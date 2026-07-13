再次衝破傳統 K-Pop 桎梏，i-dle 挾獨特風格的〈Gimme Dat Love〉強勢回歸！

2026-07-13 12:30 睿忒
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：i-dle 以〈Gimme Dat Love〉回歸，延續《We made》獨特概念。
  • 重點二：歌曲融入非洲節奏旋律，跳脫典型 K-Pop 框架。
  • 重點三：成員歌唱舞蹈與 MV 表現皆受好評，傳遞自由戀愛理念。

Hi there，前陣子剛分享了i-dle아이들的新單曲〈Crow〉(2026)，這首是這次最新迷你專輯《We made》(2026) 的先行單曲，並且在這張專輯裡也包含了在年初就釋出、評價很不錯的單曲〈Mono〉(2026)，雖然一共就收錄了五首歌讓人覺得有點可惜，不過品質是真的很不錯！在一開始的預告就可以看得出來這次給人的期待值有多高了！同時也可以看出此次的風格有多麼獨特！


隨著專輯釋出的主打單曲〈Gimme Dat Love〉(2026)，在最近獲得了很廣泛的正面評價，從一連三部預告短片就可以知道這是我們熟悉的 I-DLE，帶著不同於典型 K-Pop 的氣質，同時揣著滿腹想要傳達的話語而來，就像他們在一出道就驚艷眾人的〈LATATA〉(2018)，個人認為從蛛絲馬跡就能找到這樣的感覺了，更別提在歌曲釋出之後收獲了各界不少的讚賞！

👉 推薦閱讀：無畏世俗眼光的展翅烏鴉！i-dle 最新回歸單曲〈Crow〉氣勢磅礡！



〈Gimme Dat Love〉在 K-Pop 流行樂的框架下融進了非洲風格的節奏及旋律，因此從一開頭就可以明顯地感受到那份別出心裁的曲風，並且在 i-dle 五位成員身上都融合得非常好，這或許也因為他們從出道以來嘗試了太多各式各樣的音樂風格，所以在〈Gimme Dat Love〉這首歌當中這樣的風格揉合之下，對他們並不構成什麼太大的難度，歌聲方面是如此，在舞蹈、視覺傳達方面亦是如此。


這次回歸讓我驚艷的除了風格之外，歌聲和舞蹈也都非常讓人驚喜。歌唱段落算是典型的分配方式，不過可以聽出五人都很好地掌握了此次的詮釋，無論是平時眾人所以認為的主唱或是其他成員，都顯現出了令人興奮的表現；而這份意外之喜也反映在舞蹈上，已經不著重在舞蹈呈現的 i-dle，這次不管是編排、整齊度、以及力度表現，都十分讓人另眼相看！除了歌曲之外，實在很推薦大家這次要連同舞蹈一起欣賞！


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歌曲、舞蹈使人驚艷的 i-del，在 MV 方面同樣沒讓人失望，像是延續了〈Mono〉對於愛的解釋及概念，〈Gimme Dat Love〉的 MV 當中出現了各種不同人們相互舞動、纏綿的畫面，只不過這樣的繾綣是頗為健康、而沒有出現讓人覺得情色的互動，並且重點是畫面中交纏的人們並不依男女配對、而是隨機分配，代表著 i-dle 對愛的看法並不受到性別所侷限，只要是愛就勇敢地去追尋，就像歌曲本身所說的，內心渴求的話就勇於開口去獲取自己的愛情。


此次 i-dle 回歸的商業成績還沒有太多的揭露，是否有拿到打歌節目的一位也尚未明朗，不過我認為憑藉著〈Gimme Dat Love〉、憑藉著《We made》，他已經是今年回歸的所有 K-Pop 團體中，對於自身內心情感輸出最為澎湃的一次表達了！在這樣的高級的概念之下，即便商業成績沒有再做出多麼重大的突破，光是在質感及作品內容部分就已經贏了大部分的 K-Pop 作品了！因此不管之後的成績將會是如何，我認為大家只要徜徉在他們給出的氛圍當中便是很享受的事了。


