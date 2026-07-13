開始學會相信自己？邱宇辰苦練完賽HYROX預告再挑戰，演唱會、戲劇計畫同步推進

AI摘要 文章摘要整理： 林煌坤獲第37屆金曲特別貢獻獎，文章以〈往事只能回味〉等經典老歌為引，回顧他以簡單卻動人的歌詞，寫出一代人青春、遺憾與回憶的心情。

有些老歌小時候聽不懂，長大後再聽，才知道它唱的是自己心裡那段回不去的往事—— 林煌坤與〈往事只能回味〉，寫下的是一代人藏在心裡的青春

小時候聽〈往事只能回味〉，只覺得是老歌；長大後才懂，原來它唱的是我們自己。小時候家裡的收音機或電視，常常會傳唱〈往事只能回味〉，那時候只覺得這是大人愛聽的老歌，不懂什麼叫往事，不懂為什麼大人聽到某一句，會安靜得像被回憶拉住。

等自己也走過一些路，錯過一些人，看著父母慢慢變老，孩子慢慢長大，才明白有些旋律不是聽完就過了。它會一直留著，等到某一天再出現，又把你帶回那段日子。

我常覺得，老歌和香氣很像。歌聲從耳朵進來，香氣從呼吸進來，最後浮上來的，常常是那些平常沒說出口的感覺。有些味道第一次聞，只覺得好聞；多年後再聞，才發現它連著某個房間、某個人、某段再也回不去的日子。〈往事只能回味〉也是這樣，小時候只是覺得旋律好聽，長大後才發現，歌裡唱的好像也是自己的心情。

很多人不一定認得林煌坤，但一定聽過他的詞

第37屆金曲獎把「特別貢獻獎」頒給林煌坤，讓很多人重新看見這位站在華語經典背後的作詞人。林煌坤今年80歲，縱橫華語樂壇超過一甲子。他的名字也許不是每個人都能立刻想起，可是只要提到〈往事只能回味〉、〈路邊的野花不要採〉、〈美酒加咖啡〉、〈祝你幸福〉，很多人就會突然想起，那些歌曾經陪伴過自己的日子。

80歲的林煌坤拿到第37屆金曲獎特別貢獻獎時，很多人才發現，原來我們從小聽到大的那些老歌，背後都有他的名字。我們常常記得唱歌的人，卻不一定記得寫詞的人。他寫的那些詞，早就陪我們很久了。可能是在家裡電視播放時聽見，可能是在長輩聚會唱卡拉OK時聽見，也可能是在某個晚上，忽然想起以前的人和事時，又在心裡響起來。

聽到林煌坤得獎時，我心裡有一種很特別的感覺。原來那些我們從小聽到大的老歌，早就陪我們很久了。我們不一定記得寫詞的人是誰，卻記得那些歌曾經出現在生活裡。可能是家裡電視傳來的聲音，可能是長輩隨口哼起的旋律，也可能是在某個夜裡，心裡又浮出一些很久以前的畫面。

《往事只能回味》厲害的地方，它寫得很簡單，卻深深走進人心。

〈往事只能回味〉由林煌坤作詞、劉家昌作曲，尤雅在1970年代唱紅，傳唱半個多世紀。〈往事只能回味〉之所以會被記得這麼久，我想是因為它很簡單，也很貼近人。它沒有把歌詞寫得很深，卻把很多人心裡曾經有過的青春、想念和遺憾，輕輕唱了出來。

它寫青梅竹馬，寫年少純真，寫那些當時以為很平常，後來才知道再也回不去的日子。小時候聽，也許只覺得這是大人在唱以前的故事；等自己年紀大一點，才發現它唱的是每個人心裡都藏過的那個人，那個已經不能重來的自己。

很多時候，歌讓人有感，是因為它剛好唱到我們心裡一直放著的事。老歌很奇妙。小時候聽，只覺得旋律好聽、熟悉；長大後再聽，心裡卻會慢慢浮出一些畫面。

可能是家裡電視傳來的聲音，可能是長輩隨口哼起的旋律，也可能是某個已經很久沒有見面的人。有些回憶平常被我們放在心裡，沒有特別去想。可是歌一出現，那些人和事就又被帶回來了。聽著聽著，心裡有時會有一點酸，也會突然明白，原來自己一直都記得。

鄧麗君唱得俏皮，林煌坤寫得剛剛好

鄧麗君唱過的〈路邊的野花不要採〉，也是林煌坤的詞。這首歌很妙，明明是在提醒人不要亂採野花，寫出來卻輕快、幽默，還帶一點俏皮。

它沒有板著臉教訓人，反而像有人笑笑地提醒你，喜歡，放在心裡就好，不一定要帶走。這種分寸很難。講太重，就像說教；講太輕，又沒有力量。林煌坤的詞剛好放在中間，讓鄧麗君的甜美多了一點生活裡的靈動。聽起來輕輕鬆鬆，卻會讓人心裡有一點提醒。

