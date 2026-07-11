螢火蟲如何用廢料點亮世界

AI重點 文章重點整理： 重點一： 螢火蟲以代謝廢料發光，效率幾乎逼近百分之百。

螢火蟲以代謝廢料發光，效率幾乎逼近百分之百。 重點二： 牠們閃光靠螢光素、螢光素酶與ATP協同作用。

牠們閃光靠螢光素、螢光素酶與ATP協同作用。 重點三：研究團隊耗費24年，仍未完全破解整套發光機制。

唔，又是《奇趣實驗室》，還是那支熟悉的揭密背景樂。

不過，真正把我留下來的，不是背景樂。

是螢火蟲。

夏天到了，又到了螢火蟲出沒的季節。

每年這個時候，總有人走進山林，等待夜色降臨。

當草叢裡亮起一點又一點黃綠色微光，就會有人拿起手機、舉起相機，把那片景色拍成一張張充滿氛圍感的照片。

可是，當我看完那支介紹螢火蟲的影片之後，腦袋裡只剩下一個念頭。

……等等。

所以，我們讚嘆了幾千年的那團光，來源居然是一堆生理代謝的廢料？

如果把話說得直接一點，螢火蟲是在用自己肚子裡的「垃圾」點亮整個世界。

光想到這裡，我就忍不住笑了。

▋真正離譜的，不只是會發光

最讓我震驚的，不是廢料可以發光，而是這些廢料發光的方法，幾乎把人類幾百年的照明技術全部比了下去。

人類花了五百多年，不停改良燈泡。

每一次技術突破，都代表工程師跨過一道新的門檻；每一次世代更新，都代表照明效率又往前推進了一步。

可是，有一個問題始終沒有真正解決。

熱。

我們一直想得到光，卻一直在製造大量熱。

白熾燈如此，後來的照明技術也一直努力改善這個問題。

很多人小時候應該都被燈泡燙過，那種手一碰到就得趕緊縮回來的感覺，大概就是人類照明技術最真實的寫照。

我們追求光、追求效率、追求進步，卻也一路繳著龐大的「熱能稅」。

每個月付出去的電費，有很大一部分，就這樣化成熱能散進空氣裡。

▋這隻小蟲子，卻早就交出了另一張答案卷

飛進森林裡的螢火蟲，不插電、不燃燒，也沒有昂貴的散熱設計。

偏偏，它的發光效率卻逼近百分之百。

沒有高溫，沒有燙手，沒有大量能量白白浪費，光，就這麼乾乾淨淨地出現。

看到這裡，我忽然有種很奇妙的感覺。

我們花了好幾百年，不斷改良材料、設計電路、優化散熱；另一邊，大自然早就把答案寫進了一隻小小昆蟲的身體裡。

更讓人哭笑不得的是，牠從來沒有想過要替人類示範什麼高效率能源管理。

牠只是想活下去。

做了幾年的不動產之後，我愈來愈常思考「效率」這件事。

一間房子，有時候看了二十組客戶依然賣不掉；另一間房子，看屋的人沒有特別多，卻很快找到真正適合的買方。

做久了才發現，真正影響結果的，往往是資源有沒有放對地方。

帶看如此，曝光如此，溝通也是如此。

螢火蟲讓我想到的，也是同樣的道理。

▋螢火蟲肚子裡，藏著一座微型生化實驗室

牠們能夠發光，靠的是三個重要角色共同合作。

第一個，是燃料──螢光素。

第二個，是催化反應的螢光素酶。

第三個，則是細胞使用的能量來源 ATP。

在人類的燈泡裡，我們習慣利用大量能量推動電子運動；可是螢火蟲完全不是這種思路。

螢光素酶像是一位極有耐心的引導者，它讓電子到達適當的位置，再讓電子回到原本狀態。

