事情處理好，不讓情緒拖垮自己。

當家庭面臨困難時，天蠍女不會讓自己一直沉在悲傷裡。她們會快速分析局勢，找出問題關鍵，再用最有效的方式處理危機。她們不是不痛，而是很清楚，痛苦本身解決不了問題，只有行動才能把人帶出困境。

天蠍女的強大，是清醒又獨立的強大。她們不喜歡依賴別人，也不願意把家人的未來交給運氣。越是混亂的時刻，她們越能逼自己冷靜下來，成為帶著家人走出迷霧的那盞燈。

#星座生肖 #星座運勢

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這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣

這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣

2026-07-10 16:33 女子漾／編輯張念慈
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣。女子漾AI製圖
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣。女子漾AI製圖

一個家能不能過得安穩，很多時候不只看財運，也看家裡有沒有人願意扛責任。有些人不一定最會說甜言蜜語，也不一定每天把愛掛在嘴邊，但只要家人遇到事情，他們一定第一時間站出來。以下3個生肖天生顧家，責任感強，也容易把家庭氣氛經營得越來越穩，是家裡不可或缺的靠山。

編輯推薦

文章目錄

旺家生肖1.生肖牛：責任感超強，家裡最穩靠山

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬牛的人一向務實可靠，尤其面對家庭時，更有一種不輕易放手的責任感。只要是他們認定的家人，生肖牛就會放在心上，哪怕嘴上不說，也會用行動默默照顧。

生肖牛不太會講浪漫的話，也不擅長把付出說得很動人，但他們會把生活裡的大事小事扛起來。工作再累，也會想辦法讓家裡穩定；壓力再大，也不會輕易把情緒丟給家人。對他們來說，家不是一句口號，而是需要每天用實際行動守護的地方。

當家庭遇到困難，生肖牛通常不是最先崩潰的人，而是最先想辦法的人。他們會盤點資源、安排計畫、一步一步把問題解決。這份沉穩，會讓身邊人覺得，只要有生肖牛在，日子就不會真的倒下。

旺家生肖2.生肖狗：忠誠顧家，最怕家人受委屈

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

屬狗的人重情重義，對家人特別有保護欲。他們平常或許不一定高調，但只要家人需要幫忙，生肖狗很少會袖手旁觀。對他們來說，家人就是自己人，自己人受委屈，他們絕對看不下去。

生肖狗的旺家能力，來自於他們的忠誠和責任。他們不喜歡虛假，也不擅長表面功夫，但只要說出口的承諾，多半會努力做到。這種可靠感，讓家人很容易把重要事情交給他們。

而且生肖狗很在意家庭裡的公平與安全感。如果家裡有人被忽略、被欺負，生肖狗往往會主動站出來協調或保護。他們也許不是最溫柔的那一個，卻常常是最願意守在家人身邊的那一個。

旺家生肖3.生肖豬：心態溫暖，家庭氣氛最和諧

圖片來源：丞磊 微博
圖片來源：丞磊 微博

屬豬的人天生帶著一種溫暖感，他們不愛爭吵，也不喜歡把小事鬧大。很多時候，家裡的氣氛能不能變好，靠的不是誰最會講道理，而是有人願意柔軟一點、包容一點，而生肖豬正是這樣的存在。

生肖豬很懂得珍惜生活中的小幸福。他們願意照顧家人情緒，也願意讓家裡保持舒服的相處氛圍。當大家都很緊繃時，生肖豬常常能用比較輕鬆、溫和的方式把氣氛拉回來。

他們的旺家，不一定是大富大貴的轟轟烈烈，而是把日子過得有溫度。家裡有生肖豬，往往少一點爭執，多一點包容；少一點壓迫，多一點安心。這種溫暖，就是家庭最難得的福氣。

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麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

2026-07-02 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：農民雖成功種出麝香葡萄，卻因市場惡化而整園砍除。
  • 重點二：中國大量擴種與日本高端品牌並存，擠壓台灣生存空間。
  • 重點三：台灣氣候與人工成本不利溫帶葡萄，停損轉作更務實。

那是一個經營了十五年的 YouTube 帳號。

我滑到這支只有1分47秒的短片時，完全不認識這位創作者。

直到決定寫下這篇記錄，我才回頭搜尋她的資料。 

廖儷芬女士，擁有34年教職經歷，退休後持續透過臉書、IG與 YouTube 分享台灣各地的人文與旅行紀錄。 

影片一開始，我看到一位農民拿著大聲公回答遊客的提問，看情境應該是一座觀光果園。

大家都想問：「這麼甜美、這麼高價的葡萄，為什麼不種了？」

有時候，最讓人錯愕的不是種不出來，而是終於成功了，卻必須親手砍掉。

他研究麝香葡萄很多年，早在十年前就掌握了種植技術，也成功把果子種出來了。如果按照一般人的想像，接下來應該是擴大生產、提高收入，迎接多年努力換來的成果。

然而，種到了第四年，他做出了一個讓很多人都愣住的決定。

整座果園，全部砍掉。

我看到這裡，腦中只剩下一個問題：

到底發生了什麼事？

一株葡萄藤，要花好幾年慢慢長大；一門生意，有時候卻會在短短幾年間完全變了樣。

真正的答案，就藏在後面。

 