👉 推薦閱讀：i-dle 聯手 skaiwater 推最新單曲〈Mono〉！歌曲深度及動聽程度兼具！


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🎧《We made》官方收聽連結：i-dle.lnk.to/Wemade


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精華 FAQ

  • 這次回歸的主打歌是〈Gimme Dat Love〉，收錄於迷你專輯《We made》中。文章也提到先行單曲〈Crow〉與〈Mono〉共同構成這張作品的完整概念。

  • 這首歌在 K-Pop 框架中融入非洲風格的節奏與旋律，讓整體聽感更具新鮮感。作者認為這種風格與 i-dle 的多元嘗試非常契合，也展現出他們的音樂辨識度。

  • 文章認為 i-dle 在歌聲、舞蹈與視覺呈現上都很亮眼，MV 以健康、不受性別限制的方式詮釋愛，呼應〈Mono〉的概念。即使商業成績未明朗，作品質感仍被視為今年少見的高水準回歸。

睿忒

睿忒

西洋流行音樂成癮。只要握緊筆，心就放開了。

#韓國女團 #新歌推薦 #歌單推薦 #全新專輯 #I-DLE

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2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

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家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

2026-07-03 16:30 女子漾／編輯張念慈
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖
家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人。女子漾AI製圖

有些女生看起來不多話，也不太會把委屈掛在嘴邊，但真正遇到事情時，卻往往是最能穩住局面的人。搜狐網分享，有3個星座女天生心理素質強大，面對壓力不輕易崩潰，遇到家庭變故也能冷靜處理。她們不是沒有情緒，而是太清楚，真正能守住家人的不是哭鬧，而是穩穩撐下去的力量。

圖片來源：官方微博
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最能扛事星座女1.摩羯座：責任感超強，家裡有她就安心

圖片來源：官方 微博
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摩羯座女生是典型的「扛事型人格」。她們不太會把脆弱表現出來，就算壓力再大，也習慣先讓自己冷靜下來，想辦法解決眼前的問題。

當家庭遇到變故，摩羯女很少第一時間崩潰。她們會快速進入處理模式，開始盤點資源、規劃下一步，甚至默默替所有人把最困難的部分先扛起來。她們不一定說很多安慰的話，但她們的存在本身，就會讓人覺得事情還有希望。

摩羯女的強大，來自骨子裡的責任感。她們不愛炫耀自己的付出，也不喜歡把辛苦說得轟轟烈烈，但只要是她在乎的人，她就會用行動守護到底。這種沉穩又可靠的力量，讓她成為家中最讓人安心的靠山。

最能扛事星座女2.金牛座：耐受力驚人，再苦也會把日子過穩

圖片來源：電視劇官方微博
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金牛座女生的韌性，就像大地一樣厚實。她們不會因為一時挫折就輕易放棄，也不會因為生活壓力變大，就讓自己亂了陣腳。

當家裡經濟緊張，金牛女會開始精打細算，把每一筆花費安排得清清楚楚；當親人情緒低落，她也許不會說漂亮話，卻會默默陪在身邊，用實際行動給對方安全感。

金牛女不一定是最會表達愛的人，但她們的愛往往最實在。她們會把家裡需要的東西準備好，把生活細節照顧好，把不安定的日子慢慢過回軌道。她們不哭不鬧，不是沒有感受，而是知道自己一旦穩住，整個家也會跟著穩下來。

最能扛事星座女3.天蠍座：冷靜果斷，越是逆境越能看清局勢

圖片來源：電視劇官方微博
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天蠍座女生的心理素質非常強。她們可以內心翻湧，表面卻依然保持冷靜；也可以明明很受傷，卻還是先把事情處理好，不讓情緒拖垮自己。

當家庭面臨困難時，天蠍女不會讓自己一直沉在悲傷裡。她們會快速分析局勢，找出問題關鍵，再用最有效的方式處理危機。她們不是不痛，而是很清楚，痛苦本身解決不了問題，只有行動才能把人帶出困境。

