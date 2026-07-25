【「這是幫你存著的嫁妝」，32年後變成一場官司】—— 家裡的錢你以為說清楚了，但法院不這樣認為

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉女匯款32年主張保管嫁妝，法院認定合意不足。

劉女匯款32年主張保管嫁妝，法院認定合意不足。 重點二： 家人金錢往來若無書面證據，口頭約定難以舉證。

家人金錢往來若無書面證據，口頭約定難以舉證。 重點三：家庭財務安排還牽涉贈與稅與消滅時效風險。

你有沒有這樣做過？

把一筆錢交給家人，說「你幫我存著」、「先放你那邊」、「以後我要用」。沒有紙，沒有字，只有一句話，和你以為的那份信任。

台南有一位劉姓女子，就是這樣過了32年。從1994年開始，她每個月把5萬元匯進媽媽的郵局帳戶，說好是保管嫁妝。幾年下來，她主張的金額累積到360萬元。

後來，那筆錢再也沒有回來。

她去告了。台南地方法院的判決，給了她一個她最不想聽到的答案：既然你無法證明雙方有保管的合意，這個案子，不成立。

那360萬，就這樣在法律的語言裡消失了。

▋你以為家人之間不需要講清楚，但這件事代價很大

很多人第一個反應是：「我家不會這樣，我媽、我爸、我老公不可能。」這種感覺，劉女32年前一定也有。問題從來不是那個人「壞不壞」，而是關係變了之後，記憶會重新被詮釋。今天的「保管嫁妝」，明天可能變成「孝親費」，後天可能變成「贈與」，再後來可能根本想不起來當初說了什麼。

人的記憶，在金錢面前，從來不是可靠的。

劉母說，那是孝親費，從來沒有約好過幾百萬。劉女說，那是保管的嫁妝。同一筆匯款，兩種截然不同的解讀。誰對？

法院說：我沒有辦法判斷，因為你們都沒有書面記錄。

最後輸的，是主張有約定的那一方。

▋關鍵1：「口頭說好」的保存期限，遠比你想的短

法律上，「消費寄託」——即委託他人保管金錢——的成立，要求雙方有明確的合意。不是「我覺得我們說好了」，而是「可以在法庭上被證明的合意」。家人之間的對話沒有見證人，沒有錄音，沒有文字。30年後，你的記憶會告訴你一個版本，對方的記憶會告訴他們另一個版本。

更麻煩的是：劉母還提出了時效問題。依民法規定，一般請求返還的消滅時效為15年。

30年的事，不論當初說好了什麼，光是時間這一道關，就已經很難過了。

▋關鍵2：家庭內的金錢往來，稅務風險你看見了嗎

許多人沒有想到的是：家人之間的金錢移轉，在國稅局眼中有明確的分類。

每年每人對他人的贈與，超過244萬元（目前免稅額，實際以當年度規定為準）即須申報贈與稅。孝親費在一定範圍內屬生活費用，通常不構成贈與，但金額龐大、缺乏記錄，可能被重新認定。

劉女的案子如果當初被認定為「贈與」，不只無法要回，還可能面臨稅務上的另一層問題。這是很多家庭根本沒有想過的事：給出去的錢，不只是「能不能要回來」的問題，還有「給的方式對不對」的問題。

▋關鍵3：「等到出事才處理」，往往已經來不及

大多數的家庭財務糾紛，不是因為某一方刻意為惡，而是因為當初沒有說清楚，結果在某個時間點上，雙方的記憶開始出現落差，然後越走越遠。

等到進了法院，關係早就破裂了。

書面記錄的意義，從來不是為了「防備」家人，而是在時間還沒有改變一切之前，把當下雙方的共識，用文字固定下來。

這份固定，既保護你，也保護對方。

許多家庭的問題，不是沒有愛，而是愛裡面從來沒有留下任何可以被查核的記憶。

▋你現在還有時間，但不是無限期的

這個案子不是特例。台灣每年有多少家庭，正在承受類似的結局，只是沒有上新聞？

如果你現在家裡有任何「說好了但沒寫下來」的金錢安排——

幫孩子保管的紅包、替父母管的房子、給長輩的生活費、和另一半講好的財務分工——

現在，就是寫下來的時候。

不是因為你不信任對方。

而是因為你不知道32年後，你們還能不能用同一個版本記得這件事。





我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。