▋真正的考驗，不是把葡萄種出來

 

很多人以為，只要技術夠好，就一定能賺錢。

可農業從來不只有種植技術，還有市場、成本、人力、氣候。

當這些條件一起改變，再漂亮的葡萄，也未必能換回合理的利潤。

每一串葡萄，代表的不只是香甜，還代表著一筆成本。

當售價一路往下掉，投入一路增加，再甜的葡萄，也救不了整座果園。

所以，他選擇砍掉。

他放棄的，是一門已經算不下去的生意。

做不動產之後，我對這樣的判斷特別有感。

每天接觸市場，我愈來愈明白，每一筆投入都會遇到報酬率的問題。

有些資產值得長期持有，有些產品值得持續投入，也有一些選擇，需要及早調整方向。

 

▋日本守著高端，中國衝出大量生產

 

麝香葡萄曾經是高價水果，如今價格卻一年比一年更難預測。

最大的原因，在於全球供應格局已經改變。

日本依然握有品牌與品質優勢，在高端市場擁有極高地位。

真正改變市場格局的，是中國。

當中國的栽種面積飆升到日本五十倍以上，競爭的重心也跟著改變，從技術逐漸走向規模經濟。

這讓台灣的處境變得很尷尬：品牌拼不過日本，價格戰打不過中國。

我聽到這個數字時，愣了一下。

五十倍代表什麼？

它代表市場開始出現大量供應，也代表價格承受更大的下修壓力；更代表競爭已經從技術，逐漸變成規模。

高端市場有人守著，低價市場有人大量供應，中間的生存空間愈來愈小。

有些產品最後失去競爭力，關鍵往往不是品質，而是市場的位置。

 

▋真正壓垮人的，是成本

 

很多人以為水果賣得貴，農民就賺得多。

但他們忽略了，台灣是在用「逆天」的成本，去挑戰別人的「老天賞飯吃」。

麝香葡萄是溫帶作物。

要在亞熱帶的台灣種出來，疏果、修剪、套袋、營養管理的人工足足是一般葡萄的三倍。

當缺工潮來襲、人工一天比一天貴，而國際市場的價格卻被大量供應往下壓時，這個經營模式，就註定算不過去了。

站在經營者的角度，把資源轉向人工需求較低、利潤相對穩定的品種，反而更有機會把農場經營下去。

會種，不一定值得種。


▋氣候，也早就寫好了比賽規則

 

還有一個很容易被忽略的問題。

葡萄原本就是溫帶水果。

日本能夠建立世界級競爭力，本身就擁有氣候上的優勢。

回頭看看台灣，尤其是南部，大多屬於熱帶與亞熱帶氣候。

農業比很多產業都誠實。

氣候不會因為努力而改變，土地也不會因為熱情就換一種環境。

看看雙方的農產品流向，就很容易理解。

日本出口蘋果、葡萄、水蜜桃等溫帶水果到台灣，台灣則出口西瓜等熱帶作物到日本。

彼此都在自己的優勢領域發展。

做不動產的人，很常談一句話：「地段決定價值。」

農業其實也有相同的邏輯。

土地的位置、氣候的條件、產業的聚落，都會影響一項作物最後能走到哪裡。

如果硬要在亞熱帶大量種植溫帶水果，就意味著更高的管理成本、更高的生產風險、更高的經營壓力。

有些作物最後輸給其他國家的競品，關鍵不在努力夠不夠，而是環境是否具備優勢。

每個產業，都有自己的主場；每一塊土地，也都有最適合它發揮價值的用途。

找到適合自己的位置，比一直挑戰別人的優勢，更容易累積成果。

 

▋成功，也需要站對賽道

 

我一直想著那座被砍掉的葡萄園。

那些倒下去的葡萄藤、被拆除的葡萄架，讓我想到的是一位經營者在市場改變之後，替自己畫下的一條停損線。

很多人欣賞成功。

真正困難的是：投入了很多時間、很多金錢、很多心力之後，仍然願意承認眼前這條路已經沒有足夠的商業空間。

做不動產之後，我愈來愈相信：好的經營者，不會只看自己有多努力，也會一直觀察市場正在往哪裡移動。

因為市場會改變，成本會改變，競爭會改變，環境也會改變。

不管是種水果、經營事業，還是買賣房地產，最後比拚的，都離不開判斷力。

努力會累積能力，判斷會決定方向。

那座被砍掉的葡萄園，是一位經營者最清醒的斷捨離。

盲目的努力，只是在錯誤的賽道上加速奔跑；真正的厲害，是看清局勢後，親手砍掉心血的那份勇敢。

停損，是為了把精華的土地與時間，留給下一個真正屬於你的主場。

  

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為麝香葡萄雖然已能種出成果，但後續面臨售價下滑、成本升高與市場競爭加劇，獲利空間已不合理，繼續投入反而可能越做越虧。

  • 文中指出，日本仍掌握高端品牌，中國則以大規模種植衝擊價格，台灣夾在中間既拼不過品牌，也打不贏價格戰，市場位置因此愈來愈尷尬。

  • 作者強調經營不能只看努力，還要看市場、成本與環境是否支持；當賽道不對時，勇於停損、調整方向，才是保存資源、等待真正主場的做法。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣 #人性 #心理 #人生 #房地產 #自我成長

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

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每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

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