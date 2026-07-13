2026-07-13 10:50 女子漾／編輯周意軒
《公寓黑風暴》首播開紅盤！池晟揭開神秘公寓真相，劇情亮點＋人物介紹一次看
韓劇男神池晟再度帶著全新作品回歸！懸疑驚悚新劇《公寓黑風暴》開播後立刻掀起討論，不僅首播收視開出亮眼成績，也憑藉緊湊節奏、層層反轉的劇情，成功吸引觀眾目光。故事以一棟看似平凡的公寓為舞台，當住戶接連發生離奇事件後，一場關於人性、慾望與秘密的黑暗風暴逐漸展開。究竟《公寓黑風暴》有哪些必看亮點？主要角色又是誰？一起來看看。
《公寓黑風暴》劇情簡介
《公寓黑風暴》以一棟高級住宅公寓為背景，講述一起神秘死亡事件發生後，原本平靜的社區開始出現裂痕。隨著調查深入，每一戶人家隱藏的秘密逐漸曝光，而看似毫無關聯的住戶，竟被一條看不見的線緊緊連結在一起。池晟飾演的男主角因意外捲入案件，為了找出真相，不得不一步步揭開公寓內部最不願被人發現的黑暗面。
《公寓黑風暴》劇情亮點1：池晟挑戰高智商懸疑角色
擁有《被告人》、《惡魔法官》等代表作的池晟，向來是韓劇懸疑類型的收視保證。這次他再度挑戰心理層次複雜的角色，不僅要抽絲剝繭追查事件真相，也必須在不斷出現的新線索與謊言之間做出判斷。隨著案件推進，角色內心逐漸崩潰與掙扎，也成為劇情一大看點。
《公寓黑風暴》劇情亮點2：一棟公寓藏著所有人的秘密
劇中最大的特色，就是將故事集中在同一棟公寓內。每一戶人家看似平凡，實際上都藏有不為人知的過去。有人隱瞞身分、有人背負債務，也有人與案件存在神秘關聯。觀眾隨著劇情推進，會不斷推翻原本的猜測，幾乎每一集都可能出現新的嫌疑人。
《公寓黑風暴》劇情亮點3：結合懸疑、驚悚與社會寫實
除了命案與推理元素外，《公寓黑風暴》也聚焦現代都市人的焦慮與孤獨。在高樓林立的城市中，鄰居之間看似住得很近，卻彼此陌生。劇中透過不同住戶的故事，探討階級差距、家庭問題以及人際疏離等社會議題，讓整部作品不只是單純的懸疑劇。
《公寓黑風暴》劇情亮點4：節奏快速反轉不斷
近年韓劇懸疑作品最怕節奏拖沓，但《公寓黑風暴》首集便拋出多個謎團。從離奇死亡、神秘監視畫面，到住戶之間錯綜複雜的關係，每集都留下新的伏筆，讓觀眾忍不住一集接一集追下去。《公寓黑風暴》不只有池晟獨挑大樑，劇中每位住戶都有完整故事線。從表面和善的管理員、神祕獨居女子，到事業成功卻行蹤詭異的企業家，每個角色都有可能成為關鍵人物，也讓觀眾在追劇過程中不斷猜測誰才是真正隱藏秘密的人。
《公寓黑風暴》人物介紹
池晟 飾演
原本過著平凡生活，卻因一起離奇事件被迫捲入風暴中心。為了找出真相，他開始調查公寓內的住戶，也逐漸發現事件背後遠比想像中複雜。
河潤景飾演姜夏莉
法律事務所免費諮詢窗口兼職人員，目標是成為正式律師，因愧對供養自己的姐姐而謊稱已錄取，過程中與朴海剛產生交集。
朴丙垠飾演李忠元
建設公司代表，同時是該公寓頂樓豪宅住戶，外表溫和且具幽默感，但面對意圖爭奪長期修繕準備金的朴海剛時會展現冷酷一面。
文素利飾演張淑珍
積極參與社區事務的公寓住戶，對公寓內大小事與居民人際關係瞭如指掌，性格熱情且多話。
https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20101741
《公寓黑風暴》播出資訊
劇名：《公寓黑風暴》
類型：懸疑、驚悚、犯罪
主演： 池晟、河潤景、朴丙垠、文素利
集數：12
播出平台：Netflix
播出時間：每週更新