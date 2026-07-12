2026-07-12 12:52 SWALLOW
【心理測驗】一個場景測出你的「戀愛腦指數」與「失戀修復力」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：透過首飾盒場景與4道選擇題，解析戀愛腦指數。
- 重點二：以珠寶材質、機關與字條，映射感情特質與盲點。
- 重點三：再用珍藏位置判斷失戀後的自我修復與防衛方式。
在一個下著細雨的週末午後，你整理外婆家的舊閣樓，意外在一個積滿灰塵的角落，發現了一個精緻的古董雙層首飾盒。當你輕輕拭去灰塵、撥開黃銅鎖扣時……
【選項】
請放鬆心情，憑第一直覺回答以下 4 個問題，並把答案記下來喔！
Q1｜打開首飾盒的第一層，你直覺映入眼簾的是哪一種材質的珠寶？
- A. 散發著溫潤、純潔微光的天然珍珠項鍊
- B. 切割完美、在暗處依然閃爍耀眼光芒的紅寶石戒指
- C. 色澤深邃、帶有神秘與知性氣息的藍寶石胸針
- D. 質地通透、雕刻著細緻植物紋理的古董翡翠手鐲
Q2｜接著你發現首飾盒有「秘密下層」，需要輸入特定密碼或機關才能開啟。你直覺這個機關是什麼？
- A. 必須解開一個精巧的齒輪九連環迷宮
- B. 只要輕輕按下藏在盒底的心形隱藏浮雕
- C. 需要將一枚特定的復古鑰匙插入孔中旋轉
- D. 完全不需要機關，只要順時針轉動首飾盒三次就開了
Q3｜成功打開秘密下層後，裡面沒有珠寶，而是躺著一張泛黃的字條，上面寫著外婆年輕時留下的半句話，你直覺後半句是什麼？
- A. 「……真正的愛，是彼此靈魂的自由。」
- B. 「……轟轟烈烈愛過，才不算白活這一遭。」
- C. 「……記得永遠留一分清醒，給回頭的自己。」
- D. 「……陪伴，是世界上最長情的告白。」
Q4｜欣賞完首飾盒後，你決定挑選其中一樣帶回家珍藏，你會把它放在房間的哪個位置？
- A. 擺在床頭櫃上，每天醒來和睡前都能看見
- B. 收進自己房間的衣櫃最深處，當作個人的秘密收藏
- C. 放在化妝台的鏡子前，當作日常搭配的精緻裝飾
- D. 鎖進現代的保險箱裡，覺得有歷史價值的東西該好好保護
【答案】
Q1｜旁人眼中的你 vs 戀愛時的「核心吸磁」
珠寶的材質投射出你在親密關係中，最容易吸引伴侶或展現出的情感特質：
- A. 天然珍珠：溫柔體貼、善解人意。你天生帶有一種療癒感，在戀愛中非常照顧對方的感受。大家會覺得你是一個很溫暖、很適合穩定走下去的伴侶。
- B. 紅寶石：耀眼奪目、愛恨分明。你一旦陷入戀愛，就會散發出強烈的個人魅力。你喜歡充滿激情與火花的節奏，你的愛是熾熱且毫不保留的。
- C. 藍寶石：獨立知性、理智冷靜。在關係中你依然能保持極高的主體性。旁人會覺得你談戀愛時像個軍師，看事情很透徹，不容易被甜言蜜語沖昏頭。
- D. 古董翡翠：優雅從容、細水長流。你有一種大氣與沉穩。你不追求短暫的激情，更在乎兩人在生活習慣與價值觀上的契合，給人滿滿的安心感。
Q2｜你的「戀愛腦指數」大公開！
開啟下層的機關，代表你對愛情的防備心有多高，以及陷入熱戀時的盲目程度：
- A. 齒輪迷宮機關（戀愛腦指數 20% —— 水晶冰磚靈魂）
- 你超級理智！對你來說，愛情需要經過層層考核與邏輯推演。你絕對不會因為一時的心動就失去理智，一旦發現對方有渣男/渣女的特質，你會立刻啟動防禦機制，堪稱戀愛界的清流。
- B. 心形浮雕機關（戀愛腦指數 95% —— 戀愛腦晚期患者）
