2026-07-13 14:25 失敗要趁早-張念慈
被嫌單眼皮「不可能當演員」，蘇志燮為何反而紅了30年？從《金特務》看缺點如何變招牌
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：蘇志燮以《金特務》反差父親形象再度爆紅。
- 重點二：單眼皮曾被嫌棄，卻成為他最鮮明的招牌。
- 重點三：文章借蘇志燮經歷談個人品牌與逆境成長。
《金特務：本色回歸》真的太好看了！我原本期待值不高，想說就是超強老爸救女兒的老套劇情，結果一看就被蘇志燮圈粉。
蘇志燮飾演的金部長，表面上只是個普通到不能再普通的中年爸爸。每天上班、遇到不公義忍氣吞聲、用的是超老的掀蓋式傳統手機，為了不讓女兒被霸凌的事鬧大，願意在權貴家長面前下跪道歉。結果他沒有換來的風平浪靜，而是女兒神秘失蹤的噩耗。也就是這一刻，他脫下了眼鏡，脫下了那個唯唯諾諾的偽裝。
原來他不是普通的社畜爸爸，是南北韓都極度戒備的傳奇特工，代號 66。「既然這樣，那我就來當個無法無天的大叔吧！」這句台詞讓全網觀眾熱血沸騰，戲一開播就衝上收視冠軍。他不是要當英雄，他只是要把女兒帶回家。這種劇為什麼好看？除了蘇志燮身材超好很養眼（喂~)，更重要的一個人，終於為了重要的人，把藏了很久的自己活回來。
最圈粉的，從來不是完美，是反差
《金特務》最迷人的地方，不是蘇志燮有多帥、多能打、多像韓版即刻救援。真正迷人的，是反差。他可以是那個安靜、沉默、被人看輕的爸爸，也可以在女兒出事後，一秒變成最危險的男人。這也是為什麼觀眾會被他圈粉。
因為強大如果只有強大，其實也就理所當然。但一個人明明很強，卻願意為了家人把鋒芒收起來；明明有能力毀掉對方，卻先選擇忍耐；明明身上都是故事，卻只想把日子過平凡。這種人，才有厚度。
角色如此，演員本人其實也是。很多人現在看到蘇志燮，會覺得他就是天生的男神、天生適合演硬漢、天生站在鏡頭前就有氣場。我在《金特務：本色回歸》後，才開始認識蘇志燮，發現他剛出道時，並不是一路被看好。
他被批一輩子別想當演員，卻沒有讓自己迎合世界
1995 年，蘇志燮以模特兒身分出道去試鏡，聽到最多的評語不是稱讚，而是嫌棄：眼睛不適合演戲，單眼皮沒精神，乾脆去動個手術把眼睛整一整。甚至有人當面丟下一句話：你這輩子都當不了演員，別再想了。你看，多熟悉。很多人的人生，一開始也是這樣被貼標籤的。
你太安靜，不適合當講師。你太理性，不適合寫社群。你年紀太大了，現在開始經營個人品牌太晚。你不是本科系，誰會相信你？你粉絲又不多，憑什麼教別人？別人一句話，就想批判你一路以來的人生。可是蘇志燮沒有嫌棄自己的單眼皮，他沒有去迎合別人的觀點。
2004 年，他憑《對不起，我愛你》裡那個滿身傷痕的車武赫一角一戰爆紅，掀起亞洲大叔風潮。那雙曾經被嫌棄的眼睛，那份被說「太犀利」的眼神，後來成了觀眾一眼就認得出他的招牌。
個人品牌最重要的，不是變成別人喜歡的樣子
我常跟學生說，經營個人品牌最怕的，不是你不夠完美。最怕的是，你一開始就急著把自己變成市場上已經存在的樣子。別人活潑，你就逼自己活潑。別人講話很嗨，你就逼自己很嗨。別人拍短影音很浮誇，你也逼自己浮誇。最後你辛苦地變得很像別人，卻沒有人記得你是誰。
蘇志燮最值得學的地方，是他沒有把自己的「不像主流」當成缺陷。他安靜、慢熱、話少，甚至帶一點距離感。可是他沒有硬把自己包裝成綜藝咖、社交王、熱鬧型男神。他把冷、靜、沉、狠，慢慢磨成他的氣場。
當年被嫌棄的單眼皮，後來成為觀眾一眼就認得他的符號。這就是個人品牌的核心。真正有記憶點的人，不是沒有缺點的人。而是他知道怎麼把自己的特質，變成別人記得住的理由。
被看不起的時候，不要急著證明，先繼續練
