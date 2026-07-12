蘇志燮《金特務》登Netflix冠軍！盤點8部必看復仇爽劇，《無赦之仇》拳拳到肉超解氣

蘇志燮主演的《金特務：本色回歸》開播後迅速衝上Netflix台灣節目排行榜第一名！「大蘇」這次化身深藏不露的單親爸爸，為救回失蹤女兒重拾特務身分，俐落打戲與冷冽眼神再度帥回巔峰。

《金特務：本色回歸》劇照。圖片來源：Netflix提供

《金特務：本色回歸》目前仍在更新中，已經等不及追下一集嗎？這篇整理8部高爽度復仇韓劇，從黑幫血仇、校園制裁到替受害者討回公道，喜歡快節奏、硬派打戲與惡人遭到制裁的觀眾，快把片單收藏起來吧！

復仇爽劇推薦1.《金特務：本色回歸》

蘇志燮在《金特務：本色回歸》再度展現硬派動作男神魅力，這次飾演表面低調、實際上戰力驚人的銀行職員金部長，平時的他戴著眼鏡、對女兒小心翼翼，看起來就像隨處可見的普通爸爸；一旦愛女遭遇危險，他立刻切換成令人聞風喪膽的秘密特工，父親的溫柔與殺氣十足的狠勁形成強烈反差。

《金特務：本色回歸》劇照。圖片來源：SBS

除了蘇志燮拳拳到肉的近身格鬥，劇中還加入崔代勳飾演的前奧運跆拳道金牌得主成漢洙，以及尹敬浩飾演的海軍陸戰隊傳奇人物朴鎮哲，三名深藏不露的爸爸聯手救女兒，被觀眾笑稱是「大叔版復仇者聯盟」。

《金特務：本色回歸》劇照。圖片來源：Netflix提供

《金特務：本色回歸》劇情簡介

《金特務：本色回歸》劇情講述銀行職員金部長獨自扶養女兒，看似過著平凡低調的生活，實際上卻曾是北韓滲透部隊出身、令各方情報勢力戒備的秘密特工。當女兒突然失蹤，他被迫重新拾起塵封多年的身手，踏入犯罪組織、黑幫與情報勢力交錯的危險世界。為了找回最重要的家人，這名原本只想當普通爸爸的男人，再度成為敵人最不想招惹的危險人物。

如果看完《金特務：本色回歸》還想繼續欣賞蘇志燮的硬漢魅力，《無赦之仇》絕對不能錯過！這次沒有特務裝備與救女任務，只有一名失去弟弟的哥哥，帶著鐵棍與滿腔怒火重新踏入黑幫世界。

《無赦之仇》劇照。圖片來源：Netflix提供

蘇志燮飾演的南基準話不多，也沒有華麗招式，幾乎只靠最直接的肉搏一路打進敵人核心，全劇節奏俐落、氣氛陰冷，打戲講究重量感，每一次揮拳都像在替死去的弟弟討回血債，是近年相當純粹的黑幫復仇動作劇。

《無赦之仇》劇照。圖片來源：Netflix提供

《無赦之仇》劇情簡介

南基準曾是黑幫組織中的核心成員，為了讓弟弟能在組織中繼續生存，他不惜自斷阿基里斯腱，徹底離開打打殺殺的地下世界。11年後，已經成為組織重要人物的弟弟南基錫卻突然死亡，為了查出弟弟遇害的真相，南基準重新回到兩大黑幫勢力盤踞的世界，沿著每一條線索追查幕後黑手，並用最直接的方式清算所有涉案者。

復仇爽劇推薦3.《鐵拳教育》

如果你喜歡看霸凌者與權勢家長遭到制裁，那麼《鐵拳教育》的爽感從第一集就不會讓你失望！金武烈飾演教權保護局監督官羅華鎮，面對失控學生、包庇惡行的家長與無力維持秩序的校園，他不再只靠勸導，而是用強硬手段讓加害者理解什麼叫做代價。

《鐵拳教育》劇照。圖片來源：Netflix提供

劇情將校園霸凌、教師權益與權勢壓迫放進快節奏動作類型中，羅華鎮每到一所學校，就像進入一個新的副本，逐步找出藏在暴力事件背後的共犯與利益關係，再讓自以為無人能管的惡人付出代價。

《鐵拳教育》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鐵拳教育》劇情簡介

《鐵拳教育》設定在校園秩序逐漸崩壞、教師權威幾乎消失的時代，為了處理一般教育體制無法解決的暴力事件，政府成立教權保護局，派出監督官進入問題學校調查。羅華鎮不只要面對囂張的霸凌者，還得對抗包庇孩子的權勢家長、腐敗校方與失靈制度，他以非常手段介入案件，一邊保護受害學生，一邊揭開藏在校園背後的權力網絡。

復仇爽劇推薦4.《模範計程車》

李帝勳主演的《模範計程車》可以說是「代客復仇」韓劇代表！當法律無法替受害者討回公道，神祕的彩虹運輸便會接下委託，由金道奇和團隊親自設局，讓加害者嘗到自己施加在別人身上的痛苦。

《模範計程車》劇照。圖片來源：IG @sbsdrama.official

金道奇為了執行任務，經常變換造型與身分，從囂張富少、鄉下青年到職場新人都能完美切換，每個案件前段看得人生氣，後段則用縝密布局狠狠反擊，尤其看著惡人從不可一世到全面崩潰，爽感相當完整。

