2026-07-13 12:30 睿忒
再次衝破傳統 K-Pop 桎梏，i-dle 挾獨特風格的〈Gimme Dat Love〉強勢回歸！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：i-dle 以〈Gimme Dat Love〉回歸，延續《We made》獨特概念。
- 重點二：歌曲融入非洲節奏旋律，跳脫典型 K-Pop 框架。
- 重點三：成員歌唱舞蹈與 MV 表現皆受好評，傳遞自由戀愛理念。
Hi there，前陣子剛分享了i-dle아이들的新單曲〈Crow〉(2026)，這首是這次最新迷你專輯《We made》(2026) 的先行單曲，並且在這張專輯裡也包含了在年初就釋出、評價很不錯的單曲〈Mono〉(2026)，雖然一共就收錄了五首歌讓人覺得有點可惜，不過品質是真的很不錯！在一開始的預告就可以看得出來這次給人的期待值有多高了！同時也可以看出此次的風格有多麼獨特！
隨著專輯釋出的主打單曲〈Gimme Dat Love〉(2026)，在最近獲得了很廣泛的正面評價，從一連三部預告短片就可以知道這是我們熟悉的 I-DLE，帶著不同於典型 K-Pop 的氣質，同時揣著滿腹想要傳達的話語而來，就像他們在一出道就驚艷眾人的〈LATATA〉(2018)，個人認為從蛛絲馬跡就能找到這樣的感覺了，更別提在歌曲釋出之後收獲了各界不少的讚賞！
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〈Gimme Dat Love〉在 K-Pop 流行樂的框架下融進了非洲風格的節奏及旋律，因此從一開頭就可以明顯地感受到那份別出心裁的曲風，並且在 i-dle 五位成員身上都融合得非常好，這或許也因為他們從出道以來嘗試了太多各式各樣的音樂風格，所以在〈Gimme Dat Love〉這首歌當中這樣的風格揉合之下，對他們並不構成什麼太大的難度，歌聲方面是如此，在舞蹈、視覺傳達方面亦是如此。
這次回歸讓我驚艷的除了風格之外，歌聲和舞蹈也都非常讓人驚喜。歌唱段落算是典型的分配方式，不過可以聽出五人都很好地掌握了此次的詮釋，無論是平時眾人所以認為的主唱或是其他成員，都顯現出了令人興奮的表現；而這份意外之喜也反映在舞蹈上，已經不著重在舞蹈呈現的 i-dle，這次不管是編排、整齊度、以及力度表現，都十分讓人另眼相看！除了歌曲之外，實在很推薦大家這次要連同舞蹈一起欣賞！
歌曲、舞蹈使人驚艷的 i-del，在 MV 方面同樣沒讓人失望，像是延續了〈Mono〉對於愛的解釋及概念，〈Gimme Dat Love〉的 MV 當中出現了各種不同人們相互舞動、纏綿的畫面，只不過這樣的繾綣是頗為健康、而沒有出現讓人覺得情色的互動，並且重點是畫面中交纏的人們並不依男女配對、而是隨機分配，代表著 i-dle 對愛的看法並不受到性別所侷限，只要是愛就勇敢地去追尋，就像歌曲本身所說的，內心渴求的話就勇於開口去獲取自己的愛情。
此次 i-dle 回歸的商業成績還沒有太多的揭露，是否有拿到打歌節目的一位也尚未明朗，不過我認為憑藉著〈Gimme Dat Love〉、憑藉著《We made》，他已經是今年回歸的所有 K-Pop 團體中，對於自身內心情感輸出最為澎湃的一次表達了！在這樣的高級的概念之下，即便商業成績沒有再做出多麼重大的突破，光是在質感及作品內容部分就已經贏了大部分的 K-Pop 作品了！因此不管之後的成績將會是如何，我認為大家只要徜徉在他們給出的氛圍當中便是很享受的事了。
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🎧《We made》官方收聽連結：i-dle.lnk.to/Wemade
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精華 FAQ
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這次回歸的主打歌是〈Gimme Dat Love〉，收錄於迷你專輯《We made》中。文章也提到先行單曲〈Crow〉與〈Mono〉共同構成這張作品的完整概念。
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這首歌在 K-Pop 框架中融入非洲風格的節奏與旋律，讓整體聽感更具新鮮感。作者認為這種風格與 i-dle 的多元嘗試非常契合，也展現出他們的音樂辨識度。
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文章認為 i-dle 在歌聲、舞蹈與視覺呈現上都很亮眼，MV 以健康、不受性別限制的方式詮釋愛，呼應〈Mono〉的概念。即使商業成績未明朗，作品質感仍被視為今年少見的高水準回歸。
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