天蠍女的強大，是清醒又獨立的強大。她們不喜歡依賴別人，也不願意把家人的未來交給運氣。越是混亂的時刻，她們越能逼自己冷靜下來，成為帶著家人走出迷霧的那盞燈。

#星座生肖 #星座運勢

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麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

2026-07-02 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：農民雖成功種出麝香葡萄，卻因市場惡化而整園砍除。
  • 重點二：中國大量擴種與日本高端品牌並存，擠壓台灣生存空間。
  • 重點三：台灣氣候與人工成本不利溫帶葡萄，停損轉作更務實。

那是一個經營了十五年的 YouTube 帳號。

我滑到這支只有1分47秒的短片時，完全不認識這位創作者。

直到決定寫下這篇記錄，我才回頭搜尋她的資料。 

廖儷芬女士，擁有34年教職經歷，退休後持續透過臉書、IG與 YouTube 分享台灣各地的人文與旅行紀錄。 

影片一開始，我看到一位農民拿著大聲公回答遊客的提問，看情境應該是一座觀光果園。

大家都想問：「這麼甜美、這麼高價的葡萄，為什麼不種了？」

有時候，最讓人錯愕的不是種不出來，而是終於成功了，卻必須親手砍掉。

他研究麝香葡萄很多年，早在十年前就掌握了種植技術，也成功把果子種出來了。如果按照一般人的想像，接下來應該是擴大生產、提高收入，迎接多年努力換來的成果。

然而，種到了第四年，他做出了一個讓很多人都愣住的決定。

整座果園，全部砍掉。

我看到這裡，腦中只剩下一個問題：

到底發生了什麼事？

一株葡萄藤，要花好幾年慢慢長大；一門生意，有時候卻會在短短幾年間完全變了樣。

真正的答案，就藏在後面。

 

▋真正的考驗，不是把葡萄種出來

 

很多人以為，只要技術夠好，就一定能賺錢。

可農業從來不只有種植技術，還有市場、成本、人力、氣候。

當這些條件一起改變，再漂亮的葡萄，也未必能換回合理的利潤。

每一串葡萄，代表的不只是香甜，還代表著一筆成本。

當售價一路往下掉，投入一路增加，再甜的葡萄，也救不了整座果園。

所以，他選擇砍掉。

他放棄的，是一門已經算不下去的生意。

做不動產之後，我對這樣的判斷特別有感。

每天接觸市場，我愈來愈明白，每一筆投入都會遇到報酬率的問題。

有些資產值得長期持有，有些產品值得持續投入，也有一些選擇，需要及早調整方向。

 

▋日本守著高端，中國衝出大量生產

 

麝香葡萄曾經是高價水果，如今價格卻一年比一年更難預測。

最大的原因，在於全球供應格局已經改變。

日本依然握有品牌與品質優勢，在高端市場擁有極高地位。

真正改變市場格局的，是中國。

當中國的栽種面積飆升到日本五十倍以上，競爭的重心也跟著改變，從技術逐漸走向規模經濟。

這讓台灣的處境變得很尷尬：品牌拼不過日本，價格戰打不過中國。

我聽到這個數字時，愣了一下。

五十倍代表什麼？

它代表市場開始出現大量供應，也代表價格承受更大的下修壓力；更代表競爭已經從技術，逐漸變成規模。

高端市場有人守著，低價市場有人大量供應，中間的生存空間愈來愈小。

有些產品最後失去競爭力，關鍵往往不是品質，而是市場的位置。

 

▋真正壓垮人的，是成本

 

很多人以為水果賣得貴，農民就賺得多。

但他們忽略了，台灣是在用「逆天」的成本，去挑戰別人的「老天賞飯吃」。

麝香葡萄是溫帶作物。

要在亞熱帶的台灣種出來，疏果、修剪、套袋、營養管理的人工足足是一般葡萄的三倍。

當缺工潮來襲、人工一天比一天貴，而國際市場的價格卻被大量供應往下壓時，這個經營模式，就註定算不過去了。

站在經營者的角度，把資源轉向人工需求較低、利潤相對穩定的品種，反而更有機會把農場經營下去。

會種，不一定值得種。


▋氣候，也早就寫好了比賽規則

 

