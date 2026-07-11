2026-07-11 16:36 萍姐愛分享
【台中韓式拍貼推薦】Photoism勤美店全新開幕！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Photoism台中勤美店7月9日於勤美商圈全新開幕。
- 重點二：全台最大韓式拍貼店，配置7台拍貼機與多款背景。
- 重點三：店內還有Snapism韓星小卡機與豐富拍照道具。
韓國超人氣拍貼品牌Photoism正式進駐台中勤美商圈，於 2026 年 7 月 9 日盛大開幕！這間全新門市不僅是全台最大的韓式拍貼店，更打造寬敞舒適的拍照空間，規劃6台韓式拍貼機、1 台仰拍拍貼機，並提供白色、灰色、黑色、天空藍等多款攝影背景，搭配可愛動畫 IP、韓星聯名相框，以及琳瑯滿目的眼鏡與拍照道具，讓每一組照片都充滿韓系氛圍，除了拍貼之外，店內還設有近期超人氣的 Snapism 官方韓星小卡機，韓流粉絲也能輕鬆收藏官方授權小卡，Photoism 韓式拍貼｜台中勤美店，不論是情侶約會、閨蜜聚會、好友出遊，或是想來勤美留下旅行回憶的好去處！
Photoism 韓式拍貼｜台中勤美店
- 營業時間：10:00-22:00
- 地址： 1樓, No. 105號公正路西區臺中市403
- 官方ＩＧ請點我...
台中勤美店環境亮點
一走進店內，最大的感受就是空間真的非常寬敞、明亮，不像一般拍貼店需要排隊等待，在入口處有一個整理頭髮的區域，有提供離子夾跟梳子可以自由使用
店內一次規劃了7台韓式拍貼機可以使用，背景有白色、灰色、黑色、天空藍可以選擇，拍照動線舒適還有提供墊高的小台階，就算多人一起來也不用擔心太擁擠
其中一台拍貼機是很特別的仰拍式的拍貼機，背景顏色是很好看的紫色
道具區超豐富
不得不說，這家的道具真的很多，尤其是眼鏡款式超級豐富，不論想拍可愛風、搞怪風、韓系文青風，都能找到適合自己的配件
我們原本只是想快速拍幾張，結果光是在挑眼鏡、道具，就玩了好一陣子，完全忘記時間（笑），玩得超開心
如果是朋友聚會、情侶約會或姐妹聚餐後來拍，非常容易一路拍到停不下來喔！
韓星聯名、卡通IP聯名相框｜每次來都能拍不一樣
Photoism 最吸引人的地方，就是相框設計更新速度非常快，除了經典韓式拍貼框之外，還會推出各種：
- 卡通IP合作相框
- 季節限定設計
- 韓國藝人聯名相框
- 韓國偶像限定框
如果本身就是韓星粉絲，每次推出新聯名幾乎都會想再來拍一次！
Snapism 官方韓星小卡列印機
Snapism 是韓國官方授權的韓星照片列印服務，可列印官方授權設計的小卡，不同時期會推出不同藝人或主題（實際提供的內容會依現場公告為準）
如果本身就是韓團迷，來這裡除了拍貼之外，也別忘了看看有沒有自己喜歡的偶像喔！
拍貼誠品超滿意
我們是選擇基本框來做拍攝，四格需拍攝8張，六格需拍攝10張來做挑選，光是選照片就會選擇障礙（哈！），天空藍的背景紙，拍下來很有夏天氛圍
灰色背景拍出來，反而有一種時尚、沈穩的感覺
紫色拍出來有種魔幻感，拍起來也很好看
選擇好照片後，還可以選擇外框樣式、美顏程度、貼紙來裝飾
讓我覺得最驚喜的是，照片在印刷的過程，可以看到你在拍攝的小live影片，超級可愛，照片一是兩張，上面有QR CODE可以掃描，在72小時內下載影片留存
印出來的成品超級喜歡，店內也有提供塑膠套給你裝，如果你也喜歡韓式拍貼，很推薦你可以來拍看看喔！
一起看看影片吧！
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精華 FAQ
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Photoism台中勤美店於2026年7月9日在台中勤美商圈盛大開幕，店址位於西區公正路1樓，主打韓式拍貼與韓流周邊體驗。
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店內空間寬敞明亮，規劃7台拍貼機與1台仰拍機，提供白、灰、黑、天空藍與紫色背景，還有整理頭髮區、離子夾和墊高台階。
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除了韓式拍貼，現場還設有Snapism官方韓星小卡列印機，並提供大量眼鏡與道具、聯名相框等選擇，讓粉絲能一次拍照與收藏。
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