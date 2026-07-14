兒子堅持搬家，我才發現「我以為」的好，卻是他的困擾 —— 幫孩子找租屋處，7個父母一定要注意的看屋重點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 孩子感受的租屋問題常是噪音、熱水與蚊子等細節。

孩子感受的租屋問題常是噪音、熱水與蚊子等細節。 重點二： 看屋時要檢查冷氣、熱水器、洗衣機與採光排水。

看屋時要檢查冷氣、熱水器、洗衣機與採光排水。 重點三：房東的人品、回應速度與維修態度也很重要。

兒子Ben最近吵著要搬家。

一開始，我跟爸爸以為：

「原來的地方不是還蠻好的嗎？」

有花園、安全、有陽光，又乾淨。

但Ben把問題一條一條列出來，我才發現：

原來，我們認為的「好」，孩子感受到的，竟然是困擾。

▋我們以為的「好」，孩子感受到，竟然是困擾

第一，冷氣。

原本的冷氣是室內型，而且已經老舊。

夏天開起來，轟轟轟的聲音非常大，晚上睡覺根本睡不好。

第二，熱水器。

原本使用的是瞬間熱水器，因為需要跟其他人共用，有時候要等超過10分鐘才有熱水，不然常常洗到一半變成溫水，甚至冷水。

如果遇到冬天，真的非常難受。

兒子每次冬天回家洗澡，只要洗到熱呼呼的熱水澡，就會忍不住說：

「好羨慕我們家的熱水，好舒服喔！」

那一刻，我才知道，原來一個熱水澡，對離家的孩子來說，是一種幸福。

第三，洗衣機。

洗衣機放在室內，每次洗衣服時，整個房間都是轟隆轟隆的聲音。

第四，蚊子很多。

因為附近靠近花園，晚上常常有蚊子干擾生活。

這些事情，在我們父母眼中可能都是小事。

但對一個每天在房間生活、讀書、休息的孩子來說，這些小事累積起來，就是每天的生活品質。

▋這一次，我讓孩子自己選擇自己的生活

上一次，是我們幫他找的租屋。

這一次他自己找了一間想住的房子。

我跟爸爸陪他去看，也準備簽約。

我不斷確認一件事：

「這次租屋，你確定真的喜歡？」

我希望他自己做決定，也學習為自己的選擇負責。

簽約時，我們也協助確認幾個重點。

第一，冷氣一定是分離式冷氣。

只要把門關起來，就比較安靜，也確認冷氣真的有冷。

第二，熱水器。

不是瞬間熱水器，而是儲熱型熱水器，確保冬天一開水，就能洗到穩定的熱水。

第三，洗衣機不要放在室內。

洗衣服時的噪音，真的會影響生活品質。

第四，房間一定要有陽光。

我一直覺得，一間房子有陽光非常重要。

這間房間看起來乾淨，沒有霉味，而且採光很好。

住的地方，不只是睡覺的空間，也是每天累積能量的地方。

第五，馬桶一定要測試。

水能不能順利排掉，這些生活細節不能忽略。

第六，附近居住環境也要觀察。

第七，晚上是否安靜、鄰居是否單純、是否安全，都是考量重點。

▋選房子，也要看房東的人品

除了房子本身，我很重視房東。

因為未來如果冷氣壞了、熱水器故障了、設備需要維修，第一時間就是找房東。

這次接觸這位房東，我觀察到幾個小細節。

房東是一位長輩，平常幫忙照顧兩個孫子，感覺是一位很有愛心的人。

簽約時，孩子要提供身分證，他主動提醒：

「身分證影本可以註明『限租屋使用』，避免被拿去做其他用途。」

這個提醒，讓我感受到他的細心。

完成匯款後，我在Line上傳訊息，他也馬上回覆：

「收到了，謝謝。」

簡單一句話，看得出一個人的禮貌與態度。

聊天過程中，他分享自己喜歡種花草，也提到租屋處的裝置藝術是自己設計製作的。

從這些細節，我感受到他對生活有自己的品味和要求。

房東的態度，也影響父母親對租屋的安心感。

▋給正在幫孩子找租屋的父母7個提醒

孩子長大離家，租屋不只是找一個睡覺的地方。

父母可以陪伴，但也要讓孩子學習選擇。

幫孩子看房時，可以注意：

第一，冷氣最好是分離式，避免噪音影響睡眠。

第二，洗衣機不要放室內，避免生活噪音。

第三，熱水器不要多人共用，冬天洗澡品質很重要。

第四，房間要有陽光，避免潮濕霉味。

第五，馬桶排水一定要確認。

第六，租屋附近的鄰居與環境要觀察。

第七，房東的人品與處理事情的態度，非常重要。

這次搬家，對我來說最大的收穫是：

我們拋棄以為，理解孩子生活的不便。

我們讓孩子自己做選擇，

讓他學習選擇，也學習承擔。