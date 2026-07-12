2026-07-12 21:38 范范愛分享
【輕蒸仕無線蒸氣洗地機評價】SANSUI山水評價｜110°C蒸氣溶垢、吸塵拖地殺菌除蟎一機完成，全家都能輕鬆上手
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：BLACK007整合吸塵、拖地與110°C蒸氣清潔。
- 重點二：17000Pa吸力搭配防纏繞設計，清潔更省時。
- 重點三：一鍵自清潔與熱風烘乾，家人都能輕鬆操作。
以前總覺得家裡看起來乾淨就好了，直到有了孩子之後，才發現「看起來乾淨」跟「真的乾淨」其實差很多。
家裡每天都會出現頭髮、灰塵、餅乾屑、飲料滴落的痕跡，尤其煮完飯後，廚房地板常常還會有油膩感。以前總是先用吸塵器吸地，再拿拖把拖地，遇到乾掉的醬汁或頑固污漬，還得蹲下來慢慢刷，一輪打掃下來真的又累又花時間。
最讓我頭痛的，還是床底、沙發底、櫃子旁和牆角這些死角。每次明明都有拖地，卻還是覺得有些地方沒有真正清乾淨。
而且我一直希望家事不是只有媽媽一個人的責任，也希望家裡的小孩能一起幫忙分擔。不過以前的清潔工具操作比較繁瑣，孩子總覺得麻煩，也不太願意主動打掃。
因此，我開始尋找一台功能更完整、操作簡單的無線洗地機，希望能一次完成吸塵、拖地和高溫蒸氣清潔，不只能提升清潔效率，也讓家裡每個人都能輕鬆上手，一起維持居家整潔。
研究比較了一段時間後，最後選擇了 【SANSUI山水】輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007。
實際用了這段時間，真的愈用愈順手，現在不只我自己愛用，孩子看到地板有餅乾屑或灰塵，也會主動拿起來幫忙清潔，打掃變得比以前輕鬆許多。
實際使用影片分享
輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007 開箱
輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007
，包裝非常完整。
內容物包含：
- 輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007 主機
- 充電底座
- 電源供應器
- 可拆式滾刷
- 清潔刷
- 說明書
- 其他配件
整台外型走簡約黑色設計，很有質感，放在家裡也不會有一般清潔家電笨重的感覺。
第一次組裝也很簡單，照著說明書幾分鐘就完成。
為什麼最後選擇輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007？
我挑選洗地機時，最在意以下幾個重點：
✔ 吸力要夠強
✔ 有沒有高溫蒸氣功能
✔ 邊角是否能真正清潔乾淨
✔ 毛髮會不會一直纏住滾刷
✔ 清潔後是否容易整理
✔ 全家人都能輕鬆操作
而
輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007
幾乎把我需要的功能都整合在一台裡。
它具備：
- 110°C蒸氣清潔
- 12秒蒸氣預熱
- 17000Pa真空吸力
- 5mm雙貼邊吸塵
- LED燈照明吸塵
- 內置金屬刮條防纏繞
- 一鍵自動清潔
- 滾刷熱風烘乾
- 內建清潔劑水箱
- 高效續航力
不用再分成吸地、拖地兩個步驟，大幅節省打掃時間。
清、污水箱分離設計
我很喜歡它採用清水箱與污水箱分離設計。
乾淨的水負責洗地，髒污則集中到污水箱，不會越拖越髒。每次清潔完成後，只要把污水箱取下倒掉、簡單沖洗即可，整理起來很省事。
另外還配有HEPA濾網，搭配可拆式滾刷，平時保養維護都很方便。
內置金屬刮條防纏繞設計真的很有感
家裡女生長頭髮，每天地板一定都有掉髮。
以前使用其他清潔工具，每次打掃完都要拿剪刀慢慢把頭髮剪下來，光整理滾刷就花不少時間。
輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007 內置金屬刮條防纏繞設計，大幅減少毛髮纏繞問題，後續清潔省事許多。
實際使用心得分享
17000Pa真空吸力，乾垃圾一次吸乾淨
平常客廳最常出現餅乾屑、零食碎屑、頭髮和灰塵。
以前一定要先吸塵，再拖地。
現在直接使用
輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007
，吸塵和洗地同步完成。
17000Pa真空吸力真的很有感，不管是細小灰塵還是較大的顆粒，都能一次吸起來，不需要反覆來回清潔。
110°C蒸氣清潔真的很好用
