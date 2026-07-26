【另一半把100萬本金借到1400萬，你知道嗎？——關於「四貸同堂」，沒有人告訴太太的3件事】 —— 台股熱潮下，一個家庭最容易忽略的財務保障盲點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 四貸同堂把信貸、房貸、保單與股票質押一起操作。

四貸同堂把信貸、房貸、保單與股票質押一起操作。 重點二： 保單借款可能侵蝕現金價值，甚至讓保障失效。

保單借款可能侵蝕現金價值，甚至讓保障失效。 重點三：借款與負債會成為遺產問題，家人需及早知情。

▋「他說只是小玩玩」

小雯的老公最近迷上了台股。一開始只是用閒錢買幾張ETF，後來開了融資，再後來辦了信用貸款，說是「資金調度」。

小雯問他，他說：「只是小玩玩，大家都這樣，沒事的。」

直到有一次，小雯幫忙整理文件，翻到一張保險公司的通知單。上面寫著：未還款催告通知。她才知道，那張她以為一直在繳的保單，早就被拿去借錢了。

現金價值，幾乎借光了。保障，打了很大的折扣。

她不是不信任老公，她只是沒想到，「小玩玩」的代價，會落在那張保單上。

▋他說在投資，你知道他借了多少錢嗎？

PTT最近有一篇文章在流傳，討論的是「四貸同堂」這個投資玩法。

說白了，就是同時動用信用貸款、房屋增貸、保單借款、股票質押四種工具，把100萬元的本金，放大成1400萬元的可操作部位。文章一出，留言區熱烈討論怎麼操作、哪家利率最低。

但如果你是那個人的太太、媽媽、或者女兒——你有沒有停下來想過：這1400萬元裡面，有多少是借來的？如果他今天出了意外，你面對的，是財富，還是一份你從來不知道存在的債務清單？

▋第一件事：保單借款，太太通常不知道

「四貸同堂」裡面，最容易被家人忽略的，是「保單貸款」這一項。保單貸款是用人壽保險的保單現金價值向保險公司借款，通常可借到現金價值的七至九成，利率相對低，不需要信用審核，手續簡單快速。所以很多在做資產操作的人會用這個工具。

聽起來很方便，但有一個細節，很多人在借的時候沒有注意：

當貸款本息累積超過保單現金價值時，保單會進入停效，如果超過催告期還沒有還款，很可能直接失效。之後，那張保單原本提供的身故保障、重大疾病保障....等等，全部消失。

不是因為你不繳保費，而是因為你把保單的現金價值借光了，又沒有還回去。一旦身故，保險金不是全額給付受益人，而是先把借款本金加利息扣掉，剩下的，才是家人能拿到的數字。簡單舉例：身故理賠500萬元的保單，借款了180萬元，受益人實際拿到的，可能只有320萬元左右。這個差距，在借款的當下，沒有人會特別思考清楚。

問題是：這件事，很多太太根本不知道老公做了。

▋第二件事：借款不會因為那個人不在就消失

很多人以為，人走了，債務就算了。但事實是：信貸、房貸、股票質押的借款，在繼承的時候，都是遺產的一部分。繼承人繼承的，不只是資產，也包括負債。

台灣民法規定，繼承人可以選擇「拋棄繼承」或「限定繼承」來保護自己。但這需要在知道繼承開始後3個月內辦理，很多家庭在慌亂中，就這樣錯過了。

更麻煩的是：如果根本不知道有這些借款的存在，你甚至不會知道自己需要去辦。

▋第三件事：帳面資產增長了，保障有沒有同步跟上？

台股這幾年的多頭行情，讓很多家庭的帳面資產確實跑了一大段。但資產在跑的同時，有一個問題很少人停下來問：

當初設計保障的時候，是根據當時的財務狀況來規劃的。

現在的負債水位，有沒有早就超過了那個設計？

如果當初買保險，是為了讓家人在你不在的時候能好好生活——

那現在的保障金額，扣掉所有借款之後，還夠嗎？

▋給正在看這篇文章的你

你不需要是財務專家，才能保護自己的家。但你需要知道這些事的存在。

今天可以做的第一步很簡單：找一個時間，和另一半坐下來，把家裡所有的借款和保單攤開來看一看。確認保單有沒有借款未還。確認受益人設定還是你想要的那個人。確認萬一有一天真的需要用到，家人知道去哪裡找這些文件。

財富增長是好事。但讓家人真正有安全感的，是那些在意外發生之前，就已經想清楚的事。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是投資分析師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際的繼承與保單安排，仍需依個案狀況與專業人士評估。）