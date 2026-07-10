2026-07-10 18:45 老蕭 好房抱抱
屋主說不會淹水，你敢信嗎？買房別被騙！颱風天教你5步驟查房子會不會淹水
買房時問屋主：「這裡會不會淹水？」你得到的答案，通常只有兩種。「不會啦，我住這麼久都沒遇過。」或是：「除非雨真的很大，頂多到前面一點點而已。」問題是，有屋主也不會跟你說，更別期待連住都沒住那的仲介跟你打包票。
沒多久內湖大水，今天又有強颱巴威，都是幾個小時的一場暴雨。但賠掉的可能不只是家具電器、名車，更慘的是還得請假清理家園；家裡有長輩、行動不便者，甚至會丟了性命。
我曾經遇過一組客戶，每次看房都會反覆問我：「這附近會不會淹水？會的話，我們就不要。」一開始，我只覺得他們特別謹慎。但每次詢問屋主，得到的答案幾乎都一樣：「不會。」「很少啦。」「雨真的很大才有一點點。」從這些回答裡，可以感覺到屋主刻意避重就輕。
後來有一次聊天，我才知道，他們之所以這麼在意，是因為以前住家曾經淹水。當時長輩無法及時離開，傷口長期浸水潰爛，後來導致截肢。這是他們心中一輩子的自責。
那一刻我才明白，他們問的從來不只是：「車子會不會泡水？」而是：「我的家人能不能平安？」今天跟大家分享一個查淹水的網站，教大家把安全掌握在自己手上「NCDR 3D災害潛勢地圖」。
五個步驟跟著我操作
第一步：搜尋地圖
搜尋「NCDR 3D災害潛勢地圖」，進入首頁後點選：「地圖查詢」→「進入地圖」，地圖內可以查詢淹水、坡地、斷層、土壤液化等不同災害潛勢。
第二步：輸入完整地址
最好輸入：縣市＋行政區＋路段＋門牌。因為同一個社區，不同棟別、地下室入口與道路高低，都可能影響實際淹水風險。
第三步：開啟淹水潛勢圖層
在功能選單中找到：「潛勢分析」→「淹水潛勢」，接著選擇不同降雨情境。
不要一開始就只看最極端的雨量，建議由小到大測試：先看「6小時150毫米」。如果在這個情境下就已經出現顏色，代表相對較低的降雨條件下，就可能存在積淹水潛勢。
接著再看：6小時250毫米、12小時300毫米。最後再用：24小時500毫米、24小時650毫米，進行極端豪雨壓力測試。
這時候重點不是只有「有沒有顏色」，而是要看：物件是否比周邊更早出現淹水、顏色是否特別深、淹水範圍是否集中在社區入口，以及地下室車道是否位在模擬淹水範圍。
第四步：看懂顏色
一般來說：顏色越淺，模擬淹水深度越低；顏色越深，模擬淹水深度越高。但請記住：沒有顏色，不代表保證不會淹水。因為排水孔堵塞、地下室坡道過低、社區地坪落差、抽水設備失效，或短時間雨勢過大，都可能造成單一建物進水。
第五步：再查歷史淹水紀錄
除了模擬潛勢，也要開啟：「近五年淹水調查位置」，或「歷史淹水紀錄」，看看物件附近有沒有實際發生過淹水。即使房子本身沒有顯示顏色，但如果隔壁巷口、前方主要道路，或地下室入口附近有歷史淹水點，也不能直接認定這裡安全。
最後，搭配鄰居的訪談確保資訊無誤。現在的天氣變化越來越難預測，買房前多花半小時調查，可能替你守住的，不只是百萬裝潢與車子，而是一個家庭，能不能安心回家。