還有一個很容易被忽略的問題。

葡萄原本就是溫帶水果。

日本能夠建立世界級競爭力，本身就擁有氣候上的優勢。

回頭看看台灣，尤其是南部，大多屬於熱帶與亞熱帶氣候。

農業比很多產業都誠實。

氣候不會因為努力而改變，土地也不會因為熱情就換一種環境。

看看雙方的農產品流向，就很容易理解。

日本出口蘋果、葡萄、水蜜桃等溫帶水果到台灣，台灣則出口西瓜等熱帶作物到日本。

彼此都在自己的優勢領域發展。

做不動產的人，很常談一句話：「地段決定價值。」

農業其實也有相同的邏輯。

土地的位置、氣候的條件、產業的聚落，都會影響一項作物最後能走到哪裡。

如果硬要在亞熱帶大量種植溫帶水果，就意味著更高的管理成本、更高的生產風險、更高的經營壓力。

有些作物最後輸給其他國家的競品，關鍵不在努力夠不夠，而是環境是否具備優勢。

每個產業，都有自己的主場；每一塊土地，也都有最適合它發揮價值的用途。

找到適合自己的位置，比一直挑戰別人的優勢，更容易累積成果。

 

▋成功，也需要站對賽道

 

我一直想著那座被砍掉的葡萄園。

那些倒下去的葡萄藤、被拆除的葡萄架，讓我想到的是一位經營者在市場改變之後，替自己畫下的一條停損線。

很多人欣賞成功。

真正困難的是：投入了很多時間、很多金錢、很多心力之後，仍然願意承認眼前這條路已經沒有足夠的商業空間。

做不動產之後，我愈來愈相信：好的經營者，不會只看自己有多努力，也會一直觀察市場正在往哪裡移動。

因為市場會改變，成本會改變，競爭會改變，環境也會改變。

不管是種水果、經營事業，還是買賣房地產，最後比拚的，都離不開判斷力。

努力會累積能力，判斷會決定方向。

那座被砍掉的葡萄園，是一位經營者最清醒的斷捨離。

盲目的努力，只是在錯誤的賽道上加速奔跑；真正的厲害，是看清局勢後，親手砍掉心血的那份勇敢。

停損，是為了把精華的土地與時間，留給下一個真正屬於你的主場。

  

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為麝香葡萄雖然已能種出成果，但後續面臨售價下滑、成本升高與市場競爭加劇，獲利空間已不合理，繼續投入反而可能越做越虧。

  • 文中指出，日本仍掌握高端品牌，中國則以大規模種植衝擊價格，台灣夾在中間既拼不過品牌，也打不贏價格戰，市場位置因此愈來愈尷尬。

  • 作者強調經營不能只看努力，還要看市場、成本與環境是否支持；當賽道不對時，勇於停損、調整方向，才是保存資源、等待真正主場的做法。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣 #人性 #心理 #人生 #房地產 #自我成長

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這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣

2026-07-10 16:33 女子漾／編輯張念慈
這個家沒他不行！「3生肖」天生旺家命　越顧家越有福氣。女子漾AI製圖
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一個家能不能過得安穩，很多時候不只看財運，也看家裡有沒有人願意扛責任。有些人不一定最會說甜言蜜語，也不一定每天把愛掛在嘴邊，但只要家人遇到事情，他們一定第一時間站出來。以下3個生肖天生顧家，責任感強，也容易把家庭氣氛經營得越來越穩，是家裡不可或缺的靠山。

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旺家生肖1.生肖牛：責任感超強，家裡最穩靠山

圖片來源：官方微博
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屬牛的人一向務實可靠，尤其面對家庭時，更有一種不輕易放手的責任感。只要是他們認定的家人，生肖牛就會放在心上，哪怕嘴上不說，也會用行動默默照顧。