就在電子回落的那一瞬間，一顆黃綠色光子誕生，整個過程幾乎沒有額外熱能產生，

能量幾乎全部化成了光。

看到這裡，我忽然理解了為什麼許多科學家會對螢火蟲如此著迷。

這已經不只是發光，更像是一場能量管理的極致示範。

▋牠們連閃光，都藏著生存密碼

有些人以為：螢火蟲一閃一閃只是隨機發亮。

事實並非如此。

牠們透過控制氧氣進入發光器官的速度，決定什麼時候亮、什麼時候熄。

氧氣進來，亮；氧氣停止，熄滅，每一次閃爍都精準得驚人。

到了繁殖季節，雄蟲在空中按照固定節奏發送訊號，雌蟲則躲在草叢裡默默等待。

只要節奏稍有偏差，求偶很可能就在那幾毫秒之間宣告失敗。

那些在我們眼裡充滿浪漫氣氛的微光，其實是牠們最精密的生存騙局。

人類以為看到了愛情，但牠們腦子裡裝的其實全是求生、求偶與繁衍的KPI。

▋連幼蟲發光，都有自己的理由

更有趣的是：幼蟲發光的目的和成蟲完全不同。

牠們是在向掠食者公告：「我有毒，不要吃我。」

牠們體內含有帶著惡臭與毒性的化學物質，光越明顯，反而越安全。

漆黑的森林裡，那一點點微弱的光，沒有在邀請誰靠近，只是在替自己爭取活下去的機會。

▋人類努力了二十四年，答案仍然沒有全部找到

影片走到這裡，我原本以為，人類既然知道原理，應該早就能完全複製。

結果，答案遠比想像中困難。

華中農業大學的付新華教授團隊，整整投入了二十四年的研究。

二十四年，一個孩子足以從出生一路長大成人；一位研究者，也把人生很長的一段歲月，都投注在這隻小小的昆蟲身上。

最後，他們一步一步揭開了發光器官形成的秘密。

至於整套發光系統如何維持如此高效率，又如何如此精確控制閃爍頻率，依然有許多問題等待破解。

付新華教授曾感嘆著說：「再給我三年。」

短短的五個字，忽然讓我意識到，人類離真正理解生命，其實還有很長的一段距離。

▋最難模仿的，從來都不是某一個零件

現在的人類，可以分離螢光素，可以人工製造螢光素酶。

但只要整套系統離開螢火蟲活體，效率就開始大幅下降。

那層角度近乎完美的尿酸鹽反射層，我們做不出來；那套控制氧氣供應的神經系統，我們也還模仿不了。

目前全世界最先進的 LED，效率仍然卡在一個門檻。

效率越提高，散熱問題越明顯，熱能始終是一道跨不過去的關卡。

可是這隻飛舞在夜間、沒有讀過任何論文的小蟲子，早已把近乎百分之百的發光效率，活成了每天的日常。

▋大自然，又替人類上了一堂課

每次看到這種故事，我都會重新思考一件事。

人類真的很擅長發明東西。

可是，生命經過漫長演化累積下來的設計，有時候仍然遠遠超出我們的理解。

螢火蟲沒有工廠，沒有晶片，沒有實驗室。

牠只是按照生命留下來的方法，把一份看似不起眼的代謝廢料，變成幾乎沒有浪費的光。

做了幾年的不動產，我也愈來愈相信，真正有價值的系統，都很重視資源如何被運用。

一棟房子如此，一間企業如此，一個人的專業也是如此。

真正彌足珍貴的，往往是讓有限的資源，去到真正需要它的地方。

人類用了五百多年，一直努力把黑夜點亮；而一隻小小的螢火蟲，早就在漫長歲月裡，把能源管理練成了生命的一部分。

有些答案，誕生於點燈熬夜的實驗室。

最完美的答案，早已寫進億萬年的演化歷程。

不論是森林裡的一點微光，還是城市裡的一棟房子，真正值得學習的，是知道什麼時候投入、投入在哪裡 。

把有限的資源，留給真正懂它的地方，自然就能不著痕跡地，發光。

——萬家鄉