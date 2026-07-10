ATEEZ崔傘不只震胸肌！「崔有罪」私下8件事超反差，舞台惡魔竟愛抱娃娃睡覺

ATEEZ 崔傘最近真的太紅了！隨著新歌〈BAD〉回歸，他憑藉超強舞台掌控力與話題十足的「震胸舞」掀起熱議，讓不少網友笑說「只是滑到影片，結果直接入坑」。舞台上被粉絲封為「人間撒旦」、「崔有罪」的他，私下卻藏著超反差的一面，是個愛撒嬌、愛抱娃娃的反差萌男孩！這篇就跟著女子漾一起認識崔傘的8件事～

ATEEZ崔傘1. 名字來自父親的期望

崔傘1999年7月10日出生於韓國慶尚南道南海郡，韓文名字為「최산」，其中「산」在韓文中就是「山」的意思。這個名字來自父親的期望，希望他能像山一樣穩重可靠，成為別人遇到困難時可以依靠、獲得安慰的存在，也因為「산」的發音與中文「傘」相近，華語圈粉絲便親切地稱他為「崔傘」。

圖片來源：IG @choi3an

有趣的是，這個名字也像提前寫下他的個性！私下的崔傘相當重感情，經常留意成員的情緒，遇到別人低落時，也會主動陪伴、傾聽，比起只在舞台上發光，他更希望自己能成為身邊人的力量。

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ATEEZ崔傘2. 從小學跆拳道，擁有黑帶實力

崔傘的父親經營跆拳道館，因此他從小就在道館環境中長大，也接受過長時間的跆拳道訓練，並擁有黑帶資格。跆拳道不只讓他具備良好體能，也訓練出柔軟度、平衡感與瞬間爆發力，這些能力後來都反映在舞蹈表現上，像是快速收放動作、精準控制核心，以及在高強度編舞中維持穩定重心，都是崔傘舞台特別有力量感的原因。

崔傘曾提過，跆拳道背景對舞蹈有很大幫助，觀眾看到的「用力」並不是單純大動作，而是他能在節拍落下的瞬間，把力量集中到胸口、肩膀或手臂，再迅速收回，才會讓每個動作看起來乾淨又有衝擊力。

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ATEEZ崔傘3. 苦練2年3個月才成功出道

崔傘從學生時期就對音樂與舞台充滿興趣，在南海中學時期曾組過樂團，也開始接觸公開演出。為了實現歌手夢，他離開熟悉的家鄉，獨自前往首爾，加入KQ Entertainment成為練習生。

剛進公司時，他並不是團體中舞蹈基礎最突出的人，面對高強度訓練，他必須從基本功開始重新練習，反覆修正節奏、動作角度與表情，才能逐漸跟上其他成員。

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2017年，他曾參加選秀節目《MIXNINE》試鏡，可惜最終未能通過，這次挫折沒有讓他停下來，反而成為更加努力的動力。經過約2年3個月的訓練，他成為ATEEZ確定出道的第四位成員，並於2018年10月正式出道。如今再回頭看他早期練習畫面，與現在充滿壓迫感的舞台表現相比，進步幅度相當驚人，也讓許多粉絲認為，他是最能代表「努力型偶像」的成員之一。

ATEEZ崔傘4. 「人間撒旦」其實是舞台魅力認證

ATEEZ以強烈音樂風格、龐大世界觀與高強度表演聞名，崔傘則是團體中最具代表性的舞台成員之一。他的魅力不只來自舞蹈力道，而是懂得如何用眼神、表情與呼吸改變舞台氛圍。同一段編舞，其他人可能只是完成動作，崔傘卻會依照歌曲情緒加入咬牙、挑眉、冷笑或凝視鏡頭等細節，讓舞台像是一場短篇戲劇。

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他曾在〈HALA HALA〉、〈Answer〉、〈INCEPTION〉、〈Fireworks〉、〈Crazy Form〉等舞台中，憑藉強烈表演成為直拍焦點，粉絲因此封他為「人間撒旦」，形容他一上台就像完全換了一個人格。

另一個常見稱號「北方大公」則來自韓國浪漫奇幻網漫中常見的角色設定，通常指穿著黑色長大衣、氣場冷峻、外表英俊又難以接近的男性角色，崔傘過去多次以長版大衣與冷酷造型登台，與這類角色形象高度相似，因此被粉絲套上這個稱號。

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ATEEZ崔傘5. 為了舞台練出招牌倒三角身材

崔傘官方身高177公分，剛出道時身形相當纖瘦，整體帶著清秀少年感！為了讓舞台動作更有力量，也希望服裝能呈現更好的線條，他開始積極健身。他曾分享，自己會盡量維持每天至少運動30分鐘的習慣，訓練內容包含重量訓練、引體向上與核心鍛鍊。他的體能也相當驚人，曾展現一次完成約30下引體向上的實力。

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長期鍛鍊後，他逐漸練出寬肩、結實胸肌與窄腰比例，粉絲常以「太平洋肩寬」、「28吋腰」形容他的身材，尤其穿上無袖背心或貼身上衣時，倒三角線條更加明顯，這次〈BAD〉舞台之所以迅速爆紅，除了舞蹈動作本身具有記憶點，崔傘多年累積的肌肉控制與體態，也讓震胸動作呈現更強烈的視覺效果！

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ATEEZ崔傘6. 私下其實是個超級娃娃控

舞台上的崔傘眼神銳利、動作充滿侵略性，私下卻是成員公認的撒嬌派！他說話時常帶著溫柔語氣，被稱讚時也容易害羞，有時甚至會躲到成員身後，與舞台上的冷酷形象相比，反差大到讓新粉絲很難相信是同一個人。

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崔傘也曾透露，自己睡覺時習慣抱著娃娃或抱枕，其中最有名的就是柴犬玩偶「Shiber」，這隻娃娃陪伴他度過不少練習生與巡演時光，也因此成為粉絲熟悉的存在。成員還曾形容他很像大型犬，看起來身材結實、氣場強大，實際上卻愛黏人、愛撒嬌，也很喜歡肢體接觸。

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ATEEZ崔傘7. 是《排球少年!!》與《寶可夢》忠實粉絲

除了音樂和健身，崔傘私下也是不折不扣的動漫迷！他非常喜歡《排球少年!!》，最喜歡的角色是牛島若利，曾穿著印有「飛べ」字樣的服裝，也會在直播中分享追動畫與收藏周邊的日常，甚至曾為了預約《排球少年!!》快閃店時段，在鏡頭前忙得手忙腳亂，讓粉絲笑說完全就是普通動漫宅男。他也是《寶可夢》忠實粉絲，最喜歡的角色是百變怪，不只會收藏寶可夢卡牌，也曾沉迷相關歌曲與周邊。

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ATEEZ崔傘8. 〈BAD〉震胸舞讓他再度爆紅

ATEEZ近期以迷你14輯《GOLDEN HOUR : Part.5》回歸，主打歌〈BAD〉融合巴西放克節奏，其中崔傘在歌曲後半段的震胸舞最受矚目。他身穿無袖背心，配合節拍控制胸口律動，再加上極具張力的眼神，短短幾秒便成為舞台焦點。相關片段隨後在Threads、Instagram Reels、TikTok與YouTube Shorts瘋傳，不少原本不認識ATEEZ的網友也因此入坑。