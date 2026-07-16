2026-07-16 00:09 女子漾／編輯桑泥
Disney+《殺人者的購物中心2》開播前懶人包！第一季劇情、角色、伏筆一次整理
Disney+ 年度動作韓劇《殺人者的購物中心2》即將於 7 月 22 日正式上線，李棟旭、金慧峻領銜主演，故事將延續第一季結局，帶領觀眾再次踏入充滿殺手、軍火交易與跨國組織的危險世界。
如果你已經忘記劇情，或準備入坑，《殺人者的購物中心》第一季有哪些必知重點？小編一次整理給大家！
第一季劇情回顧
故事主角鄭智安（金慧峻 飾）從小父母雙亡，由叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）獨自扶養長大。某天她突然接獲警方通知，得知叔叔疑似輕生身亡，然而當她回到家後，卻立刻遭到來自世界各地職業殺手圍攻，也因此意外發現，叔叔經營多年的「購物中心」並非一般電商，而是一個專門販售武器、裝備與任務支援的地下軍火平台「Murthehelp」。
隨著故事推進，智安一邊設法活下來，一邊逐漸拼湊叔叔真正的身分與過去。
鄭進灣到底是誰？
李棟旭飾演的鄭進灣是整部劇最神祕的角色。表面上他是一位沉默寡言的叔叔，實際上卻曾是傭兵組織「Babylon」的重要成員，也是地下軍火平台「Murthehelp」的創辦人。他深知自己的過去終將帶來危險，因此從智安年幼時便開始訓練她射擊、防身、危機應變等求生能力，看似嚴格，其實一直默默替姪女鋪好生存之路。
第一季留下哪些伏筆？
第一季最令人震撼的，莫過於最後揭曉鄭進灣並未真正死亡。
原來他刻意策劃假死，不只是為了引出敵人，也是為了確認智安是否已具備獨當一面的能力，這個結局不僅解答部分疑問，也正式為第二季埋下伏筆。
第二季的新看點
根據官方公開資訊，《殺人者的購物中心2》將以智安正式接掌「Murthehelp」為故事主軸，並與回歸的鄭進灣聯手，對抗全面來襲的Babylon組織，同時加入日本與其他國際勢力，讓戰場從韓國擴展至更龐大的跨國殺手網絡，動作場面與世界觀都將全面升級。
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