《模範計程車》劇照。圖片來源：IG @sbsdrama.official

《模範計程車》劇情簡介

金道奇的母親多年前遭到殺害，兇手卻未能得到應有懲罰。懷著失去家人的痛苦，他加入表面經營計程車服務、實際上替受害者復仇的彩虹運輸。團隊會針對不同案件蒐集證據、滲透犯罪組織，再設計一套專屬於加害者的懲罰方式，從校園霸凌、非法勞動、網路犯罪到大型詐騙，只要受害者願意按下求救按鈕，彩虹運輸就會替他們完成法律未能實現的正義。

復仇爽劇推薦5.《獵犬》

《獵犬》把拳擊、地下錢莊與熱血兄弟情結合在一起，禹棹奐與李相二飾演兩名個性截然不同的拳擊手，卻因高利貸集團傷害家人而聯手反擊。兩人的默契與肉搏打戲是最大亮點，沒有太多複雜武器，主要靠速度、力量與拳擊技巧正面迎戰惡勢力。

《獵犬2》劇照。圖片來源：Netflix提供

劇中反派利用弱勢民眾急需資金的困境設下陷阱，再以暴力逼迫欠債者還款，讓人看得相當憤怒，主角從單純想保護家人，一路捲入龐大的地下金融犯罪網絡，反擊規模也愈來愈大。

《獵犬2》劇照。圖片來源：IG @netflixkr

《獵犬》劇情簡介

拳擊新人金建優為了替母親分擔生活壓力，努力參加比賽賺取獎金，卻遇上以高利貸控制弱勢家庭的冷血集團，母親不慎簽下不合理合約，店面也因此遭到暴力破壞。金建優與比賽中認識的洪禹真聯手，並得到曾在地下借貸界叱吒風雲的崔社長幫助，兩名年輕拳擊手憑著一雙拳頭闖進犯罪集團，展開一場保護家人、營救受害者的熱血反擊。

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復仇爽劇推薦6.《非法正義》

南柱赫在《非法正義》中一改陽光形象，飾演白天是模範警校生、晚上卻化身「私刑者」的金智勇，當法律無法真正懲罰惡人，他便親自出手，鎖定那些鑽漏洞逃過制裁的罪犯，用拳頭讓對方付出代價。

《非法正義》劇照。圖片來源：Disney＋提供

全劇融合犯罪、動作與暗黑英雄元素，金智勇一邊維持警校菁英身分，一邊在夜裡執行私刑。隨著他的行動引發社會關注，警方、媒體與財閥勢力也開始追查他的真實身分，讓復仇爽感之外，多了貓捉老鼠般的緊張節奏。

《非法正義》劇照。圖片來源：Disney＋提供

《非法正義》劇情簡介

金智勇小時候親眼看見母親遭到殺害，兇手卻只受到輕微處罰，出獄後甚至毫無悔意。這段經歷讓他對司法制度徹底失望，長大後進入警察大學，希望從體制內改變社會。然而，每到週末，他就會化身神祕的「非法正義」，追蹤那些沒有得到應有懲罰的罪犯。隨著他的行動逐漸被媒體曝光，有人視他為英雄，也有人認為他只是另一名罪犯，而警方的追捕也一步步逼近。

復仇爽劇推薦7.《以吾之名》

韓韶禧在《以吾之名》中徹底甩開浪漫劇形象，飾演為了替父親報仇而加入犯罪組織的尹智友，她接受殘酷訓練、改名換姓，甚至以臥底身分進入警察體系，只為找出殺害父親的真正兇手。

《以吾之名》劇照。 圖片來源：Netflix

不同於靠精密計畫取勝的復仇劇，《以吾之名》的動作場面更加原始直接，韓韶禧在狹窄空間中與多人近身搏鬥，角色每一次受傷、跌倒再站起來，都讓人感受到她幾乎不惜毀掉自己也要完成復仇的執念。

《以吾之名》劇照。 圖片來源：Netflix

《以吾之名》劇情簡介

尹智友的父親在她眼前遭到槍殺，警方卻始終無法查出真兇，為了親手替父親報仇，她投靠父親生前所屬的犯罪組織，接受首領崔武鎮的安排與訓練。之後，她以全新身分進入警隊，成為毒品搜查隊的一員，在警方與黑幫之間過著雙重生活。然而，當她愈接近真相，也逐漸發現自己相信的人可能一直隱瞞著最關鍵的秘密。

復仇爽劇推薦8.《黑暗榮耀》

《黑暗榮耀》雖然不是拳拳到肉的動作劇，卻是近年最具代表性的復仇爽劇之一！宋慧喬飾演長期遭受校園霸凌的文同珢，成年後花費多年觀察加害者的人際關係與弱點，再一步步讓他們原本完美的人生徹底崩塌。

《黑暗榮耀》劇照。圖片來源：Netflix提供

文同珢不靠一時衝動復仇，而是把每個人放進精心設計的棋局，加害者彼此猜忌、背叛，過去犯下的惡行也逐漸曝光。劇情最痛快之處，不只是看壞人受罰，而是看他們親手摧毀自己最在乎的一切。

《黑暗榮耀》劇照。圖片來源：Netflix提供

《黑暗榮耀》劇情簡介

文同珢高中時遭到同學長期霸凌，身心留下難以抹滅的傷痕，卻沒有任何大人願意真正伸出援手，離開學校後，她獨自生活、取得教師資格，並花費多年策畫復仇。當霸凌主導者朴涎鎮成為氣象主播，擁有看似幸福的家庭與成功人生，文同珢也正式進入她的生活。從女兒的學校、丈夫的圍棋社交圈到昔日霸凌團體的內部矛盾，每一步都成為復仇計畫的一部分。