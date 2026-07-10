2026-07-10 19:59 女子漾／編輯王廷羽
第七屆台灣影評人協會獎7大亮點！《左撇子女孩》奪雙獎，翁倩玉隔47年再封后
第七屆台灣影評人協會獎今（10）日揭曉得獎名單，由鄒時擎執導的《左撇子女孩》一舉拿下最佳影片、最佳導演兩項大獎，成為本屆最大贏家。
泰國演員萬洛隆甘迦憑《白衣蒼狗》成為影評人協會獎史上首位外籍影帝，翁倩玉則以《陽光女子合唱團》奪下最佳女演員，睽違47年回歸台灣電影便成功封后。《大濛》則在最後一輪逆轉奪下最佳劇本，成為本屆另一大焦點，這篇帶大家一次掌握本屆7大得獎亮點、評選過程與完整得獎名單。
文章目錄
亮點1.《左撇子女孩》勇奪最佳影片
最佳影片競爭相當激烈，《左撇子女孩》與《大濛》一路纏鬥至最後一輪投票，最終《左撇子女孩》獲得近三分之二票數勝出。評審認為，《左撇子女孩》以細膩且充滿生活感的筆觸，描繪充滿韌性的女性生命故事，重新開拓當代台灣家庭電影的敘事可能，也證明低成本製作同樣能打造兼具國際視野與本土情感的優秀作品。
亮點2. 鄒時擎以一票之差奪最佳導演
除了最佳影片之外，鄒時擎也以《左撇子女孩》獲得最佳導演，評選過程中，《白衣蒼狗》導演曾威量、尹又巧，以及《左撇子女孩》導演鄒時擎一路激戰到最後一輪，最終鄒時擎以一票之差險勝，成功抱回最佳導演獎。鄒時擎表示，能獲得最佳影片與最佳導演雙項肯定，對她而言意義重大，也讓整個創作團隊備受鼓舞。
亮點3. 萬洛隆甘迦成影協獎首位外籍影帝
最佳男演員獎由《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦、《大濛》柯煒林與《我家的事》曾敬驊角逐，最終由萬洛隆甘迦脫穎而出，成為台灣影評人協會獎史上首位外籍影帝。
他在《白衣蒼狗》中飾演非法移工悟姆，夾在欠薪雇主與移工之間，同時肩負照顧病患家庭的責任。評審認為，他跨越語言隔閡，精準詮釋角色的掙扎、善良與無奈，在克制與情感之間取得絕佳平衡，為全片奠定沉穩而動人的基調。獲獎後，萬洛隆甘迦表示，身為首位得獎的外籍影帝深感榮幸，也非常感謝台灣影評人的肯定。
亮點4. 翁倩玉隔47年回歸台灣電影再封后
最佳女演員獎競爭同樣激烈，由《陽光女子合唱團》翁倩玉、《我家的事》高伊玲與《左撇子女孩》馬士媛展開三強對決。翁倩玉在《陽光女子合唱團》中飾演背負沉重過往的弒夫女囚，從壓抑隱忍、面對絕症，到透過音樂重新找回生命希望，層次豐富且情感細膩。
評審盛讚她精準掌握角色複雜心境，即使面對電影濃烈情感鋪陳，依然展現穩定且極具力量的演出，猶如整部電影的定海神針。翁倩玉感性表示，自己已經47年沒有回到台灣演出電影，一直在等待一個好機會，也感謝導演林孝謙邀請她演出這個珍貴角色。
亮點5. 《大濛》最後一輪大逆轉奪最佳劇本
最佳劇本獎原本由《左撇子女孩》一路領先，但最後一輪評選時，《大濛》的支持者積極提出作品的時代格局與創作難度，成功說服評審團完成逆轉。評審認為，《大濛》不僅延續陳玉勳對小人物與草根生命力的關注，更透過寓言式筆法描繪時代變遷，兼具人文關懷與社會觀察，被視為陳玉勳編劇生涯的重要突破。
亮點6. 《大濛》、《白衣蒼狗》選角團隊獲特別表揚
本屆特別表揚由兩組選角團隊共同獲得！《大濛》選角指導陳靜媚成功完成跨世代、多角色的大型選角工程，讓每位角色都恰如其分地融入故事之中。《白衣蒼狗》選角指導游惠雯、王彥蘋、Soifa Saenkhamkon與Tippawan Roomfour則成功集結泰國演員、台灣演員、資深影人與素人演員，共同打造真實且充滿張力的移工故事，獲得評審高度肯定。
亮點7. 花蓮鐵道電影院獲特別貢獻獎
今年特別貢獻獎頒給花蓮鐵道電影院，作為東部少數具備專業設備的藝文電影院，花蓮鐵道電影院長期推動電影文化扎根，不僅提供常態電影放映，也透過行動電影車深入花蓮各鄉鎮，讓更多民眾接觸電影藝術。此外，團隊也積極投入青少年評審培育、電影工作坊與在地影像創作，持續為東台灣培養下一代影視人才，因此獲得影評人協會表揚。
精華 FAQ
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由鄒時擎執導的《左撇子女孩》拿下最佳影片與最佳導演，且在最佳影片投票中擊敗《大濛》，以近2/3票數勝出，成為本屆最大贏家。
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萬洛隆甘迦以《白衣蒼狗》成為台灣影評人協會獎史上首位外籍影帝；翁倩玉則憑《陽光女子合唱團》奪最佳女演員，並在相隔47年後回歸台灣電影再度封后。
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《大濛》先在最佳劇本獎最後一輪逆轉勝出，展現題材與創作難度的優勢；此外，作品的選角團隊也獲特別表揚，並與《白衣蒼狗》一起獲得本屆特別肯定。
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