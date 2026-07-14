三妻四妾背後藏著一套人生分級制度

AI重點 文章重點整理： 重點一： 三妻四妾只是口語，古代實為嚴格的婚姻分級制度。

三妻四妾只是口語，古代實為嚴格的婚姻分級制度。 重點二： 正室、繼室、平妻與妾室各有名分、權利與繼承差異。

正室、繼室、平妻與妾室各有名分、權利與繼承差異。 重點三：連房間位置、出身血統與契約，都決定女性在家中的地位。

7/1的白天，我出門跑了好幾個地方。

有些事情順利完成，有些只能留到下一次。

回家後又遇到一些事情，腦袋一直靜不下來。

為了轉移注意力，我打開臉書，開始滑 REELS。

滑著滑著，一支節奏明快的樂曲鑽進耳朵，旁白的女聲劈頭就說：「都聽過三妻四妾吧？」





我頓了一下，想起自己打開臉書的初始動機，最後還是沒有滑走。

很多人聊到古代婚姻，第一個想到的，幾乎都是「三妻四妾」。

有人羨慕古代男人可以左擁右抱，有人把它當成封建社會的代表名詞。

我原本也以為：這只是古代男人可以娶很多老婆的故事。

直到一路整理資料，我才發現：眼前慢慢浮現的，不是愛情，而是一套分工極細、層層分級的權力制度。

每一個稱呼，都代表不同的權力、待遇、財產、子女身分，以及死後能不能進入祠堂。甚至連住在哪一間房，都已經決定了自己的位置。

▋「三妻四妾」只是口語說法

大多數人以為，古代真的可以同時擁有三個妻子、四個妾。

事實上，「三妻四妾」更像一句流傳已久的民間俗語，用來形容豪門大戶後院人口眾多，並不是法律真的有明文規定可以娶幾個老婆。

真正站在家族最高位置的人，自始至終只有一位。

那就是正室。

正室經過完整婚禮程序，完成六禮，獲得宗族承認，也是唯一受到法律正式保障的配偶。

她主持家務、祭祀宗廟，所生的孩子就是嫡子，光是這個身分，就已經決定了繼承順位與家族資源。

整理到這裡，我忽然發現：很多人以為這是在規範婚姻，但它同時也是一套財產管理制度。

誰能繼承土地、誰能分配家產、誰能代表家族祭祀，都有清楚的制度安排。

做不動產之後，我越來越常注意到這樣的事情。

很多家族最後爭執的，表面上是房子，真正牽動所有人的，往往是身分、權利與繼承。

▋繼室，看起來升官，真正接手的是一個高風險位置

如果正室去世，家族通常會再迎娶一位新的妻子，也就是繼室，俗稱填房。

表面上，她同樣屬於正妻；可是只要前一位正室留下嫡子，事情往往就開始變得複雜。

新的正妻如果再生孩子，兩房之間很容易因為家產、地位、繼承權而產生衝突。

許多家族的內鬥，都是從這裡開始，然後一步一步擴大。

填房看起來像升官，真正接下的，卻是一個充滿變數的位置。

▋還有一種「兩頭大」

看到這裡，我原本以為制度已經夠複雜了。

沒想到，古代還有另一種特殊情況。

有些商人長年在外經商，或官員長期駐外任職，可能會在另一個地方再建立家庭。

這種現象叫做「平妻」，也有人稱「 兩頭大」 、「 對房大」 。

兩邊都像正妻，兩邊都有家庭。

這種安排背後往往充滿了生意、人脈與地方經營的現實精算。

雖然官方律法對此始終模糊甚至禁止，但在民間，這類為了跨區域資產配置與市場開拓而產生的「雙正妻」現象，實質上維持了相當長的一段時間。

▋妾室裡面，還有一整套排名

很多人把妾都當成同一個等級。

真正整理之後才知道，妾室自己也有完整的階梯。

地位比較高的是側室、副室，她們擁有正式名分，有些甚至會被記錄進家族資料。