生肖牛不太會講浪漫的話，也不擅長把付出說得很動人，但他們會把生活裡的大事小事扛起來。工作再累，也會想辦法讓家裡穩定；壓力再大，也不會輕易把情緒丟給家人。對他們來說，家不是一句口號，而是需要每天用實際行動守護的地方。

當家庭遇到困難，生肖牛通常不是最先崩潰的人，而是最先想辦法的人。他們會盤點資源、安排計畫、一步一步把問題解決。這份沉穩，會讓身邊人覺得，只要有生肖牛在，日子就不會真的倒下。

旺家生肖2.生肖狗：忠誠顧家，最怕家人受委屈

圖片來源：電視劇官方微博
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屬狗的人重情重義，對家人特別有保護欲。他們平常或許不一定高調，但只要家人需要幫忙，生肖狗很少會袖手旁觀。對他們來說，家人就是自己人，自己人受委屈，他們絕對看不下去。

生肖狗的旺家能力，來自於他們的忠誠和責任。他們不喜歡虛假，也不擅長表面功夫，但只要說出口的承諾，多半會努力做到。這種可靠感，讓家人很容易把重要事情交給他們。

而且生肖狗很在意家庭裡的公平與安全感。如果家裡有人被忽略、被欺負，生肖狗往往會主動站出來協調或保護。他們也許不是最溫柔的那一個，卻常常是最願意守在家人身邊的那一個。

旺家生肖3.生肖豬：心態溫暖，家庭氣氛最和諧

圖片來源：丞磊 微博
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屬豬的人天生帶著一種溫暖感，他們不愛爭吵，也不喜歡把小事鬧大。很多時候，家裡的氣氛能不能變好，靠的不是誰最會講道理，而是有人願意柔軟一點、包容一點，而生肖豬正是這樣的存在。

生肖豬很懂得珍惜生活中的小幸福。他們願意照顧家人情緒，也願意讓家裡保持舒服的相處氛圍。當大家都很緊繃時，生肖豬常常能用比較輕鬆、溫和的方式把氣氛拉回來。

他們的旺家，不一定是大富大貴的轟轟烈烈，而是把日子過得有溫度。家裡有生肖豬，往往少一點爭執，多一點包容；少一點壓迫，多一點安心。這種溫暖，就是家庭最難得的福氣。

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〈往事只能回味〉小時候聽不懂，長大後全懂了！金曲特別貢獻獎林煌坤：經典老歌藏著青春、錯過與回不去的往事

〈往事只能回味〉小時候聽不懂，長大後全懂了！金曲特別貢獻獎林煌坤：經典老歌藏著青春、錯過與回不去的往事

2026-07-03 12:52 林艾萱
圖片來源：林煌坤粉絲團
圖片來源：林煌坤粉絲團

AI摘要

文章摘要整理：

林煌坤獲第37屆金曲特別貢獻獎，文章以〈往事只能回味〉等經典老歌為引，回顧他以簡單卻動人的歌詞，寫出一代人青春、遺憾與回憶的心情。

有些老歌小時候聽不懂，長大後再聽，才知道它唱的是自己心裡那段回不去的往事—— 林煌坤與〈往事只能回味〉，寫下的是一代人藏在心裡的青春

小時候聽〈往事只能回味〉，只覺得是老歌；長大後才懂，原來它唱的是我們自己。小時候家裡的收音機或電視，常常會傳唱〈往事只能回味〉，那時候只覺得這是大人愛聽的老歌，不懂什麼叫往事，不懂為什麼大人聽到某一句，會安靜得像被回憶拉住。

等自己也走過一些路，錯過一些人，看著父母慢慢變老，孩子慢慢長大，才明白有些旋律不是聽完就過了。它會一直留著，等到某一天再出現，又把你帶回那段日子。

我常覺得，老歌和香氣很像。歌聲從耳朵進來，香氣從呼吸進來，最後浮上來的，常常是那些平常沒說出口的感覺。有些味道第一次聞，只覺得好聞；多年後再聞，才發現它連著某個房間、某個人、某段再也回不去的日子。〈往事只能回味〉也是這樣，小時候只是覺得旋律好聽，長大後才發現，歌裡唱的好像也是自己的心情。

