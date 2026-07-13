2026-07-13 10:06 女子漾／編輯劉芫榛
《左撇子女孩》讓黃鐙輝走向國際！沒入圍直接上台，被問三金主持妙回A-Lin
黃鐙輝從影邁入第16年，去年憑電影《左撇子女孩》首度入圍第62屆金馬獎最佳男配角，同年也擔綱金鐘獎星光大道主持人，機智反應獲得好評。今年他再解鎖新身分，首度受邀擔任台北電影節頒獎人，與蔡淑臻攜手頒發最佳視覺效果及最佳男配角兩大獎項。面對第一次站上北影頒獎台，黃鐙輝不改幽默本色，笑說自己雖然還沒入圍過北影，但這次「直接上台」，照樣成為全場焦點。
首登北影頒獎台，黃鐙輝笑稱「受寵若驚」
首次擔任台北電影節頒獎人，黃鐙輝坦言心情相當驚喜，笑說：「我都還沒入圍過北影，居然被邀請頒獎，受寵若驚！」
被問到是否會因為沒有入圍而感到失落，他立刻展現招牌幽默回應：「入圍都還不一定能上台！我這次來頒獎是直接上台。」對他而言，能夠受邀站上頒獎典禮舞台，同樣是一種肯定。
至於未來是否有機會挑戰北影主持，甚至朝「三金主持人」邁進，黃鐙輝則把話題丟給A-Lin，笑說她在金曲獎上的表現很好，「以後就都交給她」，巧妙化解主持邀約問題。
深棕色西裝帥氣亮相，自嘲怕大家忘記真實模樣
有「南港劉德華」之稱的黃鐙輝，這次以深棕色條紋西裝亮相，搭配眼鏡與腕錶，整體造型俐落又有正式感。
被稱讚是天生衣架子，他則笑說，這麼重要的典禮還是要帥一下，不然怕大家忘記他真實的樣子，再度展現輕鬆幽默的一面。
此次頒獎典禮造型服裝來自Wales Bonner，腕錶為TAG Heuer，眼鏡則選用Gentle Monster，整體造型總價超過38萬元。
最佳男配角太難選，黃鐙輝私心投給金士傑
這次黃鐙輝將親手頒發最佳男配角，入圍者包括曾敬驊、朱軒洋、金士傑、田啟文及庹宗華。被問到私心最想把獎頒給誰，他直呼這題實在太難，還自嘲自己不適合當評審，因為會考慮太多因素。
他分析，曾敬驊與朱軒洋都曾拿過金馬男配角，而且還非常年輕，因此自己可能會把票投給前輩。不過，當前輩名單中又有田啟文、庹宗華及金士傑時，他依舊陷入選擇障礙。
黃鐙輝透露，自己非常喜歡《雙囍》，在田啟文與庹宗華之間難以抉擇，最後只好「忍痛投給金老師」，並笑說：「因為我無法接受金老師沒得獎，所以千萬不能找我當評審！」
《左撇子女孩》讓他飛向世界，第一次收穫長時間掌聲
電影《左撇子女孩》一路前進國際影展，不只讓更多海外觀眾看見作品，也讓黃鐙輝首次因為一部電影飛往世界各地。
他坦言，從影多年以來，這是第一次因電影走向國際，也從未被觀眾鼓掌那麼久。剛開始甚至覺得像在作夢，難以相信這一切真的發生。
這段旅程也讓他的心境出現轉變，開始更加相信，只要持續努力，不管什麼事情都有可能發生。對黃鐙輝來說，《左撇子女孩》不只是重要作品，也成為他表演生涯中的一次關鍵突破。
歌手夢沒有熄火，持續寫歌等待作品被聽見
除了演員身分，黃鐙輝的歌手夢也從未消失。今年初他受邀演出音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，年中擔任阿BEN演唱會嘉賓，以「板凳樂團」形式登場，年底還將在《角頭》高雄唱演會演唱。
他笑說，能以不同方式持續唱歌，其實已經感到相當滿足。不過，黃鐙輝從未停止創作，也持續寫歌，期待未來能有機會把自己的歌曲放進戲劇作品中。
至於是否真的會推出個人唱片，他則幽默回應：「那就要看看有沒有金主爸爸了！」替自己的歌手夢保留更多可能性。
精華 FAQ
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他首次受邀擔任台北電影節頒獎人，並與蔡淑臻一起頒發最佳視覺效果與最佳男配角兩項大獎。對於沒入圍卻能直接上台，他形容自己是受寵若驚。
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黃鐙輝用招牌幽默說，入圍都不一定能上台，自己這次是直接上台，反而更像一種肯定。他也把主持話題巧妙丟給A-Lin，笑稱以後就交給她。
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他表示這部片讓自己第一次因電影飛往世界各地，也第一次感受到長時間掌聲，心境因此改變，更相信持續努力就可能迎來突破，成為表演生涯的重要轉捩點。
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