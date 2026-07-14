2026-07-14 21:00 精準溝通教練張宜真
兒子堅持搬家，我才發現「我以為」的好，卻是他的困擾 —— 幫孩子找租屋處，7個父母一定要注意的看屋重點
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：孩子感受的租屋問題常是噪音、熱水與蚊子等細節。
- 重點二：看屋時要檢查冷氣、熱水器、洗衣機與採光排水。
- 重點三：房東的人品、回應速度與維修態度也很重要。
兒子Ben最近吵著要搬家。
一開始，我跟爸爸以為：
「原來的地方不是還蠻好的嗎？」
有花園、安全、有陽光，又乾淨。
但Ben把問題一條一條列出來，我才發現：
原來，我們認為的「好」，孩子感受到的，竟然是困擾。
▋我們以為的「好」，孩子感受到，竟然是困擾
第一，冷氣。
原本的冷氣是室內型，而且已經老舊。
夏天開起來，轟轟轟的聲音非常大，晚上睡覺根本睡不好。
第二，熱水器。
原本使用的是瞬間熱水器，因為需要跟其他人共用，有時候要等超過10分鐘才有熱水，不然常常洗到一半變成溫水，甚至冷水。
如果遇到冬天，真的非常難受。
兒子每次冬天回家洗澡，只要洗到熱呼呼的熱水澡，就會忍不住說：
「好羨慕我們家的熱水，好舒服喔！」
那一刻，我才知道，原來一個熱水澡，對離家的孩子來說，是一種幸福。
第三，洗衣機。
洗衣機放在室內，每次洗衣服時，整個房間都是轟隆轟隆的聲音。
第四，蚊子很多。
因為附近靠近花園，晚上常常有蚊子干擾生活。
這些事情，在我們父母眼中可能都是小事。
但對一個每天在房間生活、讀書、休息的孩子來說，這些小事累積起來，就是每天的生活品質。
▋這一次，我讓孩子自己選擇自己的生活
上一次，是我們幫他找的租屋。
這一次他自己找了一間想住的房子。
我跟爸爸陪他去看，也準備簽約。
我不斷確認一件事：
「這次租屋，你確定真的喜歡？」
我希望他自己做決定，也學習為自己的選擇負責。
簽約時，我們也協助確認幾個重點。
第一，冷氣一定是分離式冷氣。
只要把門關起來，就比較安靜，也確認冷氣真的有冷。
第二，熱水器。
不是瞬間熱水器，而是儲熱型熱水器，確保冬天一開水，就能洗到穩定的熱水。
第三，洗衣機不要放在室內。
洗衣服時的噪音，真的會影響生活品質。
第四，房間一定要有陽光。
我一直覺得，一間房子有陽光非常重要。
這間房間看起來乾淨，沒有霉味，而且採光很好。
住的地方，不只是睡覺的空間，也是每天累積能量的地方。
第五，馬桶一定要測試。
水能不能順利排掉，這些生活細節不能忽略。
第六，附近居住環境也要觀察。
第七，晚上是否安靜、鄰居是否單純、是否安全，都是考量重點。
▋選房子，也要看房東的人品
除了房子本身，我很重視房東。
因為未來如果冷氣壞了、熱水器故障了、設備需要維修，第一時間就是找房東。
這次接觸這位房東，我觀察到幾個小細節。
房東是一位長輩，平常幫忙照顧兩個孫子，感覺是一位很有愛心的人。
簽約時，孩子要提供身分證，他主動提醒：
「身分證影本可以註明『限租屋使用』，避免被拿去做其他用途。」
這個提醒，讓我感受到他的細心。
完成匯款後，我在Line上傳訊息，他也馬上回覆：
「收到了，謝謝。」
簡單一句話，看得出一個人的禮貌與態度。
聊天過程中，他分享自己喜歡種花草，也提到租屋處的裝置藝術是自己設計製作的。
從這些細節，我感受到他對生活有自己的品味和要求。
房東的態度，也影響父母親對租屋的安心感。
▋給正在幫孩子找租屋的父母7個提醒
孩子長大離家，租屋不只是找一個睡覺的地方。
父母可以陪伴，但也要讓孩子學習選擇。
幫孩子看房時，可以注意：
第一，冷氣最好是分離式，避免噪音影響睡眠。
第二，洗衣機不要放室內，避免生活噪音。
第三，熱水器不要多人共用，冬天洗澡品質很重要。
第四，房間要有陽光，避免潮濕霉味。
第五，馬桶排水一定要確認。
第六，租屋附近的鄰居與環境要觀察。
第七，房東的人品與處理事情的態度，非常重要。
這次搬家，對我來說最大的收穫是：
我們拋棄以為，理解孩子生活的不便。
我們讓孩子自己做選擇，
讓他學習選擇，也學習承擔。
精華 FAQ
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因為父母常只看到花園、安全、乾淨等表面條件，卻忽略孩子每天實際使用空間時的噪音、熱水不穩、蚊子干擾等問題，這些小事會累積成生活壓力。
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建議優先確認分離式冷氣、儲熱型熱水器、洗衣機不要放室內、房間要有陽光，以及馬桶排水是否正常，因為這些都會直接影響居住舒適度。
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要看房東是否細心、禮貌且願意處理問題，例如提醒證件影本註記用途、訊息回覆是否即時、是否有生活品味與責任感，這些都會影響未來租屋安心感。
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