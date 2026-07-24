【月薪3萬、存款不夠，她說：住鬼屋也沒差了】—— 台北凶宅滿租背後，藏著一個沒人說清楚的財務警訊

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北凶宅因租金低、地段佳而成小資族理性選擇。

台北凶宅因租金低、地段佳而成小資族理性選擇。 重點二： 月薪3萬族群因缺乏緊急預備金，住屋選擇被迫妥協。

月薪3萬族群因缺乏緊急預備金，住屋選擇被迫妥協。 重點三：文章提醒先檢查現金流、保險與資產累積三層退路。

▋她說，無形比房東好說話

林小姐，35歲，台北上班族，行政工作，月薪三萬出頭。找租屋找了一個月。看了五間，每一間都不算滿意，每一間都覺得貴。最後在某個臉書社團看到一則租屋文。地點：中山區錦新大樓。月租16,000，近捷運，格局不錯，已重新裝潢。

留言有人問：「那不是凶宅嗎？」

她說：「有差嗎。能住進去最重要。」

▋凶宅，成了台北小資族的「理性選擇」

那棟大樓，是真實存在的地方。走廊昏暗，六樓供奉上百個牌位，頂樓有小廟，屋齡近40年，曾奪走超過30條人命。台北人知道它的名字，也知道它背後的故事。

就是這樣一棟樓，300多戶幾乎天天滿租，有空房通常一週內就消失了。

理由一點都不複雜。月租比周邊便宜了三到四成，捷運走路五分鐘，生活機能完整。如果要買，1,200萬上下，比周邊中古大樓便宜了三四百萬，比新大樓更是少了六七百萬起跳。

北投的某大樓也是。三角格局、硫磺味、走路15分鐘到捷運，聽起來條件不好，10坪套房350萬，去年還是賣了6到8戶。

房仲說：「總價低、好出租，市場就是有這樣的需求。」

▋「窮比鬼可怕」——這句話，我想了很久

網友在新聞下面留言說：「窮比鬼更可怕。」大家笑著傳，笑完繼續刷下一篇。

但我停在那句話上面，有點說不出話來。

因為那句話說的，不只是錢多錢少。說的是，一個人在財務上沒有任何緩衝的時候，連「我要住在哪裡」這個問題，都變成了不得不的答案。

很多努力工作的女生，不是不在意住的地方。只是帳戶裡的數字，讓她沒辦法在意。

▋什麼叫做「有退路」？

緊急預備金，是第一件事。

台北一個月生活支出至少兩三萬，手邊如果沒有3到6個月的備用金，任何突發狀況都能讓你的財務立刻出現破口。這不是有錢人才需要規劃的事，是月薪三萬的人更需要提前備好的那條底線。

收入保障型保險，是第二件事。

租屋族沒有房子、沒有股票，最大的資產其實是自己每天去上班的能力。這個能力一旦因為意外或生病暫時消失，租金、生活費、給家人的那筆錢，全部都會跟著懸在空中。一份合適的保障，能讓你在最難的時候，還有一筆錢穩住局面。

慢慢建立資產，是第三件事。

在台北存頭期款，很難，這是現實。但有計畫地把錢放在對的地方、讓資產慢慢替你工作，才能讓每一年的選擇，都比上一年寬一點。

▋她後來怎麼了？

林小姐搬進去的第三個月，傳了訊息給我。

「JT，我現在最怕的不是無形。是我手邊根本沒有任何應急的錢。」

「如果哪天生病，或者突然被裁員，我可能兩個月後就繳不出房租了。」

她問我，要從哪裡開始。

我說，今天先做一件事就好——打開帳戶，看一眼你現在還有多少個月的緊急備用金。就只是看一眼，算清楚，知道自己站在哪一個起點。

財務的改變，從來都是從願意看清楚那個數字開始的。

如果你讀到這裡，也有那麼一點點「我好像也沒有退路」的感覺——那或許就是一個好時機，認真看一次自己的財務現狀。





我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。