我最喜歡的就是蒸氣模式。
約12秒就能完成蒸氣預熱，不需要等待太久。
像是廚房料理後留下的油漬、餐桌旁乾掉的飲料痕跡，甚至不小心打翻的醬料，都可以透過110°C蒸氣清潔搭配高速滾刷快速處理。
不用另外噴大量清潔劑，拖完整個地板乾爽不黏膩，家裡有孩子每天在地板活動，也讓我更放心。
蒸氣＋濕拖同步完成
以前最討厭拖地一直換水。
輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007
內建清潔劑水箱，不需要每次重新調配比例。
搭配淨水洗地功能，可以一路完成濕拖清潔，拖完整體乾得很快，也不容易留下明顯水痕。
地毯、木地板都能輕鬆清潔
平常除了磁磚，我也會使用在木地板區域以及地毯周圍。
不同空間切換使用很方便，遇到日常灰塵、毛髮或碎屑，都能快速完成清潔。
LED燈照明吸塵真的超實用
原本以為LED燈只是加分功能。
實際使用後才發現，床底、沙發底和角落平常看不到的灰塵，開燈後全部一清二楚。
打掃時更容易確認哪些地方還沒清潔，也比較不容易遺漏。
續航力分享
我們家約30坪左右，一次充飽電，客廳、餐廳、廚房及房間的日常清潔都沒問題。
無線設計最大的優點，就是不用一直更換插座，推到哪裡就清到哪裡。
再加上自動牽引滾輪，推起來比想像中更省力，連家裡的小孩也能輕鬆操作，現在放假時都會主動幫忙整理客廳和房間，讓維持居家整潔變成全家一起完成的事。
一鍵自動清潔真的很方便
輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007
使用完成後，只要放回充電底座，按下一鍵自動清潔，機器就會自動清洗滾刷，再進行熱風烘乾。
不用自己反覆拆洗、晾乾，滾刷保持乾爽，也比較不容易產生異味。
如果想更仔細清潔，滾刷也能拆下來沖洗，保養相當方便。
使用注意事項
使用110°C蒸氣模式前，建議先確認家中地板材質是否適合高溫蒸氣，例如天然木地板或特殊材質，可先參考產品說明。
每次使用完記得清空污水箱，再放回充電底座充電與收納，就能保持最佳使用狀態。
使用一段時間後的心得
我覺得
輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007
最大的優點，就是把原本需要吸地、拖地、刷污漬等好幾個步驟，一次整合完成。
17000Pa真空吸力搭配110°C蒸氣清潔，不管是乾垃圾、濕垃圾、油漬或日常灰塵，都能快速處理；再加上5mm雙貼邊吸塵、防纏繞滾刷、一鍵自動清潔、滾刷熱風烘乾等設計，每一個細節都很符合家庭日常清潔需求。
最讓我滿意的是，它操作直覺、推起來省力，現在家裡的小孩也願意一起幫忙打掃，不再是媽媽一個人默默完成所有家事。
如果你也希望打掃更有效率，同時兼顧居家衛生與清潔品質，我真心覺得
輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007
很值得列入購買清單。
現在每天花在打掃的時間沒有變多，但家裡乾淨的程度卻提升不少，全家人也能更安心地在地板上活動，這也是我會推薦輕蒸仕無線蒸氣洗地機 BLACK007的原因。
SANSUI山水 輕蒸仕 | 無線蒸氣洗地機BLACK007
📌MOMO獨家優惠：
https://sansuimedia.com/BLACK007
📌SANSUI山水官網：
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以上內容皆為親自使用過後的體驗心得(非商業性質)產品相關介紹說明，引用官方產品資訊，不等於宣稱具有功效或療效；產品使用狀況因人而異，實際感受依每人體驗為主。
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精華 FAQ
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它把吸塵、拖地與110°C蒸氣清潔整合在一台，能同步處理乾垃圾、油漬與日常髒污，減少反覆換工具與多次清掃的時間，提升整體居家清潔效率。
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因為作者希望家事不只由媽媽負責，也能讓孩子一起參與，所以特別在意機器是否好推、好用、好整理；BLACK007具自動牽引與直覺操作，較容易全家上手。
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作者認為最明顯的是打掃流程變簡單，床底、沙發底與角落更容易清到，毛髮也不易纏刷，使用後再靠一鍵自清潔與熱風烘乾，保養更省事。
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