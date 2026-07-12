有些危險，總是藏在最熟悉的地方

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國新澤西州少年在沙坑坍塌中遭活埋身亡。

美國新澤西州少年在沙坑坍塌中遭活埋身亡。 重點二： 沙坑死亡案例雖少見，實際比鯊魚攻擊更常發生。

沙坑死亡案例雖少見，實際比鯊魚攻擊更常發生。 重點三：沙子會迅速加壓並限制呼吸，救援時間極短。

還是那段熟悉的揭密背景樂。

6/28晚上，《萬物研究院》又把我拉住了。

這次不只是因為音樂。

而是標題。

「一個普通的沙坑，竟隱藏著你想不到的致命風險」

我盯著這行字看了幾秒。

心裡第一個念頭是：

怎麼可能？

我一直以為：在海邊最危險的東西，是離岸流、巨浪，或電影裡那些張著血盆大口的鯊魚。

直到看到這起事件，我才發現：海灘真正可怕的東西，可能一直就在我們腳下。





▋一張永遠拍不到的畢業照





他和妹妹花了一段時間，在沙灘上挖出一個深及胸口的大沙坑。

少年站在坑底，笑著望向朋友的手機鏡頭，準備拍下一張青春紀念照。

手機甚至還沒來得及拍下畫面，大量沙子瞬間從四面八方灌入，四周坑壁同時崩落，沙子像潮水一樣灌進坑底，把他埋到脖子以下。

現場數十人立刻衝過去徒手挖沙，消防隊也在七分鐘內趕到。

所有人都拼命想把他救出來，但當少年終於重見天日，已經沒有了呼吸。

最令人難受的是，整個過程幾乎沒有巨大的聲響，也沒有電影裡驚心動魄的畫面。

他全程保持清醒，眼睛望著天空，聽得見家人和朋友焦急地呼喊自己的名字，卻只能感覺呼吸一口一口變得困難，直到意識逐漸消失。

▋真正危險的，往往不是我們害怕的東西

很多人看到這裡，第一個反應都是：「這一定很少見吧？」

偏偏統計資料給出的答案完全相反。

全球每年死於鯊魚攻擊的人，大約只有5到10人；但光是在美國，每年平均就有2到3人死於沙坑坍塌。

從2000年至2023年，美國已有超過60起沙坑死亡案例。

換句話說，在海灘上，沙子造成死亡的機率，比鯊魚還高。

這是一種典型的認知偏差。

電影、新聞與傳說讓我們學會害怕會游動、會攻擊的生物，卻很少提醒我們，腳下那些看似柔軟的沙子，同樣可能致命。

▋一旦埋到胸口，幾乎沒有生還空間

根據哈佛大學（Harvard University）的研究，一旦人體被沙子掩埋到胸口以上，死亡率幾乎接近100%。

原因沒有想像中複雜。

只有物理。

一塊邊長僅30公分的沙塊，重量就高達50公斤。當四周的坑壁瞬間崩塌，壓在你胸口上的總重量會瞬間飆破150公斤——這相當於兩台重型機車，或者三個成年男子同時疊坐在你的胸腔上。

