益富×Hello Kitty 推出超萌「益富 易富」限定收藏款周邊！

不老男神蘇志燮最新作品《金特務：本色回歸》一上線就衝上排行榜第一！「大蘇」這次再度挑戰硬派動作角色，從俐落打戲、低沉嗓音到壓迫感十足的眼神，每一幕都讓人秒懂什麼叫做「真正的男神不用用力耍帥」。

《金特務：本色回歸》劇照。圖片來源：Netflix提供

出道多年來，蘇志燮從憂鬱深情男主、冷酷黑幫角色、浪漫喜劇男神，一路演到特務爸爸與復仇硬漢，作品類型橫跨愛情、奇幻、動作、犯罪與醫療律政。這篇幫大家整理蘇志燮必看8部經典作品，如果對《金特務：本色回歸》意猶未盡，快把這篇收藏起來，一起重溫男神的代表作吧！

精華 FAQ Q1：《金特務：本色回歸》裡蘇志燮飾演什麼樣的角色？ 他飾演表面是地方銀行職員、實際上曾是代號66的傳奇特工金部長，獨自扶養女兒，當女兒遭綁架後重回危險世界，展開追查與救援。

Q2：文章為什麼把《主君的太陽》列為蘇志燮必看代表作？ 因為他在劇中飾演高冷毒舌的朱中元，從只重利益的商場社長，逐漸變成女主最安心的依靠，霸總氣場與反差萌都非常鮮明，記憶點極高。

Q3：這篇文章整理蘇志燮作品時，主要強調了哪些戲路特色？ 文章強調他戲路非常廣，能演憂鬱深情男主、冷酷黑幫、浪漫喜劇男神，也能詮釋特務爸爸與復仇硬漢，展現沉默眼神與情感張力兼具的實力。

蘇志燮必看代表作1.《金特務：本色回歸》

蘇志燮在《金特務：本色回歸》再度展現硬派動作男神魅力，這次他飾演表面低調、實則戰力驚人的單親爸爸金部長，把「父親的溫柔」與「傳奇特工的狠勁」演得很有反差。劇中不只有近身格鬥、追逐救援等高張力場面，也能看見他面對女兒時壓抑又深沉的情感，讓角色不只是會打，更有強烈的情緒重量。

《金特務：本色回歸》劇照。圖片來源：Netflix提供

《金特務：本色回歸》劇照。圖片來源：Netflix提供

《金特務：本色回歸》劇情簡介

《金特務：本色回歸》劇情講述地方銀行職員金部長獨自扶養女兒，看似過著平凡生活，實際上曾是代號「66」的傳奇特工，過去執行過許多高風險秘密任務。當女兒突然遭到綁架，他被迫重新拾起塵封多年的身分，踏入黑幫、犯罪組織與情報勢力交錯的危險世界，一路追查女兒下落，也讓被他刻意隱藏的過去再次浮上檯面。

蘇志燮必看代表作2.《無赦之仇》

《無赦之仇》可以看到蘇志燮更狠、更冷、更粗獷的一面！他在劇中飾演曾經離開黑幫世界的南基準，整個角色帶著壓抑多年的怒氣與孤獨感。這部作品主打黑幫復仇與拳拳到肉的動作場面，蘇志燮不需要太多台詞，光靠沉默、眼神和打鬥節奏，就能撐起角色的危險氣場。

《無赦之仇》劇照。圖片來源：Netflix提供

《無赦之仇》劇照。圖片來源：Netflix提供

《無赦之仇》劇情簡介

《無赦之仇》劇情講述南基準曾是黑幫成員，為了脫離組織，他甚至自斷阿基里斯腱，決心遠離過去的血腥生活。多年後，弟弟南基錫卻捲入幫派鬥爭並離奇身亡，讓南基準不得不重返黑暗世界，他一邊追查弟弟死亡真相，一邊面對昔日組織與敵對勢力的威脅，展開一場沒有退路的復仇行動。

《主君的太陽》是很多觀眾入坑蘇志燮的經典韓劇！他飾演高冷毒舌的商場社長朱中元，從一開始只講利益、不信感情，到後來慢慢成為女主角最安心的「防空洞歐巴」，反差萌非常強，這部把奇幻、鬼魂、浪漫喜劇融合得很有記憶點，也讓蘇志燮的霸總魅力多了一層可愛感。

《主君的太陽》劇照。圖片來源：SBS

《主君的太陽》劇情簡介

《主君的太陽》劇情講述太恭實在一次意外後開始看得見鬼，生活因此變得混亂又疲憊，某天她遇見大型購物中心社長朱中元，意外發現只要碰到他，身邊的鬼魂就會消失。為了得到短暫安寧，太恭實開始靠近朱中元，而朱中元也因她捲入一連串與鬼魂、過去祕密和感情創傷有關的事件，兩人在互相拉扯中逐漸產生感情。

