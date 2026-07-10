放颱風假別只看停班停課！這5個颱風冷知識，每個都顛覆想像

AI重點 文章重點整理： 重點一： 颱風命名最早源自美軍以女友或妻子名字代稱。

颱風命名最早源自美軍以女友或妻子名字代稱。 重點二： 研究發現女性名字颱風常被低估，死亡風險可能更高。

研究發現女性名字颱風常被低估，死亡風險可能更高。 重點三：台灣參與防災卻無命名權，且惡名颱風會永久除名。

放颱風假的時候，大家都在做什麼呢？

有人忙著追劇，有人補眠，有人研究到底冰箱裡還剩幾包泡麵。吾家老爺確認好家裡的防颱準備後，我坐在電腦前東翻西找，忍不住搜尋起「颱風冷知識」。原本只是想打發時間，沒想到愈看愈停不下來，還看到一個完全出乎意料的研究：原來，一個颱風名字，竟然可能影響人的生死。

如果今天有兩個颱風即將登陸，一個叫「亞歷山大」，另一個叫「亞麗珊德拉」，你直覺會覺得哪一個比較危險？大多數人的答案，竟然高度一致。更令人意外的是，這種直覺曾經與真實世界的死亡人數產生關聯。

看到這項研究以前，我一直以為颱風名字只是方便辨識的代號，沒想到背後還牽涉性別偏見、心理學、國際政治，以及台灣始終沒有命名權的現實。

冷知識一：颱風名字，最早竟然來自美軍的女朋友

第二次世界大戰以前，颱風並沒有名字。當時的氣象人員只能用經緯度或數字編號辨識，例如 28°08'N、67°56'W。平常整理資料或許還能應付，一旦遇到戰時通訊或緊急預警，這種方式既冗長又容易混淆。

1944 年，駐紮太平洋的美軍開始改變這件事。美國空軍（USAAF）氣象觀測員私下替熱帶氣旋取人名，其中最常出現的，就是他們女朋友或妻子的名字。一部分原因來自航海文化長久以來把海洋視為女性；另一部分則是許多人認為熱帶氣旋路徑難以預測，因此聯想到自己的另一半。今天讀起來有點哭笑不得，卻也反映當時濃厚的男性視角，全球氣象界後來也長時間採用女性名字命名颱風。

冷知識二：一個名字，真的可能影響你的生存機率

如果今天有兩個颱風即將登陸，一個叫「亞歷山大」，另一個叫「亞麗珊德拉」，你願意為誰提早撤離？

2014 年，普林斯頓大學心理系教授蘇珊．菲斯克（Susan Fiske）與研究團隊公布研究，發現歷史上使用女性名字的颱風，平均造成的死亡人數顯著高於男性名字。原因並非女性名字代表風雨更強，而是人們容易低估它的危險性。

心理實驗中，受試者普遍認為「亞歷山大」比「亞麗珊德拉」更具威脅；談到撤離意願，多數人也更願意因為「克利斯多福」提前離開，卻容易對「克莉絲汀」掉以輕心。原來，大腦有時會先替名字貼上標籤，再決定自己要不要提高警覺。

冷知識三：台灣每年迎戰颱風，卻沒有命名權

2000 年開始，西北太平洋颱風命名制度全面調整。現行制度由世界氣象組織（WMO）颱風委員會十四個成員，各提供十個名稱，共同建立一份一百四十個名字輪流使用的清單。

許多熟悉的名字，都有自己的文化背景。例如「軒嵐諾」是寮國提供，原本是當地一座石灰岩國家保護區的名稱；「莫拉克」則由泰國提供，意思是「綠寶石」。

但多數人不知道的是，台灣位處颱風主要侵襲路徑，每年承受巨大風雨威脅，卻因不是世界氣象組織成員，完全沒有參與這一百四十個名字命名的資格。即使某場颱風重創台灣，我們也無法像其他成員一樣提出命名或更名建議，這也是台灣在國際氣象合作中的一項現實。

冷知識四：有些颱風名字，只能用一次

一百四十個名字會輪流使用，但只要某個颱風造成極為慘重的人命傷亡與災害，它的名字就會被永久除名，不再回到清單。

「莫拉克」三個字，許多台灣人不用查資料，都知道它代表什麼。二○○九年八月六日至八月十日，莫拉克颱風侵襲台灣，中南部與東部降下刷新歷史紀錄的驚人雨量，引發嚴重土石流與洪災，更造成震驚全台的小林村滅村事件。官方統計，共造成六百七十三人死亡、二十六人失蹤。

災後，「莫拉克」正式從命名清單除名，由泰國提出的新名稱「艾莎尼」，意為「閃電」，接替使用。另一個被除名的名字是寮國提供的「納坦」，原意為「翠鳥」。由於重創菲律賓，也被永久撤換，改由「海神」取代。

冷知識五：男性名字，是一場平權運動爭來的

很多人不知道，颱風開始出現男性名字，背後還有一場平權運動。

1970 年代，美國「全國婦女組織」（National Organization for Women，NOW）成員羅克西．波頓（Roxcy Bolton）公開反對只使用女性名字命名颱風。她認為，媒體長期把具有破壞力的天然災害全部冠上女性名字，加深社會刻板印象。當時甚至有男性氣象播報員以「路徑扭捏」、「帶有挑逗意味」等字眼形容颱風，把嚴肅的天然災害變成帶有性別色彩的談資。

多年請願後，美國終於在 1978 年修改制度，開始採用男女名字交替命名。這份名單的改變，也記錄了一段平權運動留下的痕跡。

放颱風假的一天，我意外學到的一課

原本只是抱著好奇心搜尋颱風冷知識，沒想到最後記

住的，反而不是哪個名字最特別，而是蘇珊．菲斯克（Susan Fiske）的研究。

身為老師，我每天都提醒學生不要被第一印象牽著走；沒想到，連成年人都有可能因為一個名字聽起來比較溫柔，就低估了一場天然災害。很多偏見，不一定發生在人與人之間，有時也會悄悄影響我們面對風險時的判斷。

下次再聽到一個名字很好聽的颱風，我想，我會先確認家裡的手電筒還有沒有電、陽台是不是已經收拾好，再看看冰箱裡到底還剩幾包泡麵。