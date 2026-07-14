父親節開唱！陳怡婷、曾瑋中、郭忠祐、李芷婷將齊聚《歌之饗宴16》　今提前分享與父親的回憶

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳怡婷父親為看金曲直播帶行動電源，落選後仍暖心鼓勵。

陳怡婷父親為看金曲直播帶行動電源，落選後仍暖心鼓勵。 重點二： 曾瑋中父親將首度進TICC看演出，讓他更珍惜陪伴時光。

曾瑋中父親將首度進TICC看演出，讓他更珍惜陪伴時光。 重點三：郭忠祐與李芷婷都提到父親健康，盼以陪伴與演出傳愛。

父親節將至，歌手們也分享與父親之間的溫暖回憶。《歌之饗宴16－真愛無價演唱會》即將在8月8日、9日登場，陳怡婷、曾瑋中、郭忠祐、李芷婷4位歌手今（8日）出席記者會，除了分享演唱會準備狀況，也談起一路支持自己的父親。有人為了欣賞女兒演出努力鍛鍊體力，有人即使健康亮起警訊仍默默陪伴。4位歌手用各自的故事，訴說父愛如何成為追夢路上的力量。

入圍金曲台語歌后 陳怡婷父親暖喊「全家都以你為榮」

《網路溫度計DailyView》

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歌手陳怡婷日前風光入圍金曲獎台語歌后，8日出席「歌之饗宴16－真愛無價演唱會」記者會時透露，頒獎典禮當天，父親特別帶著行動電源出門，只為了能觀看直播，甚至連媽媽在旁說話都沒有察覺，耳邊只專注等待女兒走紅毯與公布結果的瞬間。

雖然最後未能抱回獎項，但父親第一時間傳訊鼓勵：「別氣餒，全家都以你為榮。」這句話也讓她感受到，不論結果如何，家人永遠是最堅強的依靠。談到即將到來的演唱會，陳怡婷透露，父親為了能到現場支持她，從上個月開始努力訓練體力，調整飲食與作息，希望演唱會當天能親自坐在台下，好好欣賞女兒演出。

曾瑋中爸爸首度登TICC看演唱會 糖尿病後更珍惜陪伴時光

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曾瑋中則分享，這次演唱會對父親來說格外特別。過去無論參加比賽或出道後的重要時刻，父親總會幫忙錄影、保存他站上舞台的每個瞬間，而這次也將首次到TICC台北國際會議中心親自欣賞大型演出。

不過，曾瑋中的父親近年確診糖尿病，健康狀況有所變化，也讓他更意識到陪伴的重要。他表示，希望未來能有更多時間陪父親聊天，陪他做喜歡的事情，珍惜彼此相處的每個時刻。

今年曾瑋中以專輯《頇顢》再度入圍金曲獎，雖然最後與最佳台語男歌手獎擦身而過，但他認為歌王蕭煌奇獲獎實至名歸，更直言：「他是我們男歌手的標竿。」談起前輩的成就，他也笑說：「我們都還沒入圍5次，人家已經拿5座金曲獎。」除了對前輩的敬重與肯定，曾瑋中也期許自己持續推出更好的作品，朝下一座金曲獎努力。

此外，他也透露，將在《歌之饗宴16》演唱會上帶來經典歌曲《讓每個人都心碎》，向歌手黃大煒致敬，希望透過歌聲傳遞對經典音樂的敬意。

郭忠祐唱給天上爸爸聽 李芷婷盼父親健康優先

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郭忠祐則分享，雖然父親已離世，但他年輕時未完成的歌手夢，以及從小帶著一家人唱歌的回憶，始終影響著郭忠祐走上音樂道路。被問到父親節是否會擔心觸景傷情，郭忠祐表示，時間久了，現在更多是希望把心力放在陪伴媽媽，但演出當天是否有情緒波動，仍要看當下的感受。

談到是否有想唱給天上父親聽的歌，他表示，希望父親每一場演出都能聽見，「這份想念會一直存在。」

這次《歌之饗宴16》演唱會，郭忠祐將挑戰跨世代曲目，演唱70、80、90年代經典金曲，也首度與李芷婷合作演出。李芷婷被粉絲讚譽是台灣難得的老靈魂嗓音。她自2017年參加歌唱比賽後，就以突出表現備受矚目，渾厚嗓音與演唱時流露的真摯情感，不僅征服台灣觀眾，更在登上《中國好聲音》舞台後，一度衝上微博熱搜第4名。

談到父親節，李芷婷則提到，父親罹患失智症，目前身體狀況需要持續觀察，是否能北上參與演唱會，仍要依照當時情況評估，她也強調「爸爸的健康比較重要」，希望一切以父親身體為優先。

父親節即將到來，最好的禮物是陪伴。長年投入金曲演唱會製作的寶吉祥集團8日宣布，將在父親節推出兩場《歌之饗宴16－真愛無價演唱會》，以國台語雙聲帶開唱、大聲獻愛。

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