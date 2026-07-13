2026-07-13 11:46 女子漾／編輯黃冠婷
哈蘭德丸子頭的秘密是它！KKNEKKI髮圈從北歐紅到全球，不咬髮、耐拉扯，聯名款價格翻漲
哈蘭德綁髮神器爆紅！挪威神鋒愛用KKNEKKI髮圈，為何全球賣翻？
現今全民瘋世足，提到當今足壇最具代表性的超級球星之一，「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）絕對榜上有名。這位效力英超曼城（Manchester City）的挪威前鋒，以驚人的進球效率、強壯體能與招牌金色長髮聞名全球。除了球技備受矚目之外，哈蘭德近期另一個意外爆紅話題，竟然是他綁頭髮時經常使用的髮圈品牌——來自挪威的KKNEKKI。
哈蘭德是誰？足壇最具統治力的超級射手
現年25歲的哈蘭德被譽為新世代足球天王，自加盟曼城後屢次刷新進球紀錄，不僅拿下英超金靴，也幫助球隊完成歐冠、英超等多項冠軍榮耀。身高195公分的他擁有驚人的速度與爆發力，加上辨識度極高的金色長髮，讓他成為足球圈最具代表性的球星之一。
而這招牌長髮與比賽時必綁的丸子頭，也意外讓粉絲注意到他在球場上經常使用的超耐用KKNEKKI髮圈。無論再大的運動量，完賽後哈蘭德的髮型依然完美。
KKNEKKI是什麼？來自挪威的爆紅髮圈品牌
KKNEKKI是挪威家族企業Bon Dep旗下人氣髮圈品牌，最早於1987年在韓國創立，編織工藝也源自韓國。品牌後來由挪威團隊接手設計與經營，將韓國美髮工藝與斯堪的納維亞簡約美學結合，打造兼具實用性與設計感的髮圈。
KKNEKKI主打彈性佳、不易咬髮及拉扯斷髮，加上繽紛配色與細緻編織外型，在北歐原本就擁有高人氣。隨著哈蘭德長期在球場上配戴，加上社群平台推波助瀾，品牌逐漸受到全球關注，也成為不少名人、時尚部落客的愛用品，被許多消費者視為「髮圈界精品」。
為何KKNEKKI這麼厲害？關鍵在特殊編織工藝
KKNEKKI最大的特色，在於採用超過60條細線交錯編織而成，不容易鬆脫，也能平均分散頭髮受力。品牌強調髮圈內部沒有金屬接縫，因此不容易勾髮、扯髮或造成斷裂問題。即使長時間綁馬尾或高髮髻，也較不容易留下明顯髮痕。
對於像哈蘭德這樣需要長時間運動、奔跑與對抗的職業球員來說，穩定度與舒適度自然特別重要。
每條髮圈幾乎都像手工藝品
KKNEKKI的另一大賣點是色彩選擇極多，從基本黑色、奶茶色到亮色系、金蔥款、撞色編織款都有。每款髮圈皆採用特殊織法製作，兼具彈性與耐用度，因此許多消費者認為一條可以使用很久。
除了綁頭髮之外，也有不少人直接當成手環配戴，成為日常穿搭配件的一部分。
哈蘭德聯名款掀熱潮，球迷搶收藏
看準哈蘭德的高人氣，KKNEKKI近年也推出哈蘭德聯名系列，以挪威國旗配色、金色元素與專屬包裝作為設計亮點，吸引不少足球迷與時尚愛好者收藏。對許多球迷來說，這不只是髮圈，而是與偶像相關的周邊單品；對一般消費者而言，則是兼具實用性與設計感的日常配件。
哈蘭德聯名款不只受到球迷關注，更因限量發售掀起搶購潮，原價不到千元卻被炒高，哈蘭德聯名款售罄不再補貨。
這盒「Haaland Edition」一組共有8條髮圈，每條都配上專屬HAALAND字樣飾珠，官方售價為230挪威克朗，約合20至28歐元、台幣700至900元。由於商品推出後迅速售罄，品牌官網更明確標示不會再次補貨，稀缺性也讓價格一路上漲，目前在部分代購及網路交易平台上，價格已被炒到超過新台幣1,000元。原本只是哈蘭德球場上的實用髮圈，如今卻成為足球迷爭相收藏的限量周邊。
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