其中最特別的是媵妾。

她們源自古老的媵婚制度，正妻出嫁時，同宗族的姐妹或侄女可能一起陪嫁。

因為和正妻有血緣關係，也等於多了一層天然保護；對家族而言，更像替血脈多加了一道保險，所以她們的地位自然高於一般妾室。

▋連房間位置，都在說明你的地位

古人的很多稱呼，本身就是一種空間設計。

像是「偏房」這個詞，本身就是一種強烈的空間暗示。

它直接界定了居住者在正房之外的邊緣位置。

在那個時代，不需要查看任何登記文件，只要觀察一個人住在哪個房間、使用什麼格局，她在家族高塔中的權力順位便一目了然。

侍妾則更偏向生活照顧，她們主要負責服侍主人起居，生兒育女反而不是最重要的工作，因此地位也低於正式有名分的側室。

再往下，還有陪房。

陪房原本是跟著正妻一起進門的僕役，有些後來受到男主人寵幸，被收為妾。

因為和正妻原本就有主僕情分，所以多少還能獲得一些照顧。

▋離主人最近的人，未必站得最高

古裝劇常把通房丫鬟拍得很受寵。

我以前也一直以為，她們應該是最有機會翻身的人。

查完資料才知道，通房之所以叫通房，是因為房間與主人相通，方便隨時侍奉主人。

距離最近，並沒有替她們換來更高的地位。

她們往往沒有正式名分，介於婢女與妾之間，很多人一輩子都沒有真正翻身的機會。

看到這裡，我又想到一件很有意思的事。

在地政資料裡，一個稱呼代表一種法律身分；在古代後院中，一個稱呼同樣代表一種權利。

正室、側室、外室，看起來只是不同名稱，背後卻連結著完全不同的待遇與命運。

▋家門之外，人生更加沒有保障

如果連家族體系都進不去，命運通常更加艱難。

例如外室。

男人另外安置在外面的女人，生活費有人提供，但不列入族譜，孩子通常也屬於私生子。

還有外婦，多半指婚姻之外的私情對象。

一旦曝光，制度的冷酷就會完全顯現。

缺乏了宗法制度的正式登載，她們拿不到名分，分不到財產，更得不到家族承認，生活完全依賴男主人的個人信用。

▋出身，往往比受寵更重要

古代後院，非常重視門第。

青樓女子即使因為才藝、美貌受到男主人喜愛，也很難真正融入家族，常常遭到正室與其他妾室排擠。

看到這裡，我忽然明白了一件事。

古人一直強調門當戶對，背後牽動的不只是婚姻。

在這套制度裡，出身、血統、家世，往往比一時的寵愛更有分量。

▋還有一種制度，看得讓人久久無法移開目光

所有身分裡，最讓我印象深刻的是「 典妻」。

它是一種有期限的契約。

家境困難的人，把自己的妻子或女兒典給別人；期限到了，再把人領回。

看到這裡，我腦袋裡浮現的不是婚姻，而是一張租約。

人在契約裡，可以被約定期限、被交付、再被領回。

女性同時成了勞動力，也是生育工具，至於人格與自由，幾乎沒有多少可以選擇的空間。

一路整理下來，我才發現，很多人討論三妻四妾時，總把焦點放在男人可以擁有多少女人。

可是整套制度真正管理的，遠遠不只婚姻。

它管理的是身分、財產、血脈，它安排的是權力、繼承、人生。

也因為從事不動產工作，我越來越喜歡從制度的角度閱讀歷史。

很多人談房子，最後談的往往都不是房子本身，而是家庭、信任、繼承與權利。

做了不動產這行後，我越發覺得歷史是一面鏡子。

古代人用宗法與稱謂劃分階級，現代人用法律與合約保障權益。

形式變了，但人性對於名分、財產、安全感的權衡與爭奪，從來沒有變過。

那些寫在古籍裡的稱呼，或者今天登記在謄本上的名字，背後折射出的，其實都是同一件事。

在制度的巨輪下，每個人都在努力為自己和下一代，爭取一個能安身立命的位置。





——萬家鄉