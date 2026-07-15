九歲孩子教會大人真正的金錢教育

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雲林古坑華南國小三年級孩子參與淨山後，理解真正的問題是農藥而非垃圾。

雲林古坑華南國小三年級孩子參與淨山後，理解真正的問題是農藥而非垃圾。 重點二： 孩子學習友善耕作與市場溝通，帶著自種蔬菜到雲林與台北華山擺攤銷售。

孩子學習友善耕作與市場溝通，帶著自種蔬菜到雲林與台北華山擺攤銷售。 重點三：他們賺得1萬1,600多元後全數捐出，完成價值、收入與回饋的完整循環。

第一次看到陳則佑的影片是在四月下旬。

忘了那時候是在臉書還是在 YouTube，只記得那支影片是在介紹一種很少見的可食用植物。我因為覺得那種植物很有趣，所以寫了一篇文章。

後來發現他有很多影片主題都是我喜歡的，於是就追蹤了他。

這次的影片是在 6/28 的晚上看到的，它的標題非常長，長到我完全不想複製過來，可是又很想讓大家知道這件事。

一萬一千六百多元。

很多人吃幾頓飯、買一支手機，這筆錢很快就花掉了。

可是，

如果這筆錢，是一群平均只有九歲、就讀雲林古坑華南國小三年級的孩子，一塊錢、一滴汗慢慢賺回來的，你還會覺得它只是一個數字嗎？

更讓人意外的是：他們沒有把錢留下來，也沒有分掉，而是全數捐了出去。

看到這個故事時，我腦袋裡一直浮現一句話：很多成年人努力學了一輩子的事情，這群孩子竟然在九歲就開始實踐了。

▋一場淨山活動，先讓孩子感受到成功，也重新理解問題

故事從一次淨山開始。

2025 年的秋天，在老師的帶領下，孩子們走進山林撿垃圾。

他們一路撿、一路找，直到山上幾乎看不到任何垃圾，每個人都累得滿身大汗，臉上卻寫滿了成就感。

他們以為：自己替地球做了一件大事。

就在大家準備下山時，一位路過的農夫看著他們說：「你們撿那些垃圾沒用啦！真正傷害這座山的不是垃圾，而是農藥。農藥滲透到土地裡面，你們把垃圾撿光有什麼用？」

短短幾句話，把孩子們剛建立起來的信心瞬間翻轉。

垃圾看得見，土地裡累積的傷害卻看不見。

大家第一次理解：有些問題只是表面，有些問題藏得更深。

▋想改變土地，就先學會照顧土地

受到這次衝擊之後，孩子們沒有放棄。

他們開始向友善耕作的農夫學習，學著不用大量農藥、學著照顧土壤，也學著等待每一次收成。

等到蔬菜終於長出來時，每個人都滿心期待。

結果，現實又替他們上了一課。

還是那位農夫，看著孩子們種出來的農產品，搖了搖頭。

「你們種的菜不可能賣掉啦！」

原因並不複雜。

友善耕作的蔬菜大小不一，外觀也沒有市場喜歡的樣子。

消費者習慣先挑漂亮的菜，很少有人會去思考，那份漂亮究竟付出了什麼代價。

孩子們第一次真正接觸市場。

努力，不一定有人買單。

理念，也不會自己變成訂單。

很多人以為：只要東西夠好，市場自然會接受。

可市場每天都在做選擇，每一次選擇之前，都需要先看見、先理解、先相信。

▋真正需要改變的，還有人們理解土地的方式

就在大家開始懷疑努力是否值得時，一位生態廚師來到了學校。

他提出一個改變所有人思考方向的觀點。

「我們採購什麼樣的食材，那塊土地就應該要被怎麼樣對待。」

接著，他帶著孩子們，把親手種植的友善農作物做成一桌料理，讓大家一起品嚐土地最真實的味道。

孩子們終於明白：自己手上的並不只是幾把蔬菜。

每一次採購，都代表一種價值選擇；每一次消費，都會影響土地未來的模樣。

市場每天都在做選擇，而每一次的選擇，也都在決定什麼樣的價值可以繼續存在。

他們終於找到問題所在。

如果沒有人願意聽完這個故事，再好的蔬菜，在市場裡也只是一把長得不夠漂亮的菜。

▋市場不理解，他們就自己去說故事

很多人遇到市場不接受，就選擇放棄。

這群九歲的孩子沒有。

他們先到雲林綠色隧道擺攤，很快便發現：遊客的數量有限，很難把理念傳播出去。

於是，他們開始寫計畫書、申請經費、安排交通、租遊覽車，一路從雲林前往台北華山。

這已經不只是一次校外教學，更像一場真正的市場實戰。

到了現場，他們沒有只是把商品擺在桌上，而是一位一位向陌生人介紹家鄉的山、介紹友善耕作、介紹農夫，也介紹他們一路走來遇見的困難。

他們沒有期待別人因為同情而購買，只是努力讓更多人理解，每一次採購，都可能影響一片土地未來的命運。

最後，他們成功賣出了產品，扣除成本後，賺進一萬一千六百多元。

真正讓我佩服的，不是這個數字。

是他們沒有一直抱怨市場，也沒有責怪消費者不懂。

他們選擇提升自己的表達能力，讓更多人看見產品背後真正的價值。

很多時候，一個好產品之所以沒有被看見，只是因為故事還沒有被好好說出去。

身為不動產從業人員，我看到這裡時感觸特別深。

好的產品需要被理解。

好的服務需要被看見。

好的價值需要被傳遞。





市場一直都有好的產品，更需要的是願意把故事說清楚的人。

在不動產行業裡，我每天都在面對成千上萬個選擇。

我越來越明白：市場很少因為你的理念很好，就主動替你成交；但市場一定會因為你的真誠與耐心，開始對你產生信任。

信任不是一句口號，它更像一筆存款。你每一次站在對方角度的誠實回答、耐心說明，都是在為這個帳戶累積餘額。

▋他們最後做出的選擇，比賺到這筆錢更珍貴

真正讓我震撼的，是故事的最後。

全班開始討論，這筆錢該怎麼使用。

有人以為孩子會想買東西，有人猜他們會留下來當班費。

最後，他們一致決定：把所有收入捐給那位生態廚師。





理由很簡單。

「因為廚師教會了我們怎麼面對問題、怎麼找到方法。」

他們希望：這筆錢可以支持廚師繼續做更多有用的事情。

後來，這筆經費投入了「海洋永續餐會」相關活動，也成為下一年度兒童永續教育的一部分。

看到這裡，我忽然理解：這群孩子完成的不只是一場校外教學。

他們親手完成了一次完整的價值循環。

發現問題、尋找方法、驗證市場、創造收入、投入下一次改變。

我之前一直以為：是大人在教孩子如何使用金錢。

看完這個故事才發現，這一次，換孩子替很多大人上了一堂課。

做不動產之後，我越來越相信一件事。

每一筆成交都同時包含了安心、信任，以及對未來生活的期待。

房子只是最後看得見的結果，真正促成一筆交易的，往往是前面累積的理解與信任。

這群九歲的孩子，最後用他們的選擇替大人們上了一課：錢的價值，不在於你把它留在身邊多久，而在於它離開你之後，點亮了什麼。

無論是買一包友善土地的蔬菜、買一間裝載未來的房子，還是做出一次關鍵的抉擇。

我們每一次轉出去的資源，其實都在決定這個世界，未來會變成什麼模樣。

——萬家鄉