但重量還不是最可怕的地方。

▋沙子會把人體牢牢固定

坑壁崩落後，沙粒會重新排列、彼此卡緊，最後像模具一樣把人體牢牢固定。

手抬不起來、腳動不了、身體幾乎無法移動，就連想挪動一公分，都變得十分困難。

很多人以為：只要拼命掙扎就有機會脫困。

事實剛好相反。

掙扎得越劇烈，沙粒排列得越緊密，人體也會被鎖得越牢。

▋每一次呼吸，都比上一口更困難

接下來發生的，是醫學上所稱的「限制性窒息」。

當人呼氣時，胸腔會微微縮小，流動性極高的沙粒便立刻填滿剛剛空出的縫隙；等到下一次吸氣，胸口卻再也無法恢復原本的大小，因為那些空間，已經被沙子完全占據。

於是，每一次吸氣，都比前一次更困難；每一次呼吸，都比前一次更短促；每一次掙扎，都讓自己陷得更深。

整個過程通常只有三到五分鐘。

受害者大多意識清楚，能看見天空、能聽見旁人的聲音，也知道大家正在拼命救自己，卻沒有能力改變眼前的一切。

▋為什麼這麼多人一起挖，還是救不了？

看到這裡，我最先想到的是：「旁邊那麼多人一起挖，難道還來不及嗎？」

問題就在於：沙坑一旦坍塌，坑壁已經失去穩定。

流動的沙子就像液體。

你徒手挖開一鏟，四周立刻流回兩鏟；你拼命清空一角，坑壁又再度往下塌。

這種無效的拉鋸，是在跟死神搶時間。

因此，專業救援通常必須利用木板等器材，逐層固定四周，再慢慢清除沙子，避免二次坍塌。

整套程序往往需要20到40分鐘。

可是，人類大腦在缺氧狀態下，可等待的時間通常只有4到6分鐘。

救援程序還沒完成，生命往往已經走到了盡頭。

更令人痛心的是，過去甚至發生過旁人跳下去救人，結果引發第二次坍塌，最後救人者與受害者一起被埋住的案例。

▋我們的大腦，從未把沙子列入危險名單

我想了很久，才發現真正可怕的地方，不只是沙坑，而是人類對它幾乎沒有任何警覺。

懸崖讓人害怕，深水讓人警戒，高速公路讓人提高注意力；唯獨挖沙，總讓人覺得只是海邊的一場遊戲。

從腳踝、膝蓋、腰部，再一路挖到胸口，每一個階段都十分順利，沒有任何明顯變化提醒你應該停止。

加上濕沙受到水分影響，看起來十分牢固，像一道結實的牆。

然而工程學稱這種現象為「脆性破壞」，它很少提前出現徵兆，一旦超過臨界點，整片坑壁便會瞬間潰散。

經營不動產這幾年，我常覺得專業的價值，往往不在於看見多漂亮的裝潢，而是替客戶看見那些「沒有被列入危險名單」的隱形風險。

很多人看房，第一眼看到的是採光與格局。

我們看的，卻是排水、地勢、結構和土地使用分區。

一間房子的價值，藏在第一眼看不到的地方；一場災難的發生，往往來自大家都習以為常的細節。

沙坑如此，買房如此，人生許多關鍵的抉擇，亦是如此。

▋最容易發生意外的人，偏偏最有能力把洞挖深

統計資料顯示：12到24歲男性是沙坑意外的最高危險族群。

他們有足夠的體力，把洞越挖越深；負責風險評估的大腦功能，卻仍在發展當中。

另一個值得注意的地方，是海灘幾乎看不到相關警示。

我們很容易看到離岸流公告、水母提醒、警戒旗幟，卻很少看到「沙坑不要挖得太深」這類警告。

很多家長坐在沙灘椅上滑手機，偶爾抬頭看看孩子玩沙，腦海裡完全不會浮現危險訊號。

大家會阻止孩子碰陌生的流浪狗，也會提醒孩子別靠近深水區，卻不知道，一個越挖越深的沙坑，也可能成為致命陷阱。

因為絕大多數的人，都不知道沙子可以殺人。

沙坑意外並不是極少數人的不幸，而是一個長期被忽略的物理陷阱。

它可怕的地方，在於幾乎沒有逃生空間、留給救援的時間極短，更在於它完美躲過了人類的直覺。

我們願意提防看得見的危險，卻很容易忽略那些看起來平凡、甚至充滿歡樂的事物。

做不動產之後，我越來越相信：專業最大的價值，在於比別人更早發現風險，也比別人更早看見那些容易被忽略的細節。

有些危險沒有利牙，沒有怒吼，也沒有任何預告。

它只是靜靜等待著，在某個陽光明媚的午後，讓一場原本充滿笑聲的遊戲，再也沒有回家的機會。

真正危險的，很少大張旗鼓地出現在眼前。

更多時候，它一直都在那裡。

改變的，往往只是我們的警覺。

——萬家鄉