很多人不一定認得林煌坤，但一定聽過他的詞

第37屆金曲獎把「特別貢獻獎」頒給林煌坤，讓很多人重新看見這位站在華語經典背後的作詞人。林煌坤今年80歲，縱橫華語樂壇超過一甲子。他的名字也許不是每個人都能立刻想起，可是只要提到〈往事只能回味〉、〈路邊的野花不要採〉、〈美酒加咖啡〉、〈祝你幸福〉，很多人就會突然想起，那些歌曾經陪伴過自己的日子。

80歲的林煌坤拿到第37屆金曲獎特別貢獻獎時，很多人才發現，原來我們從小聽到大的那些老歌，背後都有他的名字。我們常常記得唱歌的人，卻不一定記得寫詞的人。他寫的那些詞，早就陪我們很久了。可能是在家裡電視播放時聽見，可能是在長輩聚會唱卡拉OK時聽見，也可能是在某個晚上，忽然想起以前的人和事時，又在心裡響起來。

聽到林煌坤得獎時，我心裡有一種很特別的感覺。原來那些我們從小聽到大的老歌，早就陪我們很久了。我們不一定記得寫詞的人是誰，卻記得那些歌曾經出現在生活裡。可能是家裡電視傳來的聲音，可能是長輩隨口哼起的旋律，也可能是在某個夜裡，心裡又浮出一些很久以前的畫面。

《往事只能回味》厲害的地方，它寫得很簡單，卻深深走進人心。

〈往事只能回味〉由林煌坤作詞、劉家昌作曲，尤雅在1970年代唱紅，傳唱半個多世紀。〈往事只能回味〉之所以會被記得這麼久，我想是因為它很簡單，也很貼近人。它沒有把歌詞寫得很深，卻把很多人心裡曾經有過的青春、想念和遺憾，輕輕唱了出來。

它寫青梅竹馬，寫年少純真，寫那些當時以為很平常，後來才知道再也回不去的日子。小時候聽，也許只覺得這是大人在唱以前的故事；等自己年紀大一點，才發現它唱的是每個人心裡都藏過的那個人，那個已經不能重來的自己。

很多時候，歌讓人有感，是因為它剛好唱到我們心裡一直放著的事。老歌很奇妙。小時候聽，只覺得旋律好聽、熟悉；長大後再聽，心裡卻會慢慢浮出一些畫面。

可能是家裡電視傳來的聲音，可能是長輩隨口哼起的旋律，也可能是某個已經很久沒有見面的人。有些回憶平常被我們放在心裡，沒有特別去想。可是歌一出現，那些人和事就又被帶回來了。聽著聽著，心裡有時會有一點酸，也會突然明白，原來自己一直都記得。

鄧麗君唱得俏皮，林煌坤寫得剛剛好

鄧麗君唱過的〈路邊的野花不要採〉，也是林煌坤的詞。這首歌很妙，明明是在提醒人不要亂採野花，寫出來卻輕快、幽默，還帶一點俏皮。

它沒有板著臉教訓人，反而像有人笑笑地提醒你，喜歡，放在心裡就好，不一定要帶走。這種分寸很難。講太重，就像說教；講太輕，又沒有力量。林煌坤的詞剛好放在中間，讓鄧麗君的甜美多了一點生活裡的靈動。聽起來輕輕鬆鬆，卻會讓人心裡有一點提醒。

這也讓我想到療癒這件事。有些提醒，不用說得很嚴肅，聽得懂就夠了。就像一首歌，也像一點香氣，輕輕出現，卻會在心裡留下感覺。不需要太用力，卻會在某個時候陪到我們。對我來說，好的照顧不一定要很複雜。能在生活裡用得上，能在心情亂的時候陪自己慢慢安定下來，就已經很有力量。

