2026-07-13 10:43 女子漾／編輯劉芫榛
到處都是何曼希！首部電影入圍北影，600萬行頭華麗登場
何曼希憑電影《陽光女子合唱團》入圍台北電影獎最佳新演員，首部電影、第一次正式演出，就迎來人生首次電影獎項提名。她今（12）日盛裝出席頒獎典禮，以總價超過600萬元的禮服與珠寶亮相，被封為本屆「最貴新人」。面對外界稱號，她可愛回應：「不是最貴，是今晚能來參加北影頒獎典禮最珍貴！」
首部電影就入圍北影，何曼希一度以為聽錯名字
何曼希在《陽光女子合唱團》中飾演「宥芯」，第一次正式演出電影，就獲得台北電影獎最佳新演員提名。回憶入圍消息公布當天，她透露自己正在工作，當下完全沒有反應過來，反而是好友與家人先激動落淚。
直到過了好一段時間，她才真正意識到自己入圍，笑說：「真的有種在聽別人入圍的感覺。」
《陽光女子合唱團》日前也在韓國富川國際奇幻影展放映，韓國原版《和聲》導演姜大奎對何曼希的演出給予肯定，認為她賦予角色鮮明、敢愛敢恨的性格。得知她首度演電影便入圍北影最佳新演員，也公開送上祝福。
全身造型超過600萬元，妙回「是最珍貴新人」
首度踏上台北電影獎紅毯，何曼希身穿VERSACE 2026 La Vacanza系列平口禮服，搭配Chaumet 18K白金鑽石耳環、手環及戒指，整體造型總價約600萬元。
被封為本屆「最貴新人」，何曼希笑著澄清：「不是最貴，是今晚我能來參加北影頒獎典禮最珍貴！」
得知身上珠寶與禮服價值超過600萬元，她立刻驚呼：「現在開始緊張了，我會時刻注意著它們的安危！」幽默反應也讓首次參加大型電影頒獎典禮的緊張氣氛瞬間輕鬆不少。
代言全面爆發，影迷驚呼「到處都是何曼希」
隨著《陽光女子合唱團》熱映，何曼希人氣迅速攀升，接連獲得服飾、飲品、食品及便利商店品牌青睞，代言橫跨食衣住行。
她可鹹可甜的形象，也讓不少觀眾留下深刻印象，甚至有影迷笑說：「到處都是何曼希！」從電影新秀一路延伸到廣告市場，她逐漸成為備受品牌關注的新生代面孔。
林孝謙揭她從不喊苦，苦練鋼管堅持不用替身
頒獎前夕，《陽光女子合唱團》導演林孝謙也發文回顧何曼希的演出歷程。她為了角色歷經培訓與無數次排練，並苦練鋼管動作，所有高難度演出都堅持親自完成，不使用替身。
電影映後活動期間，她也場場準備不同舞蹈，希望把最好的一面帶給觀眾。即使在作品上映後收穫掌聲、代言與更多工作機會，她仍持續投入公益、認真工作，也沒有改變對表演最單純的熱愛。
值得一提的是，林孝謙投入影視創作16年，這次也是他首度以個人名義及作品入圍台北電影獎；何曼希則以人生首部電影獲得首次提名，兩人一同出席頒獎典禮，也讓這次北影之夜格外具有意義。
坦言想得獎，但更想把專注力放在演戲
首次角逐台北電影獎最佳新演員，何曼希坦言：「說不想一定是騙人的！」不過，相較於得獎與否，她更希望把心力放在好好演戲，其餘則抱著感恩、順其自然的心情去體驗。
她表示，能夠入圍已經是一份珍貴肯定，接下來更重要的，是持續累積作品與表演經驗，而不是只停留在一次提名。
媽媽、哥哥成最強幸運物，陪她完成北影初體驗
這次何曼希的媽媽與哥哥也特別到場，陪她一起參加頒獎典禮。她透露，當初家人甚至比自己更早知道入圍消息，等她準備告訴媽媽時，早已先收到媽媽的恭喜。
被問到是否有攜帶幸運物，她感性表示：「我覺得心中帶著所有人對我的愛、支持和感恩，就是我最大也最有力的幸運物了。」
今年她也獲選台北電影節「非常新人」，並受邀擔任電影《鼠一般的你》引言人。她坦言，當時緊張到雙手拿著麥克風都在顫抖，最後靠著告訴自己「是在演一場戲」，才成功穩住情緒。
從第一次電影演出、第一次入圍，到第一次站上北影舞台，何曼希的每一步都來得又快又亮眼。這位被封為「最珍貴新人」的新星，也正以自己的節奏，走向下一個表演階段。
精華 FAQ
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她是憑電影《陽光女子合唱團》入圍台北電影獎最佳新演員，這也是她第一次正式演出電影，就拿到人生首個電影獎項提名，意義特別重大。
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何曼希身穿VERSACE 2026 La Vacanza系列禮服，搭配Chaumet鑽石珠寶，整體造型總價超過600萬元，因此被稱為本屆「最貴新人」。
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導演林孝謙肯定她為角色苦練鋼管、堅持不用替身，且映後活動也全力投入；隨著作品熱映，她的代言與曝光快速增加，成為備受品牌關注的新星。
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