2026-07-11 23:00 睿忒
Alan Walker 二度聯手 Ava Max！全新力作〈FATE〉氣勢磅礡！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Alan Walker 與 Ava Max 二度合作推出新單曲〈FATE〉
- 重點二：歌曲取樣 Carl Orff《O Fortuna》，營造古典磅礡感。
- 重點三：作品收錄於《World of Walker, Season Two: Legend of Atlantis》
Hi there，Alan Walker和Ava Max先前在2019年合作的〈Alone, Pt. II〉(2019)，毫無疑問地獲得很不錯的迴響，這首 Alan 單曲〈Alone〉(2016) 的續集，無疑對兩人都是一次很好的一次成功，所以在上個月再次聯手、推出了最新合作單曲〈FATE〉(2026) 也是很合理的！這首歌預計收錄在 Alan 暫定名稱的專輯《World of Walker, Season Two: Legend of Atlantis》當中，而這張專輯也算是先前《World of Walker》(2021) 及《World of Walker, Season One: Rise of The Drones》(2026) 的延續。
在〈FATE〉發行前當然會有一些線索，兩人在社群上進行了一些預熱後就發行了，不過 Alan 的一句「Where are you now? Atlantis」，就注定了這首歌的神秘及磅礡，這首歌可是 Alan 代表作〈Faded〉(2015) 的歌詞，因此也預見了這次作品的風格及其中的野心；或許有人已經聽過了這首歌，我只能說這是首很 Alan、卻又展現出新嘗試的歌曲，搭上 Ava 渾厚的嗓音實在是十分合適。
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很顯然地，Alan 在這首〈FATE〉中取樣了德國作曲家 Carl Orff 對於詩歌《O Fortuna (哦 命運女神)》的譜曲，這是首聞名於世的詩歌，在很多場合都可以聽見，不過在流行歌曲中卻稍微沒那麼常見，主要是這段旋律太過磅礡，不太常會有適合的主題應用，並且因為此段旋律的標誌性，想要在歌曲中傳達的主題很容易就被這段傳世經典給蓋過去，因此選擇這樣一段旋律放進作品中算是蠻大膽的做法。
不過對於習慣在作品中營造未來科技感的 Alan 來說或許是剛剛好的，融入了古典旋律後，那份來自於過往歷史的厚重，恰好承載了他想要傳達的未來感，模糊了這份界線後讓歌曲顯得很有趣。並且這次合作的 Ava 本就以渾厚嗓音著名，因此他也非常能夠撐得起這樣的整體氛圍，並且把整首歌的氣勢襯托得更加大器；只不過個人對歌曲有些意見，是覺得如果歌聲和編曲可以更加水乳交融的話一定會更好，現在發行的版本總讓我覺得 Ava 聲音有點太過立體的感受。
近期的 Alan 似乎已經比較少為單曲拍攝 MV，最近釋出的單曲，沒有 MV 的比重蠻高的，就連這首和 Ava 合作、看起來是重點宣傳的單曲也沒有 MV，而是用歌詞版影片代替。不過在這樣的影片裡倒是也有將歌曲氣氛表現出來，並且在 YouTube 的瀏覽表現也還算不錯，兩週獲得了200萬的流量，而從社群上的宣傳短影片來看，或許之後還會釋出 MV 或視覺影片也說不定呢。
Alan Walker 一直以來都有持續不斷地釋出新作品，而這首〈FATE〉應該算是近期我最喜歡的一首了，不僅因為和熟悉的 Ava Max 合作，還因為他們完美地將想要傳達的那份神秘磅礡都展現了出來，不但又一次鑄造了精彩的合作曲，更像是以現在的電子流行音樂去對中古詩歌做出延伸，有種讓人在古典及未來之間穿梭的感覺，不但震撼而且過癮！希望很快我們就能獲得令人驚艷的現場演出！
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🎧〈FATE〉官方收聽連結：ffm.to/aw_fate
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精華 FAQ
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兩人繼2019年〈Alone, Pt. II〉後再度合作推出〈FATE〉，歌曲延續 Alan 擅長的神秘與遼闊感，也加入 Ava Max 渾厚嗓音，整體氣勢更宏大，呈現古典與電子流行交融的效果。
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因為 Alan 在歌中取樣 Carl Orff 為《O Fortuna》譜寫的經典旋律，這段音樂本身非常標誌性且磅礡，放進流行歌曲容易蓋過主題，但也讓作品更具史詩感與辨識度。
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文章認為〈FATE〉雖然沒有 MV、僅以歌詞版影片呈現，但仍成功傳達歌曲氛圍，YouTube 兩週已有 200 萬流量，並推測未來可能還會釋出 MV 或視覺影片。
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