這也讓我想到療癒這件事。有些提醒，不用說得很嚴肅，聽得懂就夠了。就像一首歌，也像一點香氣，輕輕出現，卻會在心裡留下感覺。不需要太用力，卻會在某個時候陪到我們。對我來說，好的照顧不一定要很複雜。能在生活裡用得上，能在心情亂的時候陪自己慢慢安定下來，就已經很有力量。

〈美酒加咖啡〉與〈祝你幸福〉，寫的是人最難開口的地方

〈美酒加咖啡〉也出自林煌坤的筆下。這首歌表面上寫的是美酒和咖啡，聽進去卻是感情裡的嘴硬。人前說沒事，回家杯子一拿，歌一播，剛才演出來的瀟灑全破功。很多人失戀後最會裝沒事，嘴巴說看開了，身體卻比誰都誠實。

鳳飛飛唱過的〈祝你幸福〉，同樣是林煌坤的作品。這首歌寫的是一種很難的情緒，當你已經不能再把一個人留在身邊，還要把一句祝福送出去。那不是每個人都說得出口的話，真正放在心上的人，告別時最不容易。

在芳療陪伴裡，我也常看見這樣的狀態。有些人說起以前，好像很平靜，你會發現呼吸變了，眼眶也開始紅了。這時候，送上一點讓人安心的香氣，再搭配做幾次慢慢的深呼吸，常常就會讓人慢慢的穩下來。不是要把回憶推開，是讓自己在想起的時候，也能感覺到，我現在是安全的，我還在這裡，我很好!

一首歌能被記住，靠的是走進人的生活裡

在台灣流行音樂蓬勃發展的年代，一首歌要被留下來，是很不容易，過去沒有像現在有這麼多社群工具幫忙。

那個年代，一首歌要被大家記住，真的不容易。有些歌今天聽到，可能明天就忘了，有些歌聽完會哼，過幾天還記得，在多年後的聚會裡還有人會點來唱。一首歌能一直被傳唱，一定是旋律好記，歌詞貼近人心，他也一定曾經陪過很多人的某一段日子。這也是為什麼那些老歌會留下來。它們不只在當年紅過，過了很多年，還有人會唱。

有人在家裡哼，有人在車上播，有人在長輩聚會時拿起麥克風，唱到某一句時，長輩可能會突然停一下。那時候你會感覺到，他想起的不只是歌，還有自己曾經走過的日子。

有些歌會被記得很久，是因為它真的陪過很多人。它陪過我們的青春，也陪過某些想起往事的晚上。很多年後再聽到，心裡還是會有感覺。就像有些香氣一樣，很久沒有聞到，當一聞到，那段日子，那個氛圍就又回來了。

我們聽見老歌時，常常也聽見了自己

第37屆金曲獎把特別貢獻獎頒給林煌坤，令人感動的，不只在於他被更多人看見。更讓人有感的是，很多人再次聽到〈往事只能回味〉時，才發現原來這首歌已經陪我們很久了。

小時候聽，只覺得那是大人愛唱的歌；長大後再聽，才明白歌裡那些回不去的心情，我們也慢慢懂了。身為芳療老師和身心靈工作者，我很能理解這些老歌為什麼會讓人有感。它們和香氣一樣，都是很細的入口。

一首歌從耳朵進來，一點香氣從呼吸進來，最後碰到的，都是那個很久沒有被自己好好照顧的地方。人不可能永遠只靠理性整理自己，有時候心裡怎麼了，身體會比我們更早感覺到。

對開始懷念青春的人來說，老歌不只是老歌。它可能是一台舊電視裡傳出的聲音，是收音機裡忽遠忽近的旋律，是父母年輕時愛唱的歌，也是某個很久沒見的人，突然在旋律裡被想起來。人到某個年紀，會慢慢懂得一件事，有些回憶不是忘記了，只是平常沒有一直去想。直到某一首歌響起，或聞到某個熟悉的味道，才又慢慢想起來。

一首老歌，會讓人想起以前。一點香氣，會讓人回到現在。當我們可以想起過去，也能照顧現在的自己，那些回憶就不只剩下心酸，也會多一點溫柔。

聽著老歌，想起的往往不是旋律，而是那個曾經走過一段路的自己。一首歌帶我們想起以前，一點香氣陪我們回到現在，能好好安放回憶，也是一種照顧自己的方式。