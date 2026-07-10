2026-07-10 23:42 時尚品味生活誌
益富×Hello Kitty 推出超萌「益富 易富」限定收藏款周邊！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：益富攜手Hello Kitty推出「益富 易富」聯名限定贈品。
- 重點二：三款好禮包含泡麵碗、吹風機與法蘭絨毯，兼具可愛與實用。
- 重點三：活動分3階段舉行，購買指定品項或滿額即可兌換。
深耕台灣四十多年的專業營養品牌益富，今年攜手三麗鷗旗下人氣明星Hello Kitty，推出「益富 易富」聯名限定贈品，將營養補給與「健康才是真正財富」的品牌理念巧妙結合，透過Hello Kitty療癒可愛的陪伴，讓營養融入生活，一起實踐「益富 易富」的幸福日常。
益富與三麗鷗本次聯名活動，特別推出三款獨家限定好禮，包含：適合小資族可愛吸睛的「Hello Kitty造型泡麵碗」，讓吃泡麵也能吃出卡哇伊的氛圍感；兼具實用功能與細節質感的「Hello Kitty聯名吹風機」，讓每天整理儀容都充滿療癒感；以及柔軟親膚、溫暖舒適的「Hello Kitty法蘭絨毯」，為居家時光增添幸福氛圍。呼應「益富 易富」主題，本次Hello Kitty特別抱著象徵富足的銅錢，並以銅錢造型蝴蝶結及益富品牌色吊帶裙亮相，將健康、好運與幸福融入每一天。
長期關注國人營養需求的益富，秉持「用營養改變生活」的品牌理念，致力於提供優質營養補給，希望透過此次與三麗鷗的跨界合作，讓健康管理不再只是例行公事，而是成為一種充滿樂趣與期待的生活習慣。從餐桌時光、日常梳理到居家休憩，每一份聯名贈品都融入健康與陪伴的概念，希望讓消費者在生活中的每個角落，都能感受到益富對健康生活的用心與祝福。
「益富 易富」活動，將分3個階段週期，推出不同限定贈品。第一波自7月1日至8月31日止，凡購買指定品項兩箱，即可獲得益富 x Hello Kitty造型泡麵碗；第二波自8月1日至8月31日止，購買益富全品項滿6,000元（樂活系列及管灌系列除外），即可獲得益富 x Hello Kitty吹風機；第三波則於10月1日至11月30日登場，凡購買指定品項兩箱，即可獲得益富 x Hello Kitty法蘭絨毯。快和Hello Kitty一起加入「益富 易富」的健康行列，把健康、療癒與好心情一次帶回家！
相關產品與活動資訊，亦可於益富官網、各大藥局及網購平台洽詢與購買。
益富官網：https://www.enutrition.com.tw/
精華 FAQ
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益富此次攜手三麗鷗旗下人氣角色Hello Kitty，推出「益富 易富」聯名限定活動，將營養補給與可愛療癒元素結合，強調健康才是真正財富的品牌理念。
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活動共推出3款限定好禮，包含Hello Kitty造型泡麵碗、Hello Kitty聯名吹風機，以及Hello Kitty法蘭絨毯，分別對應餐桌、梳理與居家休憩等生活情境。
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活動分3個階段進行，7月1日至8月31日買指定品項2箱可得泡麵碗；8月1日至8月31日滿6,000元可得吹風機；10月1日至11月30日買指定品項2箱可得法蘭絨毯。
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