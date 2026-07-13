2026-07-13 09:34 女子漾／編輯劉芫榛
蒼井優、中島步關係前所未聞？蒼井優挑戰婚姻懸疑，松本若菜闖日本卡哇伊產業
LINE TV兩部話題日劇接力登場！蒼井優睽違18年再度主演地上波日劇，在《直到T恤乾了為止》中捲入婚姻、事故與祕密交織的懸疑關係；另一部《你的喜歡是無敵的》則由松本若菜、佐野勇斗主演，帶觀眾走進日本「卡哇伊產業」，揭開人氣角色從企劃到誕生的幕後世界。兩部作品風格截然不同，一部燒腦追祕密，一部療癒追夢想。
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蒼井優睽違18年挑大樑，婚姻懸疑劇揭開第三個星期五祕密
《直到T恤乾了為止》由《silent》編劇生方美久與《月薪嬌妻》、《九條的大罪》導演土井裕泰聯手打造，蒼井優睽違18年再度擔任地上波日劇主演，並與中島步、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、松山研一等演員共同演出。
故事描述兩對夫妻被捲入一場事故，原本看似幸福的日常逐漸崩解，也意外揭開摯愛藏在「第三個星期五」裡的祕密。官方在開播前刻意保留人物關係，讓每個角色的身分、情感與立場都充滿懸念。
現年40歲的蒼井優表示，這次有機會重新看見自己18年來的成長，內心相當期待。編劇生方美久則透露，早在成為編劇以前就是蒼井優的粉絲，希望透過她細膩又富有層次的演出，替角色注入更多生命力。
中島步與蒼井優關係成謎，僅透露「前所未聞」
中島步飾演任職於製菓公司的職員「樹生」，個性質樸，卻不太擅長察言觀色，常常一句話就讓現場氣氛瞬間凝結。
至於他與蒼井優飾演的角色究竟是什麼關係，中島步在宣傳活動上始終守口如瓶，只透露兩人是「前所未聞的關係」，並表示看完第一集會知道一部分，想了解更多則必須繼續看到第二集。
高橋文哉則飾演咖啡廳員工「直人」，表面上社交能力出色，卻不願與任何人深入交往。由於角色設定牽涉重要劇情，他笑稱自己的資訊最不能被公開，面對追問更直接回應「所以別再問了」，反而讓觀眾更加好奇。
松山研一第五度合作蒼井優，夏帆挑戰複雜人際關係
松山研一飾演咖啡廳老闆「充」，待人溫暖沉穩，卻又散發難以捉摸的氣息。這也是他與蒼井優第五度合作，兩人從20歲左右便曾同台，約20年後再度合作，松山研一表示，能在人生不同階段再次對戲，感覺格外新鮮。
夏帆則飾演在書店工作、與5歲兒子一起生活的主婦「梓」。她原本擁有平凡幸福的日常，卻因突如其來的意外，生活瞬間天翻地覆。
這是夏帆繼《silent》後，第二度與生方美久合作。她表示，《silent》以手語傳遞情感，這次則要細膩詮釋複雜的人際關係，將是完全不同的挑戰。
《你的喜歡是無敵的》走進日本卡哇伊產業
另一部LINE TV跟播日劇《你的喜歡是無敵的》，則將故事舞台搬進日本代表性的「卡哇伊產業」，由松本若菜與男團M!LK成員佐野勇斗共同主演。
劇情描述一名職場女強人，遇上一位性格孤僻的角色設計師，兩人攜手以創造風靡全球的可愛角色為目標，從企劃、設計到賦予角色個性，一步步走進充滿創意與熱情的職人世界。
不同於《直到T恤乾了為止》的婚姻懸疑，《你的喜歡是無敵的》更聚焦在職場、創作與「喜歡一件事」帶來的力量，也讓觀眾看見人氣角色背後，不只是外型可愛，更凝聚了創作者的想像力與堅持。
松本若菜第一次理解追星心情，佐野勇斗揭開角色創作祕密
松本若菜在劇中飾演職場女強人，她受訪時坦言，自己從小到大都沒有真正體會過崇拜偶像的心情，直到參與這部作品，才逐漸理解，原來心中擁有「喜歡」或「覺得可愛」的事物，生活真的會變得更加有趣。
從小喜歡動漫的佐野勇斗，則對角色創作過程感到格外興奮。他表示，透過拍攝才發現，原來創作者會從性格、背景到外型細節，一步步賦予角色生命，也讓他重新認識日本角色產業背後的專業與熱情。
兩人在劇中一個擅長推動企劃，一個專注角色創作，個性看似截然不同，卻必須在碰撞與磨合中，共同打造有機會紅遍全球的新角色。
精華 FAQ
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本劇由《silent》編劇生方美久與土井裕泰合作，蒼井優睽違18年回歸地上波主演，故事圍繞兩對夫妻、事故與隱藏祕密展開，懸疑感濃厚。
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中島步刻意不透露角色關係，只說兩人是「前所未聞的關係」，並表示看完第1集只能知道一部分，若想弄清更多，還得繼續追到第2集。
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這部作品以日本卡哇伊產業為舞台，描寫職場女強人與角色設計師攜手打造人氣角色的過程，從企劃、設計到賦予個性，呈現創作與熱情的力量。
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