2026-07-12 18:25 巧比。針線包
《影后》沒有告訴你的事：人生最後都在做減法
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《影后》以女藝人職場競爭映照現實中的人際與權力。
- 重點二：劇中強調女性友誼、黑化選擇與年紀增長帶來的關係減法。
- 重點三：作者從劇情反思人生，轉向工作簡化、家庭為重的生活方式。
原來 2024年的劇集《影后》這麼精彩好看，勾起不少內心觸動。分別處於老、中、青三代的八位女藝人，在演藝圈拼搏、較勁的過程，公眾人物就要戴好假面具，不能胖、不能醜，這是不變的硬道理。
劇情人物塑造的形象與互動，放諸各領域的職場環境，都能拿來當作經典案例。想上位的關鍵在背景人脈、靠手段經營、柔軟身段逢人就跪，是的，面子不在美醜而是你是什麼咖！
工作求的是溫飽，事業追的是夢想。為了想要的幸福，妳願意為自己做到什麼程度；即使是黑化，跨過這條線，就無法回頭了。
「第一口都很嗆，多喝兩口習慣了，以後就不覺得了。」每一步都是，包括前進和放棄。
導演和編劇拍出女性友誼的真摯情感，為戲拼盡全力後的借酒消愁，爛事破事的同仇敵愾，飯局遭羞辱為姊妹跳出來的情義共舞。
但，「我們姊妹的一期一會還能持續多久誰知道，年紀大了以後，人跟人之間的關係，是要用減法去算。」這一句著實深有所感，年紀越大朋友越遠。
每一位角色面對的抉擇，都是挑戰的開始；就連經紀人也是如此。「我的手機絕對不能沒有電，但是，我卻從來沒有問過自己還有沒有電。」
劇中的一句句經典台詞，放進現實人生，同樣成立。
充滿利益的環境，少不了自我矛盾的掙扎與算計。當內心面臨衝突時，「信仰，是你看不到整段樓梯時，就踏出第一步的勇敢。」你敢嗎？
走到現在，我也開始過著減法生活，工作外沒有應酬，家庭是生活的重心。
還好，我本來就不是什麼咖，不靠聚光燈發光，回到家有人對我說「歡迎回家」，這是屬於我舞台上的高光時刻。
精華 FAQ
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文章透過《影后》中女藝人的競爭與互動，對照現實職場的人脈、手段與權力規則，指出外在形象、資源背景和生存策略往往比能力更受重視。
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作者認為隨著年齡增長，人際關係會自然拉開距離，生活也會從追求熱鬧轉向保留重要的人事物，因此更適合以減法思維整理朋友、工作與情緒。
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作者表示自己已開始過減法生活，工作之外不再安排過多應酬，並把家庭放在生活重心，認為回家時有人說「歡迎回家」就是最真實的高光時刻。
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