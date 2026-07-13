2026-07-13 09:52 女子漾／編輯劉芫榛
開始學會相信自己？邱宇辰苦練完賽HYROX預告再挑戰，演唱會、戲劇計畫同步推進
去年推出首支個人單曲〈CINDER KISS〉、以性感形象掀起話題的邱宇辰，今年把挑戰從舞台延伸到體能賽場。日前他攜手好友夏和熙參加HYROX杭州站，成功完成人生第一場HYROX。從3個月前連跑1公里都相當吃力，到完成8公里跑步與8項功能性體能挑戰，他坦言，這段過程最大的收穫，不只是完成比賽，而是重新認識自己，也開始相信自己。
從苦撐1公里到完賽HYROX，邱宇辰苦練3個月挑戰極限
HYROX近年席捲全球健身圈，賽事結合8公里跑步與8項功能性體能挑戰，全面考驗心肺耐力、肌耐力、力量與意志力。過去並非耐力型選手的邱宇辰，在好友夏和熙邀請下接下挑戰，為此展開為期3個月的密集訓練。
備賽期間，他不僅調整飲食與作息，即使結束工作，也必須繼續完成當天課表。邱宇辰坦言，最辛苦的項目就是跑步，一開始連跑1公里都相當吃力，必須一步步累積體能，才能慢慢拉長距離。
除了跑步，Burpee Broad Jump也是讓他吃盡苦頭的項目。比賽進入後半段時，身體幾乎全面抗拒，他只能不斷提醒自己：「一步一步往前，就一定會到終點。」
賽前只睡3小時，腹痛、膝痛一度想停下來
正式比賽前一晚，邱宇辰僅睡了3小時，身體狀態並不理想。開賽後，他又陸續出現左右腹部與右膝外側疼痛，一度萌生停下來的念頭。
不過，每當場邊傳來粉絲高喊他的名字，都讓他重新找回繼續向前的力量。他不斷告訴自己「再撐一下」，一路完成所有挑戰，直到投進最後一顆Wall Ball、衝過終點線，情緒瞬間湧上，差點忍不住落淚。
被問到如果重新選擇，是否仍會接受這項挑戰，邱宇辰毫不猶豫表示：「我還是會，而且答案不會改變。」
最大收穫不是完賽，而是跨越懷疑自己的自己
經過3個月訓練與正式比賽，邱宇辰認為，這趟旅程最大的改變，是重新認識自己，也開始相信自己能做到過去不敢想像的事。
他有感而發表示：「真正需要跨越的，不是終點線，而是昨天那個懷疑自己的自己。」對他而言，完成HYROX不只是體能上的突破，更像是一次重新整理內在狀態的過程。
從過去連跑1公里都辛苦，到如今完成整場賽事，邱宇辰也證明，所謂進步不一定是一開始就很強，而是在每次想放棄時，仍願意再往前一步。
沒忘記與歌迷的約定，盼演唱會、見面會成真
邱宇辰去年10月迎來出道20週年，並推出首支個人單曲〈CINDER KISS〉，以大膽視覺風格與強烈意象挑戰慾望邊界，掀起不少討論。
不過，他心中始終留著2025年未能完成與歌迷約定的遺憾。這次接受HYROX挑戰，其中一個重要原因，就是希望用另一種方式與粉絲見面，也讓自己重新出發。
比賽結束後，他感性表示，自己從未忘記與歌迷的約定，不論是演唱會、見面會，或其他能夠近距離相聚的方式，都一直持續準備中。他也說：「因為這場比賽、因為你們，過去的遺憾終於有了另一種方式被填滿。謝謝妳們一直都在。」
從表演者變身講師，下半年音樂、戲劇全面推進
除了挑戰人生第一場HYROX，邱宇辰近期也受邀擔任「桃園鐵玫瑰音樂沙龍」講師，以「音樂的跨領域經營」為題，分享一路走來的表演與工作經驗。
從表演者轉換成分享者，他坦言，站上講台反而比平常登台演出更加緊張。不過，準備講座的過程，也讓他重新回顧近年的經歷，更清楚看見自己一路累積的成長。
談到下半年計畫，邱宇辰透露，接下來將把重心放回作品，不論音樂、戲劇或其他新挑戰，都期待陸續與大家見面。
HYROX不會只比一次，邱宇辰預告再戰賽場
完成首次HYROX後，邱宇辰也坦言，這項運動讓人越戰越上癮。他預告，這次「應該不會只有一次」，未來希望再次站上賽場，挑戰更好的成績。
從舞台、音樂到戲劇，再跨進高強度體能賽事，邱宇辰用3個月證明，人的極限往往比想像中更遠。接下來，他也將以更多作品與更好的狀態，回應歌迷一路以來的陪伴與支持。
精華 FAQ
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HYROX結合8公里跑步與8項功能性體能挑戰，全面考驗心肺、肌耐力、力量與意志力。邱宇辰這次在杭州站首度參賽，並成功完成整場賽事。
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他為期3個月密集訓練，連工作後都要繼續完成課表，最難的是跑步，起初連1公里都很吃力。比賽前一晚只睡3小時，還出現腹痛與右膝外側疼痛。
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他表示自己已重新相信自己，未來不排除再戰HYROX，且這次應該不只一次。同時他也在準備演唱會、見面會，以及下半年音樂、戲劇等新作品。
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