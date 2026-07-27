2026-07-27 08:00 J.T
【退休金剩240萬、孫子零用錢給了10年，她停匯的那一天，女兒的LINE也跟著斷了】——這5件事，沒有人在她年輕的時候告訴她，第3個說出了多少台灣媽媽不敢開口的恐懼
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：淑芬阿嬤停匯零用錢後，女兒LINE也跟著沉默。
- 重點二：退休金從400萬降至240萬，長壽風險更需準備。
- 重點三：設財務邊界與老後保障，才不會讓愛變成負擔。
▋ 一個台南的故事，說的卻是我們每個人遲早要面對的事
台南，一棟三十幾年的老公寓。72歲的淑芬阿嬤（化名）坐在窗邊，窗外是她熟悉的那條老街，機車聲、小販叫賣聲，什麼都沒變。她手裡拿著手機，翻著她跟女兒的聊天紀錄，一格一格往上捲。
那是她決定停止給孫子零用錢之後的第三個禮拜。女兒的LINE，已經七天沒有新消息了。
她沒有憤怒，只是安靜地翻著。
鋼琴課費用她出過、補習費她出過、孫子的球鞋壞了她買過、要換新書包她也寄過錢去。每個月至少四千塊，多的時候更多。退休金從400萬，現在只剩240萬。膝關節換了一側，物價一年比一年貴，她才真的停下來了。然後，女兒的訊息，也跟著停了。
這是台灣的真實故事。
而以下五件事，是我希望每一個退休前後的女性，都應該知道的。
▋ 第1件事：「給」不等於「被愛」，但我們花了太長時間才肯相信
我們從小被教的是，對家人要付出，付出才有價值，付出才是媽媽、才是阿嬤。所以我們給、給、給，給到以為這樣關係就會穩固。但淑芬的故事告訴我們，如果對方接受你的「給」太過順理成章，有時候他們愛的是那份給，不是你這個人。
這不是人性的醜陋。這只是人性的誠實。看清楚這一點，才是一切的起點。
▋ 第2件事：退休金縮水的速度，比你感覺到的快很多
400萬，聽起來不少。但拆開來算：每月固定支出2萬4，一年近30萬。如果再活20年，光是基本生活就要600萬——淑芬現在的240萬，已經不夠走完全程了，還沒有算一次大病、一段長照。
台灣女性平均壽命超過84歲，65歲退休，要準備20年的子彈。你現在帳戶裡的數字，夠嗎？請坐下來，把這道算術認真算一遍。
▋ 第3件事：「長壽」比「早死」更應該讓你認真準備
很多人買了壽險，覺得自己有保障了。但淑芬最怕的從來不是死。她最怕的是：活著，但錢沒了，孩子也不來了，一個人困在那個老公寓裡，沒有人知道她今天吃了什麼。
這個畫面，在台灣正在越來越多人的生命裡，悄悄成真。
長壽風險——活得比錢還長——才是這個時代台灣女性退休最需要正面應對的威脅。能真正對抗它的，是年金型的保障收入、長照保險，以及一筆任何人都借不走的緊急準備金。
▋ 第4件事：你需要一條財務邊界，那不是自私，是讓愛可以撐更久
「我能幫，但我有個底線。」淑芬從來沒有說出這句話，才走到了今天這個位置。
設定財務邊界，不是不愛家人，是讓你的愛有辦法持續——一個自己都站不穩的人，根本沒有力氣繼續撐起別人。可以把能給的金額寫下來，設定時間，讓對方知道這不是永遠。善意要有形狀，才不會成為一個誰都填不滿的洞。
▋ 第5件事：最好的禮物，不是每個月的匯款，是一份讓孩子不需要擔心你的保障
「把錢留給自己的老後，是你能給孩子最踏實的禮物——因為那樣，你不會成為他們的重擔。」
這句話，請傳給你認識的每一個媽媽和阿嬤。
她們一輩子習慣把最好的往外給，是時候讓她們知道：好好保護自己的退休，也是愛的一種方式，而且是最長遠的那種。
▋ 看完這篇，如果有一個人的臉浮現出來
那就把這篇傳給她。
不需要多說，就說「媽，你看一下這個」，或者「阿嬤，這篇跟你說的一樣」。
有時候，一篇文章能輕輕說出，我們一直開不了口的那些話。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是會計師， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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文章用她停止匯錢後家人冷淡的變化，提醒讀者「給」不一定等於被愛，也凸顯退休後若沒有規劃，可能同時面臨金錢壓力與情感失落。
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因為真正的風險不只是死亡，而是活得比錢更久，還可能沒人照顧。文章主張要用年金型收入、長照保險和緊急預備金來降低這種風險。
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文章建議設定財務邊界，清楚寫下可支援的金額與期限，不讓援助無限延伸；同時把退休保障留給自己，讓老後生活穩定，愛也能更長久。
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