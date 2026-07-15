2026-07-15 00:45 女子漾／編輯桑泥
秀智新劇《魅惑》開播前先複習！從《安娜》到《我的女神室友斗娜》，5部必看代表作盤點
「國民初戀」秀智即將帶著 Disney+ 原創韓劇《魅惑》強勢回歸！這部改編自同名人氣網漫的奇幻懸疑劇，由《觀相》、《緊急迫降》導演韓在林執導，搭檔金宣虎主演，講述一名畫家受邀替神祕女子繪製肖像，卻意外捲入跨越數十年的吸血鬼祕密與詛咒。
在《魅惑》正式開播前，小編帶你一起回顧秀智 5 部最具代表性的戲劇作品，看看她如何一路蛻變為實力派演員！
1.《Dream High》：國民初戀的起點
2011 年播出的《Dream High》可說是秀智演藝生涯的重要起點，她飾演懷抱歌手夢想的高慧美，與金秀賢、玉澤演、IU等人共同演出。青春熱血的劇情搭配音樂元素，不僅讓《Dream High》成為當年熱門韓劇，也讓秀智迅速打開知名度，奠定「國民初戀」形象。
2.《當你沉睡時》
2017 年的《當你沉睡時》，是許多劇迷心中的必追神劇。秀智飾演能透過夢境預見未來的南洪珠，與李鍾碩攜手阻止悲劇發生。懸疑、愛情與奇幻元素完美融合，加上兩人自然的化學反應，讓本劇至今仍是不少觀眾心中的經典作品。
3.《Start-Up：我的新創時代》
《Start-Up：我的新創時代》以韓國新創產業為背景，秀智飾演懷抱創業夢想的徐達美。劇中她詮釋年輕人在夢想、愛情與現實間的掙扎，真摯演出引發許多共鳴，秀智細膩的演技也獲得高度肯定。
4.《安娜》：顛覆形象的演技突破
2022 年的《安娜》被許多影評認為是秀智演員生涯的轉捩點。她飾演因一個謊言而改變人生的李由美，從平凡女孩一路走向失控的人生。角色內心層次複雜，也讓秀智成功擺脫過去甜美形象，憑藉精湛演出獲得百想藝術大賞電視部門女子最優秀演技獎提名，演技備受肯定。
5.《我的女神室友斗娜》：Netflix 人氣浪漫劇
2023 年 Netflix《我的女神室友斗娜》中，秀智飾演退隱偶像李斗娜，角色結合明星光環與孤獨內心，與梁世宗展開一段療癒又心動的愛情故事。秀智憑藉成熟自然的演出，再次證明自己不只適合浪漫愛情題材，更能細膩詮釋角色的情緒變化，也讓該劇登上多國 Netflix 排行榜。
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