〈美酒加咖啡〉與〈祝你幸福〉，寫的是人最難開口的地方

〈美酒加咖啡〉也出自林煌坤的筆下。這首歌表面上寫的是美酒和咖啡，聽進去卻是感情裡的嘴硬。人前說沒事，回家杯子一拿，歌一播，剛才演出來的瀟灑全破功。很多人失戀後最會裝沒事，嘴巴說看開了，身體卻比誰都誠實。

鳳飛飛唱過的〈祝你幸福〉，同樣是林煌坤的作品。這首歌寫的是一種很難的情緒，當你已經不能再把一個人留在身邊，還要把一句祝福送出去。那不是每個人都說得出口的話，真正放在心上的人，告別時最不容易。

在芳療陪伴裡，我也常看見這樣的狀態。有些人說起以前，好像很平靜，你會發現呼吸變了，眼眶也開始紅了。這時候，送上一點讓人安心的香氣，再搭配做幾次慢慢的深呼吸，常常就會讓人慢慢的穩下來。不是要把回憶推開，是讓自己在想起的時候，也能感覺到，我現在是安全的，我還在這裡，我很好!

一首歌能被記住，靠的是走進人的生活裡

在台灣流行音樂蓬勃發展的年代，一首歌要被留下來，是很不容易，過去沒有像現在有這麼多社群工具幫忙。

那個年代，一首歌要被大家記住，真的不容易。有些歌今天聽到，可能明天就忘了，有些歌聽完會哼，過幾天還記得，在多年後的聚會裡還有人會點來唱。一首歌能一直被傳唱，一定是旋律好記，歌詞貼近人心，他也一定曾經陪過很多人的某一段日子。這也是為什麼那些老歌會留下來。它們不只在當年紅過，過了很多年，還有人會唱。

有人在家裡哼，有人在車上播，有人在長輩聚會時拿起麥克風，唱到某一句時，長輩可能會突然停一下。那時候你會感覺到，他想起的不只是歌，還有自己曾經走過的日子。

有些歌會被記得很久，是因為它真的陪過很多人。它陪過我們的青春，也陪過某些想起往事的晚上。很多年後再聽到，心裡還是會有感覺。就像有些香氣一樣，很久沒有聞到，當一聞到，那段日子，那個氛圍就又回來了。

我們聽見老歌時，常常也聽見了自己

第37屆金曲獎把特別貢獻獎頒給林煌坤，令人感動的，不只在於他被更多人看見。更讓人有感的是，很多人再次聽到〈往事只能回味〉時，才發現原來這首歌已經陪我們很久了。

小時候聽，只覺得那是大人愛唱的歌；長大後再聽，才明白歌裡那些回不去的心情，我們也慢慢懂了。身為芳療老師和身心靈工作者，我很能理解這些老歌為什麼會讓人有感。它們和香氣一樣，都是很細的入口。

一首歌從耳朵進來，一點香氣從呼吸進來，最後碰到的，都是那個很久沒有被自己好好照顧的地方。人不可能永遠只靠理性整理自己，有時候心裡怎麼了，身體會比我們更早感覺到。

對開始懷念青春的人來說，老歌不只是老歌。它可能是一台舊電視裡傳出的聲音，是收音機裡忽遠忽近的旋律，是父母年輕時愛唱的歌，也是某個很久沒見的人，突然在旋律裡被想起來。人到某個年紀，會慢慢懂得一件事，有些回憶不是忘記了，只是平常沒有一直去想。直到某一首歌響起，或聞到某個熟悉的味道，才又慢慢想起來。

一首老歌，會讓人想起以前。一點香氣，會讓人回到現在。當我們可以想起過去，也能照顧現在的自己，那些回憶就不只剩下心酸，也會多一點溫柔。

聽著老歌，想起的往往不是旋律，而是那個曾經走過一段路的自己。一首歌帶我們想起以前，一點香氣陪我們回到現在，能好好安放回憶，也是一種照顧自己的方式。

#金曲獎

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