蘇志燮原本是游泳選手，練了11年，高三那年還拿下全國第四名，已經憑成績保送體育大學。只是家裡經濟不寬裕，為了盡快賺錢貼補家用，他放棄了運動員這條路，去參加了一場模特兒選拔。
他自己也坦承，當時就是為了賺錢，並不是因為熱愛表演才進來的。人很有趣，有時候你不是一開始就知道熱愛在哪裡，而是在撐下去的過程裡，慢慢遇見那個真正讓你想認真的自己。後來他因為《對不起，我愛你》爆紅，也曾在 2014 年前後陷入很深的低潮，對自己的表現極度不滿意，甚至討厭進片場。
但他沒有因為低潮就離開。他繼續拍、繼續調整、繼續轉型，從悲劇男神到《主君的太陽》裡完全不同以往的喜劇轉型，再到今天《金特務》裡這個為女兒暴走的父親。出道三十年、48 歲的他，不是一夕變強。他是用很多年，把一開始不被看好的自己，練成了別人無法取代的位置。
這也是我做圈粉寫作最想提醒大家的事。不要因為一篇文章沒人按讚，就急著懷疑自己是不是不適合。不要因為一支短影音沒流量，就覺得自己沒價值。不要因為別人一句「這樣不行」，就急著把自己整形成市場喜歡的樣子。你要做的，不是立刻討好所有人。你要做的，是找到自己值得被記住的地方，然後一次一次把它寫清楚、講清楚、做出來。
從《金特務》看個人品牌，我想給你3個建議
第一，不要急著修掉你的特徵。
你以為自己的慢熱、理性、年紀、經歷、傷口，是品牌缺點。但那可能正是你的辨識度。一個親職老師，不一定要永遠溫柔完美，也可以誠實說出自己曾經崩潰過。一個專業工作者，不一定要把自己包裝成大神，可以從「我以前也卡在這裡」開始。一個內容創作者，不一定要追所有流行；你真正要追的，是你自己最有力的觀點。
第二，把挫折寫成故事，不要只寫成抱怨。
被嫌棄、被忽略、被看不起，這些都可以寫。但重點不是「你看我多慘」，重點是「我後來怎麼理解這件事」。好的故事，不是把傷口攤開給人看，那只會得到同情。好的故事，是讓讀者透過你的傷口，看見他也可以走出去，那你會得到尊重。
第三，別只讓人看到你的成功，要讓人看到你的代價。
蘇志燮圈粉，不只因為他現在很強。是因為我們知道，他也曾經被否定、被打擊、曾經在低潮裡懷疑自己。當一個人的成功背後有過程，觀眾才會相信。當一個人的專業背後有代價，讀者才會靠近。
如果你正在經營個人品牌，請不要只寫成果、證照、頭銜、業績，讀者看完只會覺得你好棒棒，然後沒有然後。要記得寫你怎麼走到這裡。告訴大家你曾經怎麼不被看好，告訴大家你怎麼把別人嫌棄的地方，慢慢活成自己的招牌。
《金特務》接下來的劇情和發展，我非常期待。
蘇志燮最勵志的地方，是他用30年證明：當年別人說你不可能的地方，未必是你的缺陷。有時候，那正是你最該留下來、練下去、活成招牌的地方。不要急著變成別人眼中「比較適合」的樣子。你真正要做的，是把原本的自己，練到沒有人可以忽視。
精華 FAQ
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因為他演出一位外表平凡、實則是傳奇特工的爸爸，平時壓抑克制，女兒失蹤後立刻轉為強悍行動派，強烈反差讓角色更有層次，也更容易引發共鳴。
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他出道時曾被嫌單眼皮沒精神、根本不適合當演員，但他沒有迎合改變，反而把冷峻、沉默與銳利感保留下來，最後成為觀眾一眼就認出的個人標誌。
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文章建議不要急著修掉自己的特徵，要把挫折寫成故事而非抱怨，也別只展示成果，應讓人看見成功背後的代價，才能建立真正有記憶點的個人品牌。
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