- 只要一碰到愛，你的智商立刻歸零！只要對方稍微對你好、或是符合你的審美，你就會自動在腦海中演完一部浪漫偶像劇。你很容易為了愛自我感動、甚至無底線包容，是典型的「為愛鼓掌、為愛受傷」代表。
- C. 復古鑰匙機關（戀愛腦指數 55% —— 經理型戀愛腦）
- 你在剛開始會保持警惕，但只要對方拿到了對的「鑰匙」（例如做了一件深得你心、展現誠意的事），你就會徹底卸下防備。雖然談戀愛時很投入、偶爾重色輕友，但只要遇到原則性問題，你內心的警報器還是會響起。
- D. 轉動三次機關（戀愛腦指數 75% —— 感覺至上的宿命論者）
- 你相信緣分和直覺。只要感覺對了、氛圍到了，你就會順理成章地投入一段感情中。你的戀愛腦在於「過度美化緣分」，有時候會明知對方不適合，卻還催眠自己「這是命中注定的考驗」。
Q3｜你在戀愛中最容易陷入的「盲點與清醒指南」
外婆留下的字條後半句，反映了你在感情中最缺乏的養分與你需要被點醒的盲點：
- A. 靈魂的自由：你的盲點是「過度依賴與綑綁」。戀愛後容易把對方當成生活的全部，失去了自己的社交圈。你的清醒指南是：先成為獨立前行的個體，兩人的相遇才是並肩同行。
- B. 轟轟烈烈：你的盲點是「職場/生活與戀愛的失衡」。你容易為了追求戀愛的刺激感而耽誤了正事。你的清醒指南是：激情是短暫的，能陪你過枯燥日常的才是真愛。
- C. 留一分清醒：你的盲點是「過度精算、害怕受傷」。有時候你因為太害怕變成了戀愛腦，反而不敢全心投入。你的清醒指南是：允許自己偶爾受點小傷，那也是成長的養分。
- D. 長情的告白：你的盲點是「用陪伴掩蓋不適合的真相」。你很容易因為「習慣了、在一起很久了」而捨不得放手，甚至催眠自己對方會改變。你的清醒指南是：垃圾桶擺得再久，也不會變成百寶箱，及時停損才是對自己負責。
Q4｜感情受傷後，你的「自我修復力」
珍藏首飾盒的位置，代表你消化失戀或情感挫折的防衛機制：
- A. 床頭櫃上：正面直視型。失戀時你會大哭一場，天天看著那些回憶，雖然很痛，但你選擇用這種「以毒攻毒」的方式逼自己面對，修復速度算是痛快且徹底。
- B. 衣櫃最深處：逃避壓抑型。你會把受傷的記憶封印起來，假裝自己沒事、照常工作。但只要一觸景傷情，內心就會隱隱作痛。記得要找信任的朋友傾訴，別憋壞了。
- C. 化妝台前：華麗轉身型。感情受挫會激發你的勝負欲！你會把悲憤轉化為打扮自己、提升能力的動力。信奉「讓自己過得更好，就是對前任最好的報復」。
- D. 保險箱裡：一勞永逸型。受過一次重傷後，你會把心門鎖得非常緊，甚至開始抱持著「不期不待、不受傷害」的防衛心態。需要花比較長的時間，才能重新信任下一個人。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
精華 FAQ
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文章主打用一個古董首飾盒場景，測出讀者的「戀愛腦指數」與「失戀修復力」。同時也延伸分析你在親密關係中的吸引特質、盲點，以及受傷後的防衛機制。
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Q1看你在關係中的核心吸引力，像溫柔、熱情、理智或沉穩；Q2判斷你對愛情的防備心與戀愛腦程度；Q3則指出你在感情裡最容易忽略的盲點與需要被提醒的地方。
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Q4用珍藏首飾的位置來看你消化失戀的方式：床頭櫃是正面直視型，衣櫃深處是逃避壓抑型，化妝台前是華麗轉身型，保險箱裡則代表防衛心強、需要更久才重建信任。
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