蘇志燮必看代表作4.《對不起，我愛你》

《對不起，我愛你》是蘇志燮最具代表性的封神作品之一，他飾演命運坎坷的車武赫，把角色的孤獨、憤怒、脆弱和深情演得非常揪心。這部劇的虐戀濃度很高，車武赫在劇中飾演被世界狠狠傷過、卻依然渴望被愛的人，也讓蘇志燮「憂鬱男神」形象深植人心。

《對不起，我愛你》劇照

《對不起，我愛你》劇情簡介

《對不起，我愛你》劇情講述車武赫從小被父母拋棄，輾轉被收養後又遭遇多次傷害，長大後在異鄉過著流浪般的生活。某次意外後，他得知自己生命所剩無多，於是回到韓國尋找親生母親，卻發現母親與另一個兒子過著幸福生活，讓他心生報復，就在他準備用傷害來討回人生時，遇見善良的宋恩彩，兩人展開一段註定心碎的愛情。

蘇志燮必看代表作5.《我身後的陶斯》

《我身後的陶斯》讓蘇志燮從冷面特務變成社區奶爸，角色反差很有趣，他在劇中既要維持情報員的神祕感，又要應付小孩、鄰居和各種生活瑣事，常常一本正經地被現實打敗。比起沉重復仇或虐戀角色，這部可以看到蘇志燮比較輕鬆、可愛，也更有喜劇感的一面。

《我身後的陶斯》劇照。圖片來源：KKTV提供

《我身後的陶斯》劇情簡介

《我身後的陶斯》劇情講述NIS國情院情報員金本因任務失敗而被迫隱藏身分，改以平凡鄰居的姿態生活。某天，他發現鄰居高愛琳的丈夫意外死亡背後疑點重重，為了追查真相，金本開始接近高愛琳，甚至意外成為她一對龍鳳胎孩子的保姆，在調查過程中，他逐漸揭開丈夫死亡與大型陰謀之間的關聯，也和高愛琳及孩子建立起意想不到的情感連結。

蘇志燮必看代表作6.《看不見的愛》

《看不見的愛》是蘇志燮非常催淚的純愛電影代表作，他飾演曾經迷失人生的拳擊手張哲民，外表沉默冷硬，內心卻溫柔又自責。這部作品最動人的地方，是蘇志燮把角色的愛意都藏在眼神和細節裡，沒有太多誇張台詞，卻能讓觀眾感受到他對女主角的心疼與守護。

《看不見的愛》劇照。

《看不見的愛》劇情簡介

《看不見的愛》劇情講述曾是拳擊手的張哲民因人生走偏，曾淪為黑社會打手，後來靠打零工維生。某天，他遇見失明卻樂觀開朗的女子何靜華，兩人在相處中逐漸靠近，張哲民也因她重新燃起想好好生活的念頭，然而，他後來發現何靜華失明的原因竟與自己過去有關，讓這段愛情背負更沉重的命運與愧疚。

蘇志燮必看代表作7.《雨妳再次相遇》

《雨妳再次相遇》裡的蘇志燮非常溫柔，他飾演獨自扶養兒子的丈夫鄭宇振，把思念、悲傷和愛都藏在安靜日常裡。這部不是強烈狗血路線，而是用細膩情感慢慢堆疊淚點，讓觀眾看見蘇志燮不只適合演冷酷男神，也很適合詮釋溫柔爸爸與深情丈夫。

《雨妳再次相遇》劇照。圖片來源：截自網路

《雨妳再次相遇》劇情簡介

《雨妳再次相遇》劇情講述林秀雅離世前留下約定，告訴丈夫鄭宇振與兒子知浩，自己會在下一個雨季回到他們身邊。秀雅離開後，宇振獨自扶養兒子，努力維持父子倆的生活。沒想到一年後雨季來臨，秀雅真的再次出現在他們面前，卻失去了所有記憶。三人重新一起生活，也在有限的時間裡再次感受愛與告別。

蘇志燮必看代表作8.《峇里島的日子》

《峇里島的日子》是蘇志燮早期打開知名度的重要作品，他在劇中飾演冷靜內斂的仁旭，與趙寅成飾演的在民形成強烈對比。這部作品裡的蘇志燮不靠浮誇表演，而是用沉默、眼神和壓抑情緒製造存在感，也讓觀眾看見他早期「冷感男神」魅力的起點。

《峇里島的日子》劇照。圖片來源：SBS

《峇里島的日子》劇情簡介

花花公子在民到峇里島出差時，意外撞見未婚妻與她的初戀情人仁旭相會，三人的關係因此變得尷尬又複雜。與此同時，導遊水晶也被捲入這段情感糾葛，讓兩位男主角同時對她產生情感，四個人在愛情、階級、慾望與自尊之間不斷拉扯，最後走向難以挽回的悲劇。