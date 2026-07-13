2026-07-13 09:08 精準溝通教練張宜真
金特務：兩個爸爸都愛女兒，為什麼養出完全不同的人生
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：金部長隱藏特務身分，選擇以溫柔父愛陪伴女兒成長。
- 重點二：朱會長以權力、金錢與暴力保護女兒，卻造成更大傷害。
- 重點三：文章借劇情反思單親教養、親子溝通與愛的不同形式。
金特務：兩個爸爸都愛女兒，為什麼養出完全不同的人生
你追了《金特務》了嗎？
這根本是一場「兩位帥爸爸大PK」。
一位是男神蘇志燮飾演的金部長。身手矯健，帥到讓人移不開眼。
另一位是朱相昱飾演的朱會長，冷酷、殘忍，讓人不寒而慄。
我看完真的被這兩個男人圈粉，也被這部電影背後探討的父愛深深打動。
▋一個隱藏身分的傳奇特務，選擇當女兒眼中的普通爸爸
蘇志燮飾演的金部長，表面上是一名唯唯諾諾的銀行職員，平凡到不起眼。
但他其實是令南北韓都高度警戒的傳奇特工。
他的妻子在生下女兒當天離世。
臨終前，握著他的手告訴他：
「要讓女兒在愛中長大，讓她未來也能學會愛人。」
於是，這個曾經強悍的特務，選擇成為一個溫柔的爸爸。
他學習泡牛奶、換尿布，每天做早餐給女兒吃。
即使被混混撞倒、被毆打，他忍住不還手。
即使女兒在學校遭遇霸凌，他甚至向霸凌者的父親朱會長下跪，希望事情能和平落幕。
可是，女兒卻不理解。
她不懂：
為什麼爸爸不相信她？
為什麼別人的爸爸有錢、有能力，而自己的爸爸卻看起來這麼軟弱？
父女關係，也因此走向冰點。
▋另一個父親，用權力與暴力保護女兒
朱會長，是黑道老大。
他相信錢可以解決所有問題。
如果用錢無法解決，就用殘忍暴力。
他的女兒在過度溺愛中長大，開始霸凌別人，甚至闖下嚴重後果。
當朱會長知道女兒犯錯時，他狠狠打了女兒一巴掌。
很多人以為，他是在氣女兒做錯事。
但他的憤怒，來自另一件事。
他氣女兒為什麼沒有第一時間告訴爸爸。
因為在他的世界裡：
「如果你告訴爸爸，爸爸可以幫你處理一切。」
甚至連最可怕的事情，他都認為自己能替女兒擺平。
最可怕的是，他不是不愛女兒。
只是他相信，這就是保護孩子的方式。
兩個父親，同樣愛女兒。
一個用愛和善良守護孩子。
一個用權力、金錢和暴力保護孩子。
愛的方式不同，最後孩子走向完全不同的人生。
身為父親，你的愛是哪一種愛？
▋單親爸爸面對孩子成長的困難
《金特務》除了精彩的暴力美學，也描寫了單親父親的不容易。
父親和母親陪伴孩子的方式不同。
即使是一名身手高強的特務，也可能不了解女兒青春期的變化。
他沒有察覺女兒在學校的不快樂，也沒有發現孩子正在承受霸凌。
很多時候，孩子不說，不代表沒有事情。
有時候，孩子不是不相信父母，而是不知道說出口後，會不會被責備。
父母可以多問一句：
「最近在學校還好嗎？」
「有沒有發生什麼讓你不開心的事情？」
更要留意孩子身體上的變化，例如不明原因的傷痕、突然抗拒上學、情緒明顯改變。
觀察孩子的變化，關心孩子。
其實孩子需要被理解，往往藏在生活的小事裡。
▋看到金特務，我想到自己的女兒
她高中時期，因為成績不太理想，
父女關係曾經一度緊張。
不是因為不愛，而是因為「愛的方式不同」。
我跟先生溝通：
「我們到底希望要一個什麼樣的女兒？」
「是一個成績很好，但每天不開心、不想跟我們說話的孩子？」
「還是一個健康、快樂，眼睛裡有光的女兒？」
那一刻，我們重新思考父母的角色。
後來，我們支持她到日本念書，學習自己喜歡的畫畫。
她在日本除了念書，還去打工，甚至還會分享她下廚的好菜。
看到她現在過得開心，
看到那個曾經因壓力失去笑容的孩子，慢慢找回自己的光。
▋《金特務》讓我看見，父愛最深的力量
《金特務》目前演到第六集，後面劇情還讓人期待。
金部長希望女兒成為一個懂得愛、也能愛人的人。
朱會長也愛女兒。
只是他選擇用自己的方式保護孩子，卻害了女兒。
父母以身作則，孩子就有樣學樣，當然也會造就不同的人生。
希望，每位女兒，都能在愛中長大，長大後，懂得愛人。
精華 FAQ
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因為妻子臨終前希望女兒在愛中長大，學會愛人，所以他放下特務身分，學泡牛奶、換尿布、做早餐，只想讓女兒感受到溫柔與安全。
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朱會長以金錢、權力和暴力保護女兒，認為自己能擺平一切，但這種過度溺愛與控制，讓女兒更依賴、也更容易做錯事。
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文章提醒父母要多觀察孩子的情緒與身體變化，主動關心學校生活，也要思考自己希望養出怎樣的孩子，重視理解與陪伴勝過成績。
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